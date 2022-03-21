冇人性教育｜波波黃婧靈興奮探討交友App 大膽講約炮術語「飲鐵觀音」

23歲的波波黃婧靈去年曾獲曾志偉「下巡」《後生仔傾吓偈》時點名力讚，雖然節目不久後摺埋，但波波隨即獲正式簽約成為無綫親生女，工作機會大增﹗早前波波孭飛主持J2節目《冇人性教育》，就連曾志偉出山主持全新遊戲節目《講你都唔信》，首集亦搵來愛將波波做嘉賓，突顯地位﹗《冇人性教育》最新一集，波波在探討交友App時語出驚人，衝口而出大講約炮術語，波波果然名不虛傳。