波波

妳不是她︱波波黃婧靈飲珍奶都慘遭網民窒 今年工作量大減 新劇做馮盈盈跟班

最新娛聞
Keith

廣告

「無綫新一代咪神」波波黃婧靈今年工作量不多，近期終於見到她亮相公仔箱，新劇《妳不是她》有波波參演！曾因傲人身材加上大膽言行，一度受網民追捧的波波，隨著曝光率大減，近期就好似無論做咩都得唔到網民歡心，就連飲杯珍奶都慘遭網民窒到應一應！

波波
（圖片來源：IG@krysellawong）

波波黃婧靈飲珍奶都慘遭網民窒

波波黃婧靈早前在社交平台上傳兩張飲珍珠奶茶的日常照，並發文寫道：「請叫我 珍奶轟炸機」。相中可見波波身穿一件緊身灰色上衣，令傲人上圍若隱若現之餘，又大曬白滑長腿，大派福利。不過網民就似乎唔太受落，反而留言狂窒：「波波，大個女啦 ，用啲時間讀書增值自己 ，成日用晒啲時間影啲咁嘅相 。老咗你會後悔呀。」

波波 波波早前上傳一輯靚相派福利。
波波早前上傳一輯靚相派福利。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 不過就連飲珍奶都畀人窒。
不過就連飲珍奶都畀人窒。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波
（圖片來源：Facebook@波波Krysella）

新劇《妳不是她》做馮盈盈跟班

波波自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，有份參與《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《安樂蝸》多個綜藝節目。不過到今年開始就突然工作量、曝光率都大減，知道最近終於獲安排新工作，與馮盈盈、丁子朗等人合拍無綫劇集《妳不是她》，在劇中飾演馮盈盈助手。波波日前接受傳媒訪問時，指近期忙於拍劇，加上自己是新人，所以都會勤力讀劇本。波波更指很享受拍劇的過程，希望未來能夠嘗試更多角色。

波波 波波終於有嘢做！
波波終於有嘢做！（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台 截圖）
波波 波波一企喺馮盈盈隔離就即刻被比下去。
波波一企喺馮盈盈隔離就即刻被比下去。（圖片來源：YouTube@TVB娛樂新聞台 截圖）

波波做「熊女郎」彈起

擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。

波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波擁有逼爆36E上圍。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 為熊仔頭拍片時嘅波波。
為熊仔頭拍片時嘅波波。（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）

入無綫被封新一代「性女」

自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！

波波 黃婧靈 曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒
波波曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒。（圖片來源：《#後生仔傾吓偈》截圖）
波波 波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。
波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波黃婧靈是《痞子殿下》八嬌之一。
波波去年曾在《痞子殿下》中飾演青樓八嬌之一「藍紗」，古裝造型同樣逼爆。（圖片來源：IG@krysellawong）

波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園

原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。

波波 黃婧靈 波波 雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。
雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。（圖片來源：IG＠krysellawong）

食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅

波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。

波波 黃婧靈 波波 著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。
著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 月前曾著一件頭泳衣出海。
月前曾著一件頭泳衣出海。（圖片來源：IG＠krysellawong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@krysellawong、Facebook@波波Krysella、YouTube@TVB娛樂新聞台 截圖、

讀者留言

熱門文章

 