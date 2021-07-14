波波黃凱儀處女船P著錯衫 泳衣包上頸 網民唔收貨激烈投訴

無綫新咪神波波黃凱儀有指被曾志偉點名後，火速彈起，由《後生仔傾吓偈》主持仔變成力捧小花，更處女下海拍古裝劇《痞子殿下》，平時睇慣波波個時裝樣，著古裝另有一番「峰」味。日前波波話自己第一次船P獻咗畀《後生仔》，看來是為了拍攝節目，不過大家唔好期望太高，波波今次件泳衣包到上頸，仲被網民激烈投訴。

文：東方新地 ｜圖：波波IG圖片、《後生仔傾吓偈》截圖