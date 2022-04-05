波波黃婧靈著短裙「失守」洩春光 貫徹語出驚人性格：坐波波邊個坐我？

由大師兄錢嘉樂及馮盈盈 FYY 擔任主持的《THE SHOW MUST GO ON》日前首播，形式與以前「獎門人」系列差不多，有大量嘉賓參與鬥智鬥力，不過當中曾受曾志偉點名大讚的黃婧靈(波波)就搶晒風頭，不單止語出驚人，連做動作都成功「失守」搶Fo！