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冇人性教育｜波波黃婧靈露骨教實戰技巧 「U」「OK」「W」係咩招式？

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向來語不驚人誓不休的波波黃婧靈，自從主持了J2台的《冇人性教育》後，言行變得更加大膽。在最新一集《冇人性教育》中，波波施展渾身解數，內容愈見露骨，除了出手摸男同事Alan耳仔令對方有反應，仲手口並用教點樣討好另一半，波波面不改容，係有料到嘅！

波波 波波已變成無綫性女。
波波已變成無綫性女。（圖片來源：[email protected]
波波 波波要示範在Alan耳邊吹氣令他有反應。
波波要示範在Alan耳邊吹氣令他有反應。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波出手搞掂對手

無綫J2台節目《冇人性教育》由歐陽偉豪 (Ben Sir)、黃婧靈 (波波)、黃紫恩 (Jojo)、故敏芝 (Karen) 以及吳兆麟 (Alan) 主持，每集都透過輕鬆有趣的形式去探討性話題，所以兒童不宜，被列為「M成年觀眾」類別的節目。在新一集節目中討好性冷感話題，波波與Karen、Jojo輪流示範用按摩、性感叫聲以及耳邊吹氣令Alan有反應，波波只係出手摸Alan耳仔已經令對手硬晒軚。

波波 波波因為戴上口罩不能出口，她只出手摸對方耳仔已令Alan面都紅晒。
波波因為戴上口罩不能出口，她只出手摸對方耳仔已令Alan面都紅晒。（圖片來源：無綫影片截圖）
波波 波波成個專家咁，講嘢愈來愈大膽。
波波成個專家咁，講嘢愈來愈大膽。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波最叻用舌頭

其後講到服務技巧，波波就非常雀躍，當問及在場兩位男士Ben Sir及Alan覺得哪個方法最好時，波波仲多次強調要手口並用，還即場做出模仿動作，更對住Alan講：「我依家戴咗口罩之嘛，如果唔係我有條脷㗎！我只係畀口罩妨礙住我咋！」可見波波經驗老到，坐在波波身旁的Karen聽完眼都凸說：「咁你贏晒啦！」

波波 波波仲話會用埋條脷。
波波仲話會用埋條脷。（圖片來源：無綫影片截圖）
波波 三位女主持中，波波的經驗最老到。
三位女主持中，波波的經驗最老到。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波教室詳細講解「巧手密碼」

波波全程面不改容，其中一Part講到為如何活用一雙「巧手」，波波非常詳細講解多種手勢，Ben Sir拎住枝筆比劃實際情形，波波更出手揸住Ben Sir枝筆上下搖動，場面露骨，波波明顯在這方面好有心得，仲以英文字母「U」、「OK」以及「W」作為密碼，比喻一點就明！

波波 波波愈講愈放。
波波愈講愈放。（圖片來源：無綫影片截圖）

去片！睇波波主持《冇人性教育》

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖

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