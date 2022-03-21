波波黃婧靈

冇人性教育｜波波黃婧靈興奮探討交友App 大膽講約炮術語「飲鐵觀音」

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23歲的波波黃婧靈去年曾獲曾志偉「下巡」《後生仔傾吓偈》時點名力讚，雖然節目不久後摺埋，但波波隨即獲正式簽約成為無綫親生女，工作機會大增﹗早前波波孭飛主持J2節目《冇人性教育》，就連曾志偉出山主持全新遊戲節目《講你都唔信》，首集亦搵來愛將波波做嘉賓，突顯地位﹗《冇人性教育》最新一集，波波在探討交友App時語出驚人，衝口而出大講約炮術語，波波果然名不虛傳。

黃婧靈 波波 波波在節目中話自己未玩過交友App。
波波在節目中話自己未玩過交友App。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
黃婧靈 波波 JoJo的自拍照比波波那張風騷引人得多。
JoJo的自拍照比波波那張風騷引人得多。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

波波黃婧靈 深藏不露

J2台節目《冇人性教育》播出以來，波波黃婧靈經常語不驚人誓不休，繼即場示範性愛姿勢和戴安全套之後，波波在最新一集探討交友App時，又再次出位。一開始要波波自拍一張放上社交App做Profile Pic的自拍照，她表示自己未試過玩交友App，所以隨便擺了個Pose就算，不過講到在交友App結識異性時，波波似乎好在行喎！

黃婧靈 波波 波波在節目經常有意無意與Ben Sir有身體接觸。
波波在節目經常有意無意與Ben Sir有身體接觸。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
黃婧靈 波波 眾人在猜測交友App上的用語。
眾人在猜測交友App上的用語。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

波波黃婧靈 大講性愛招式

節目中主持們除了猜測交友App中常用的術語外，有一幕當Ben Sir等人討論為何現時很多人都喜歡用交友app結識異性時，波波黃婧靈竟衝口而出說：「最緊要快，速食！」後來話題傾到唔同國籍的人會用不同的約砲術語，Alan吳兆麟笑說：「解酒唔係飲普洱咩？（酒後飲解酒茶暗示有下場）」波波卻加把口：「咩呀？咁飲鐵觀音即係乜？唔同招式呀？」可見波波表裡如一，而且仲好敢言。

黃婧靈 波波 話題談及在交友時會出現的反射性動作。
話題談及在交友時會出現的反射性動作。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
黃婧靈 波波 波波突然對住Ben Sir嘟起個嘴。
波波突然對住Ben Sir嘟起個嘴。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
黃婧靈 波波 其中一Part更大講約炮術語，波波好大膽。
其中一Part更大講約炮術語，波波好大膽。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

去片！睇波波黃婧靈主持《冇人性教育》

波波黃婧靈 有苦自己知

波波黃婧靈出道至今驕人身材都成為焦點，不過她有苦自己知，大咪對她來說其實有好多不便。近日波波主持J2節目《冇人性教育》，繼早前大談男士勃起話題，新一集探討乳房大小，波波自然有好多嘢分享，身為無綫新一代咪神的她有苦自己知，講出5大不便之處。

黃婧靈 波波原來多年來都被出眾身材搞到好困擾。
波波原來多年來都被出眾身材搞到好困擾。（圖片來源：[email protected]
黃婧靈 波波在新節目《冇人性教育》中剖析大咪的不便之處。
波波在新節目《冇人性教育》中剖析大咪的不便之處。（圖片來源：《冇人性教育》截圖）

波波黃婧靈：容易造成身體痛症

波波黃婧靈總結出大咪的5大缺點，包括負荷太重、胸部經常fing來fing去，晃動造成不適，而且膊頭長期受壓，非常容易腰酸背痛等，又直言胸大難買衫，同一件衫都可以著出唔同效果，貼身或者低胸啲都好容易走光，出事又會被人話「你預咗㗎啦」！最好笑是胸前面積大，食嘢時容易整污糟。擁有36E的她，更希望降至C級，因為著衫會更好睇。

黃婧靈 波波話成日都會fing來fing去，hold唔住。
波波話成日都會fing來fing去，hold唔住。（圖片來源：《冇人性教育》截圖）
黃婧靈 新一代無綫咪神波波近日主持J2全新節目《冇人性教育》講「性經」，升呢成為「無綫性女」。
新一代無綫咪神波波近日主持J2全新節目《冇人性教育》講「性經」，升呢成為「無綫性女」。（圖片來源：I[email protected]
黃婧靈 波波大呻平時好難買衫，亦好難著得好睇，不過好多男士覺得佢著乜都好睇。
波波大呻平時好難買衫，亦好難著得好睇，不過好多男士覺得佢著乜都好睇。（圖片來源：[email protected]

去片！睇波波黃婧靈講大咪有乜不便

J2台大改革推新節目

曾志偉任無綫高層後大改革綜藝科，又安排農夫C君掌管J2台，在新一年推出不同節目，而J2其中一個全新節目《冇人性教育》，由波波黃婧靈、《後生仔》主持JoJo黃紫恩、剛中文大學畢業的甜美新人胡敏芝及Ben Sir歐陽偉豪等主持。波波及JoJo上農夫主理的網上節目《係你喇上嚟啦﹗》為節目宣傳﹗

冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
波波在《冇人性教育》其中一集討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生﹗（圖片來源：[email protected]

有專業醫生在場

JoJo黃紫恩指性教育從來在保守的華人社會屬於比較避忌的話題，在全新節目《冇人性教育》中會大膽討論敏感話題，甚至會討論如何用性玩具﹗傳遞正確性教育知識﹗波波又指節目會有醫生駐場提供專業意見﹗

J2《冇人性教育》逢周五晚上十一時播出，一共二十集，主持包括有歐陽偉豪、波波黃婧靈、JoJo黃紫恩、胡敏芝及吳兆麟﹗
J2《冇人性教育》逢周五晚上十一時播出，一共二十集，主持包括有歐陽偉豪、波波黃婧靈、JoJo黃紫恩、胡敏芝及吳兆麟﹗（圖片來源：《冇人性教育》預告截圖）
黃婧靈 波波話呢類節目在無綫是史無前例的﹗
波波話呢類節目在無綫是史無前例的﹗（圖片來源：《冇人性教育》預告截圖）

波波黃婧靈：我有責任去性教育大家﹗

問到波波黃婧靈首次主持這類節目可會感到尷尬？波波就話絕不感到尷尬：「我覺得我哋有責任去性教育大家，因為大家都避而不談，搞到成件事好閃縮好奇怪，其實就係要教育一下大家﹗」陸永問到節目會否請主持親身示範，波波搶住答：「我最想做示範，因為記得小學時嘅性教育堂，係老師攞住條蕉、攞個condom，跟住插入去，然後就話傳過去叫大家睇吓啦﹗」波波認為太含糊了﹗

冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
波波話覺得自己有責任去教育大眾﹗（圖片來源：《係你喇上嚟啦﹗》截圖）
冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
波波講述小學時上性教育堂時的情況﹗（圖片來源：《係你喇上嚟啦﹗》截圖）

導演批准任講無底線

林盛斌又問波波黃婧靈若然要親手拎住性玩具，會否尷尬？波波話一啲都唔會尷尬，C君搶住答：「會畀Ben Sir揸住，因為Ben Sir最有興趣﹗」林盛斌又問到拍攝以來有冇難以啟齒的地方？波波同JoJo都話冇，因為導演給很大自由度大家，「導演話任我哋講，若果有唔出得街嘅會cut，Ben Sir都畀晒位我哋去講，大家冇顧忌，講乜都得﹗」

冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
波波和JoJo接受農夫、林盛斌和麥美恩訪問，大談全新節目《冇人性教育》內容﹗（圖片來源：《係你喇上嚟啦﹗》截圖）
冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
主持不停追問波波有冇感到尷尬，但波波話一啲都唔尷尬，她可以暢所欲言，無拘束去發表﹗（圖片來源：《係你喇上嚟啦﹗》截圖）

22歲新主持胡敏芝

在《冇人性教育》中有一名嫩口女主持，是22歲的胡敏芝Karen，去年畢業於中文大學新聞及傳理系，畢業後正式加入無綫，胡敏芝還在求學時已參與《愛回家》和《青春本我》等劇集及綜藝節目拍攝，有不少幕前經驗。

冇人性教育｜波波黃婧靈講敏感話題唔尷尬 揚言最想親自示範
胡敏芝樣子可愛又甜美﹗（圖片來源：[email protected]

重溫波波黃婧靈震撼眼球圖輯

波波 23歲的波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。
23歲的波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。（圖片來源：[email protected]

《後生仔》主持24歲黃紫恩

黃婧靈 波波 黃芷欣加入無綫後改名為黃紫恩﹗
黃芷欣加入無綫後改名為黃紫恩﹗（圖片來源：[email protected]

常見問題

波波黃婧靈於節目《冇人性教育》中分享了什麼驚人的事?

節目《冇人性教育》第一集講到交友App，波波大講性愛招式…詳細請看

波波黃婧靈透露曾因身材而造成身體痛症?

波波黃婧靈透露因上身負荷太重，膊頭長期受壓，而且…詳細請看

撰文：東方新地圖片來源：《係你喇上嚟啦﹗》截圖、《冇人性教育》截圖、[email protected][email protected]影片截圖影片來源：[email protected]

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