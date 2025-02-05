26歲波波黃婧靈婚紗照再曬冷 心儀對象原來係呢位知名企業家
波波黃婧靈再曬婚紗照派福利
波波近日在社交平台再度曬出多張婚紗照，今次波波就一改風格，以超Deep V婚紗上陣大方騷完美身材，波波更以唔同角度出鏡，極震撼嘅視覺效果亦引來大批網民喪like兼大讚好好福利：「呢個body真係厲害」、「件婚紗好有料」、「仲有冇第三彈？」、「超級無敵洲際彈道導彈！」
波波黃婧靈大方公開心儀對象
波波除咗曬出多張婚紗照外，更大方公開埋心儀對象嘅真身：「實在太多人恭喜我 謝謝各位，還是要公開的。最後一張圖一次過答哂大家他是誰」但原來波波「嫁」嘅對象其實係身價過千億的「世界首富」伊隆馬斯克（Elon Musk），搞到唔少網民都爆笑留言表示中伏：「都估到真係佢，我輸得心服口服！」、「Honeymoon去火星」、「波波你今次玩都咁大膽」、「恭喜！ 可以收購TxB」、「真系識講冷笑話」
「TVB咪神」26歲黃婧靈驚爆閃婚疑雲！超低胸婚紗照獲網民留言祝賀
有「TVB咪神」之稱的黃婧靈近年突然大減產，月初又大曬專業證書，令網民都紛紛懷疑是否準備轉行。波波日前更突然公開婚紗照，獲網民一致留言祝福！
「TVB咪神」26歲黃婧靈突公開婚紗照
26歲黃婧靈波波近日突然在社交平台上傳一系列的婚紗照，從照片中可見，波波穿上超低胸白色婚紗，性感火辣，鎖骨香肩一覽無遺。波波手捧鮮花，令網民都懷疑是否將好事近！
網民祝賀：做你老公真係死而無憾
網民都紛紛留言祝賀，不過波波所上傳的照片中卻未能看到新郎的身影，似乎今輯婚紗照只是普通廣告照！網民照樣大讚：「做你老公真係死而無憾」、「幾時幾時，恭喜恭喜，預祝都可以咖」、「波波好靚，恭喜你wedding」。
波波黃婧靈曬專業證書惹轉行猜測
波波近日在社交平台興奮分享：「今年的最後一天，注冊催眠治療師牌got！估唔到自己真係會有機會接觸心理方面嘅知識。情緒係人生一大課題，希望大家都有足夠能力面對自己。」
黃婧靈還補充道，身心健康是非常重要的事情，希望自己能夠借助新知識幫到更多有需要的人，並笑問有沒人想被她催眠，江嘉敏更第一個報名稱「好想比你催吓」，6字留言賀黃婧靈考獲註冊催眠治療師牌引起網民無限遐想！
網民猜測黃婧靈是否準備轉行
雖然江嘉敏嘅祝賀引起網民無限遐想，但係因為近年大減產嘅緣故，唔少人都猜測黃婧靈會否轉行：「考到牌之後會唔會轉行？」、「咁叻女！但是有專業牌照後是否會轉行？」、「反正近排都冇咩job咁，依家考到牌可以走啦」、「做催眠治療師好過做藝人啦」、「2025第一個離巢希望唔會係你」