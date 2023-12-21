妳不是她︱波波黃婧靈飲珍奶都慘遭網民窒 今年工作量大減 新劇做馮盈盈跟班

「無綫新一代咪神」波波黃婧靈今年工作量不多，近期終於見到她亮相公仔箱，新劇《妳不是她》有波波參演！曾因傲人身材加上大膽言行，一度受網民追捧的波波，隨著曝光率大減，近期就好似無論做咩都得唔到網民歡心，就連飲杯珍奶都慘遭網民窒到應一應！