妳不是她︱波波黃婧靈飲珍奶都慘遭網民窒 今年工作量大減 新劇做馮盈盈跟班
波波黃婧靈飲珍奶都慘遭網民窒
波波黃婧靈早前在社交平台上傳兩張飲珍珠奶茶的日常照，並發文寫道：「請叫我 珍奶轟炸機」。相中可見波波身穿一件緊身灰色上衣，令傲人上圍若隱若現之餘，又大曬白滑長腿，大派福利。不過網民就似乎唔太受落，反而留言狂窒：「波波，大個女啦 ，用啲時間讀書增值自己 ，成日用晒啲時間影啲咁嘅相 。老咗你會後悔呀。」
新劇《妳不是她》做馮盈盈跟班
波波自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，有份參與《#後生仔傾吓偈》、《冇人性教育》、《安樂蝸》多個綜藝節目。不過到今年開始就突然工作量、曝光率都大減，知道最近終於獲安排新工作，與馮盈盈、丁子朗等人合拍無綫劇集《妳不是她》，在劇中飾演馮盈盈助手。波波日前接受傳媒訪問時，指近期忙於拍劇，加上自己是新人，所以都會勤力讀劇本。波波更指很享受拍劇的過程，希望未來能夠嘗試更多角色。
波波做「熊女郎」彈起
擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。
入無綫被封新一代「性女」
自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！
波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園
原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。
食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅
波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。
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