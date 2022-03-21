冇人性教育｜波波黃婧靈興奮探討交友App 大膽講約炮術語「飲鐵觀音」
波波黃婧靈 深藏不露
J2台節目《冇人性教育》播出以來，波波黃婧靈經常語不驚人誓不休，繼即場示範性愛姿勢和戴安全套之後，波波在最新一集探討交友App時，又再次出位。一開始要波波自拍一張放上社交App做Profile Pic的自拍照，她表示自己未試過玩交友App，所以隨便擺了個Pose就算，不過講到在交友App結識異性時，波波似乎好在行喎！
波波黃婧靈 大講性愛招式
節目中主持們除了猜測交友App中常用的術語外，有一幕當Ben Sir等人討論為何現時很多人都喜歡用交友app結識異性時，波波黃婧靈竟衝口而出說：「最緊要快，速食！」後來話題傾到唔同國籍的人會用不同的約砲術語，Alan吳兆麟笑說：「解酒唔係飲普洱咩？（酒後飲解酒茶暗示有下場）」波波卻加把口：「咩呀？咁飲鐵觀音即係乜？唔同招式呀？」可見波波表裡如一，而且仲好敢言。
去片！睇波波黃婧靈主持《冇人性教育》
波波黃婧靈 有苦自己知
波波黃婧靈出道至今驕人身材都成為焦點，不過她有苦自己知，大咪對她來說其實有好多不便。近日波波主持J2節目《冇人性教育》，繼早前大談男士勃起話題，新一集探討乳房大小，波波自然有好多嘢分享，身為無綫新一代咪神的她有苦自己知，講出5大不便之處。
波波黃婧靈：容易造成身體痛症
波波黃婧靈總結出大咪的5大缺點，包括負荷太重、胸部經常fing來fing去，晃動造成不適，而且膊頭長期受壓，非常容易腰酸背痛等，又直言胸大難買衫，同一件衫都可以著出唔同效果，貼身或者低胸啲都好容易走光，出事又會被人話「你預咗㗎啦」！最好笑是胸前面積大，食嘢時容易整污糟。擁有36E的她，更希望降至C級，因為著衫會更好睇。
去片！睇波波黃婧靈講大咪有乜不便
J2台大改革推新節目
曾志偉任無綫高層後大改革綜藝科，又安排農夫C君掌管J2台，在新一年推出不同節目，而J2其中一個全新節目《冇人性教育》，由波波黃婧靈、《後生仔》主持JoJo黃紫恩、剛中文大學畢業的甜美新人胡敏芝及Ben Sir歐陽偉豪等主持。波波及JoJo上農夫主理的網上節目《係你喇上嚟啦﹗》為節目宣傳﹗
有專業醫生在場
JoJo黃紫恩指性教育從來在保守的華人社會屬於比較避忌的話題，在全新節目《冇人性教育》中會大膽討論敏感話題，甚至會討論如何用性玩具﹗傳遞正確性教育知識﹗波波又指節目會有醫生駐場提供專業意見﹗
波波黃婧靈：我有責任去性教育大家﹗
問到波波黃婧靈首次主持這類節目可會感到尷尬？波波就話絕不感到尷尬：「我覺得我哋有責任去性教育大家，因為大家都避而不談，搞到成件事好閃縮好奇怪，其實就係要教育一下大家﹗」陸永問到節目會否請主持親身示範，波波搶住答：「我最想做示範，因為記得小學時嘅性教育堂，係老師攞住條蕉、攞個condom，跟住插入去，然後就話傳過去叫大家睇吓啦﹗」波波認為太含糊了﹗
導演批准任講無底線
林盛斌又問波波黃婧靈若然要親手拎住性玩具，會否尷尬？波波話一啲都唔會尷尬，C君搶住答：「會畀Ben Sir揸住，因為Ben Sir最有興趣﹗」林盛斌又問到拍攝以來有冇難以啟齒的地方？波波同JoJo都話冇，因為導演給很大自由度大家，「導演話任我哋講，若果有唔出得街嘅會cut，Ben Sir都畀晒位我哋去講，大家冇顧忌，講乜都得﹗」
22歲新主持胡敏芝
在《冇人性教育》中有一名嫩口女主持，是22歲的胡敏芝Karen，去年畢業於中文大學新聞及傳理系，畢業後正式加入無綫，胡敏芝還在求學時已參與《愛回家》和《青春本我》等劇集及綜藝節目拍攝，有不少幕前經驗。
重溫波波黃婧靈震撼眼球圖輯
《後生仔》主持24歲黃紫恩
常見問題
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