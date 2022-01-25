冇人性教育｜波波黃婧靈剖析大咪不便之處 寧願E變C減輕負荷
文：東方新地｜圖：《係你喇上嚟啦﹗》截圖、《冇人性教育》截圖、[email protected]
波波 有苦自己知
波波黃婧靈出道至今驕人身材都成為焦點，不過她有苦自己知，大咪對她來說其實有好多不便。近日波波主持J2新節目《冇人性教育》，繼早前大談男士勃起話題，新一集探討乳房大小，波波自然有好多嘢分享，身為無綫新一代咪神的她有苦自己知，講出5大不便之處。
容易造成身體痛症
波波總結出大咪的5大缺點，包括負荷太重、胸部經常fing來fing去，晃動造成不適，而且膊頭長期受壓，非常容易腰酸背痛等，又直言胸大難買衫，同一件衫都可以著出唔同效果，貼身或者低胸啲都好容易走光，出事又會被人話「你預咗㗎啦」！最好笑是胸前面積大，食嘢時容易整污糟。擁有36E的她，更希望降至C級，因為著衫會更好睇。
去片！睇波波講大咪有乜不便
J2台大改革推新節目
曾志偉任無綫高層後大改革綜藝科，又安排農夫C君掌管J2台，在新一年推出不同節目，而J2其中一個全新節目《冇人性教育》，由波波黃婧靈、《後生仔》主持JoJo黃紫恩、剛中文大學畢業的甜美新人胡敏芝及Ben Sir歐陽偉豪等主持。波波及JoJo上農夫主理的網上節目《係你喇上嚟啦﹗》為節目宣傳﹗
有專業醫生在場
JoJo黃紫恩指性教育從來在保守的華人社會屬於比較避忌的話題，在全新節目《冇人性教育》中會大膽討論敏感話題，甚至會討論如何用性玩具﹗傳遞正確性教育知識﹗波波又指節目會有醫生駐場提供專業意見﹗
波波：我有責任去性教育大家﹗
問到波波首次主持這類節目可會感到尷尬？波波就話絕不感到尷尬：「我覺得我哋有責任去性教育大家，因為大家都避而不談，搞到成件事好閃縮好奇怪，其實就係要教育一下大家﹗」陸永問到節目會否請主持親身示範，波波搶住答：「我最想做示範，因為記得小學時嘅性教育堂，係老師攞住條蕉、攞個condom，跟住插入去，然後就話傳過去叫大家睇吓啦﹗」波波認為太含糊了﹗
導演批准任講無底線
林盛斌又問波波若然要親手拎住性玩具，會否尷尬？波波話一啲都唔會尷尬，C君搶住答：「會畀Ben Sir揸住，因為Ben Sir最有興趣﹗」林盛斌又問到拍攝以來有冇難以啟齒的地方？波波同JoJo都話冇，因為導演給很大自由度大家，「導演話任我哋講，若果有唔出得街嘅會cut，Ben Sir都畀晒位我哋去講，大家冇顧忌，講乜都得﹗」
22歲新主持胡敏芝
在《冇人性教育》中有一名嫩口女主持，是22歲的胡敏芝Karen，去年畢業於中文大學新聞及傳理系，畢業後正式加入無綫，胡敏芝還在求學時已參與《愛回家》和《青春本我》等劇集及綜藝節目拍攝，有不少幕前經驗。