波波黃凱儀處女船P著錯衫 泳衣包上頸 網民唔收貨激烈投訴
文：東方新地 ｜圖：波波IG圖片、《後生仔傾吓偈》截圖
波波首次去船P感新奇
憑無綫節目《後生仔傾吓偈》上位的波波黃凱儀，日前出海遊船河與陽光玩遊戲，她表示自己第一次去船P，覺得幾好玩，仲話在海上浮都唔係好難，不過最難忘唔係水上活動，而係喺船P上食雞翼同台灣腸。
波波一反常態變保守
平時肯博肯露的波波，今次竟以一套設計相當令人意想不到的「肚兜泳衣」亮相，泳衣包到上頸，除了遮蓋她的美好身段外，顏色方面亦略嫌有點土味，不少波粉希望愈大失望愈大，更指落差太大接受唔到，有網友留言「要show線先有睇頭」、「我阿媽都著得好睇過你」。
著衫喜好飄忽
波波每次出現都令人好期待，早前她出席夜店開幕活動，中門大開的喱士上衣令人嘆為觀止，不過波波並唔係次次都咁慷慨。
波波火速上位
23歲波波黃凱儀主持《後生仔傾吓偈》憑36E身材上晒位，早前有傳曾志偉上場會腰斬節目，更親自踩場視察考驗各主持的忠誠度，而在眾多《後生仔》主持當中，波波不但坐正曾志偉隔離，更有幸被點名，未幾波波即簽約無綫正式成為旗下藝人，被志偉點名後火速升呢﹗
古裝造型包到冚
波波早前獲邀行內衣騷大晒E Cup已經好震撼，最近佢仲處女下海拍古裝劇！波波在社交網晒出古裝造型照，透露自己有份拍攝劇集《痞子殿下》，仲留言表示興奮又期待。身穿古裝的波波果然唔係浪得虛名，有名你叫「波波」，就算著古裝包到冚，都一樣胸前偉大。班網民亦歎為觀止，當中有人留言：「嘩！應該要拍番部《2022潘金蓮》！」、「世界之『大』，無奇不有！」、「着古裝都搞到咁，真‧咪神！」、「現代潘金蓮！」
波波內衣騷最搶fo
波波早前出席內衣騷，同場還有網紅樂宜、「口罩小姐」李文潔及陳紫芊，波波站在三女當中身形嬌小，不過上圍卻是最凸出，波波表示這是她首次行內衣騷，平時在社交網分享的日常照都比較健康，這次行內衣騷算是個人最大突破﹗
波波當日由兩名無綫經理人陪同下到場，波波表示4月剛與無綫簽約，正式成為無綫親生女，問到內衣騷是否酬勞可觀？波波表示不知情，全交由公司安排，只知要keep好身材出席活動。
波波除了主持《後生仔》外，早前亦有份參與曾志偉改革下的重頭節目《大綜藝》，同時波波更踩入劇組，拍攝新劇《青春不要臉》，簽約後機會不斷，上位有望﹗網民亦留意到波波突然工作量增多，並留言「見完153就有得簽約」、「見完志偉就即刻賣身簽做親生女」、「志偉真係波波伯樂」。
曾志偉踩入《後生仔》
余詠珊失勢《後生仔》主持頓失靠山，有傳曾志偉清算余黨行動陸續有來，《後生仔》主持生死未卜，個個騰騰震﹗早前曾志偉突擊踩入《後生仔》實地考察，親身感受班主持人的忠誠度，陸浩明和馮盈盈唔放過任何擦鞋機會，喺一班後輩前作最佳求生教學﹗不過志偉對有線出身的余黨陸浩明明顯較冷淡，對一班後生仔主持，只記得波波黃凱儀個名，得寵指數爆分﹗
波波獲志偉點名全場起哄
陸浩明、馮盈盈、林穎彤自我介紹後，馮盈盈指住黃凱儀話：「佢係波波呀﹗」志偉隨即笑晒口，陸浩明又叫後生仔主持快啲向獎門人自我介紹，芷茵介紹完自己後，志偉不耐煩話：「唔使啦﹗我點都唔會記得你哋個名﹗」然後搞笑地自我介紹：「大家好﹗ 我係志偉，我第一次嚟咁受歡迎嘅波波節目。」之後被後生仔主持點解會入TVB做高層時，志偉就話:「有機會坐港姐冠軍同波波旁邊。」波波紅都面晒，能得到獎門人點名，明顯最得對方歡心，得寵指數勁高，有前途！