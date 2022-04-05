波波黃婧靈著短裙「失守」洩春光 貫徹語出驚人性格：坐波波邊個坐我？
由大師兄錢嘉樂及馮盈盈 FYY 擔任主持的《THE SHOW MUST GO ON》日前首播，形式與以前「獎門人」系列差不多，有大量嘉賓參與鬥智鬥力，不過當中曾受曾志偉點名大讚的黃婧靈(波波)就搶晒風頭，不單止語出驚人，連做動作都成功「失守」搶Fo！
波波坐波波
在其中一個名為「坐波波」的遊戲中，為了爭取在限定時間成為「爆波專員」，各落場成員可謂施展盡渾身解數，當中以被封為無綫新晉「遊戲王」的美棋 BB 最為投入，一口氣瘋狂爆破 19 個汽球之多，勁度十足之餘亦速度驚人。但身為被曾志偉欽點的波波被不輸蝕，在遊戲開始之前就已經爆出一句：「坐波波邊個坐我？」即笑翻全場，難怪連大師兄錢嘉錢都笑言：「愛將真係愛將，連遊戲都以你為名。」
波波七字馬失手
其實在遊戲正式開始之前的熱身環節，波波已經成功疑似「失守」搶鏡。熱身遊戲「七字馬」要求兩邊成員合力壓腿計總長，粉紅短裙上陣的毫不錫身，做劈腿動作時不慎失守露出白色打底，在旁的的陸浩仲留意到波波滿臉通紅，場面有點尷尬！到波波劈腿坐在地上時仍需要以手作遮擋，嘗試力保不失！
林盛斌帶隊到深水埗派飯給露宿者
除散布歡樂外，製作組亦希望藉著台前幕後一點綿力散布愛心，由之前為「速遞員戶外食飯盒」事件熱血發聲的林盛斌，帶領「大玩特玩」隊與有心人合力到深水埗派飯給露宿者；一眾藝人不但親力親為製作愛心飯盒及搬運物資，更冒雨四出派飯，獲不少網民大讚感動。Bob 更收起佻皮本色正色作呼籲謂：「作為演藝界一份子，我哋除咗可以帶娛樂畀大家，仲可以發揮我哋嘅影響力，為社會做番少少嘢，特別喺依家困難嘅時候，會係有好多人需要幫助。如果大家都可以做多少少，世界會更加美好。」有份參與其中的 Rose 與美棋BB，事後受訪時亦一度哽咽且感性謂：「希望大家有啖熱飯食」、「其實大家只要肯行多一步，都可以幫到好多身邊人。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB提供、《THE SHOW MUST GO ON》截圖影片來源：big big channel
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