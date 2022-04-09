冇人性教育｜波波黃婧靈露骨教實戰技巧 「U」「OK」「W」係咩招式？
向來語不驚人誓不休的波波黃婧靈，自從主持了J2台的《冇人性教育》後，言行變得更加大膽。在最新一集《冇人性教育》中，波波施展渾身解數，內容愈見露骨，除了出手摸男同事Alan耳仔令對方有反應，仲手口並用教點樣討好另一半，波波面不改容，係有料到嘅！
波波出手搞掂對手
無綫J2台節目《冇人性教育》由歐陽偉豪 (Ben Sir)、黃婧靈 (波波)、黃紫恩 (Jojo)、故敏芝 (Karen) 以及吳兆麟 (Alan) 主持，每集都透過輕鬆有趣的形式去探討性話題，所以兒童不宜，被列為「M成年觀眾」類別的節目。在新一集節目中討好性冷感話題，波波與Karen、Jojo輪流示範用按摩、性感叫聲以及耳邊吹氣令Alan有反應，波波只係出手摸Alan耳仔已經令對手硬晒軚。
波波最叻用舌頭
其後講到服務技巧，波波就非常雀躍，當問及在場兩位男士Ben Sir及Alan覺得哪個方法最好時，波波仲多次強調要手口並用，還即場做出模仿動作，更對住Alan講：「我依家戴咗口罩之嘛，如果唔係我有條脷㗎！我只係畀口罩妨礙住我咋！」可見波波經驗老到，坐在波波身旁的Karen聽完眼都凸說：「咁你贏晒啦！」
波波教室詳細講解「巧手密碼」
波波全程面不改容，其中一Part講到為如何活用一雙「巧手」，波波非常詳細講解多種手勢，Ben Sir拎住枝筆比劃實際情形，波波更出手揸住Ben Sir枝筆上下搖動，場面露骨，波波明顯在這方面好有心得，仲以英文字母「U」、「OK」以及「W」作為密碼，比喻一點就明！