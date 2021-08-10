波波被153點名力捧 突然改名玩保守 海上綜藝泳裝輸陳嘉桓 蔚雨芯

無綫新咪神波波黃凱儀有指被曾志偉點名後，火速彈起，由《後生仔傾吓偈》主持仔變成力捧小花，更處女下海拍古裝劇《痞子殿下》，平時睇慣波波個時裝樣，今次著古裝另有一番「峰」味，而波波亦會參加一共四集的無綫新綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，更以全新名字現身，原來波波已暗暗改名。

文：東方新地 ｜圖：陳紫芊IG、《後生仔傾吓偈》截圖、東星圖片、波波IG圖片