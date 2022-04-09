冇人性教育｜波波黃婧靈露骨教實戰技巧 「U」「OK」「W」係咩招式？

向來語不驚人誓不休的波波黃婧靈，自從主持了J2台的《冇人性教育》後，言行變得更加大膽。在最新一集《冇人性教育》中，波波施展渾身解數，內容愈見露骨，除了出手摸男同事Alan耳仔令對方有反應，仲手口並用教點樣討好另一半，波波面不改容，係有料到嘅！