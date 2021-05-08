波波黃凱儀煮腸仔被滾油燙傷 面頸二級燒傷恐毀容
《後生仔》主持波波黃凱儀，出po解釋早前出鏡，經常被問及頸部一撻撻紅印，波波親自解釋並非咖哩雞，而是入廚時被滾油燙傷，導致面部頸部二級燒傷，波波指好擔心會毀容，足足喊咗兩日。
文：東方新地｜圖：波波黃凱儀IG
23歲波波黃凱儀被曾志偉「點名」後，上月正式簽約成為無綫親生女，出內衣騷、拍劇又上《大綜藝》，上位有望﹗
波波黃凱儀入廚燙傷險毀容
波波黃凱儀在IG出美食相，但提醒內有「驚世」照片，請大家慎入，頭一張是自煮腸仔早餐美食照，但第二及第三張相是close up波波面部、頸至鎖骨滿佈一撻撻紅印，有些紅印更大如五毫子大小，約有廿多處大小紅印，相當嚇人﹗
波波燒燶廚房幸細佬相救
波波黃凱儀解釋在農曆新年期間發生家居意外，她指之前不停被問「點解你頸有咖咖哩雞？」，波波現在一一解答，她指因為煮早餐，煎腸仔，當時趕時間，腸仔未完全解凍便放落油鑊，隨即彈起油，滾油更濺上她的面上頸心口，因為嗆火廚房更著咗火，幸好細佬及時入廚房熄火，才不致發生更嚴重意外。
波波擔心毀容喊足兩日
波波指當時感覺如被火燒足兩小時，一度擔心會毀容而喊足兩日，現在已完全康復。波波又以自身經歷，提醒大家入廚要注意安全，又＃超級警世文＃個陣真係好擔心自己會毀容＃感恩個陣半個月就好得返＃圖三件衫我著咗20年＃有經歷先成長到＃鍛鍊心智系列＃希望呢個系列得呢個post。
波波皮膚白又滑，晒傷勢令網民好心痛。
波波肌膚白又滑，傷成咁，網民大叫心痛。波波又解釋前排因為覺得自己廚藝有進步，所以多了入廚，但她指圖中的腸仔早餐，是她第一次也是最後一次成功整嘅腸仔，因為第二次煎腸仔便發生了意外。
網民：好彩冇彈親大奶奶
《後生仔》主持取笑：波波廚房系列真係要小心啲
波波自認冇腦好烏龍
波波自爆人生充滿烏龍事，例如永遠著錯衫，波波話：「好搞笑﹗我好似真係無著啱衫過😂，去玩機動遊戲著off shoulder 短裙、行山就著長裙、野外又去返off shoulder、返工就運動裝、溜冰又著返短裙，其實下次出街之前真係要用下腦諗下裝束」。