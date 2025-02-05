26歲波波黃婧靈婚紗照再曬冷 心儀對象原來係呢位知名企業家

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26歲「TVB咪神」黃婧靈（波波）上月底突然曬出婚紗照，隨即惹來唔少網民猜測是否閃婚。雖然波波對此並未再回應，但係佢近日就再度曬出多張婚紗照，更大方公開埋心儀對象到底係邊個！

波波黃婧靈再曬婚紗照派福利

波波近日在社交平台再度曬出多張婚紗照，今次波波就一改風格，以超Deep V婚紗上陣大方騷完美身材，波波更以唔同角度出鏡，極震撼嘅視覺效果亦引來大批網民喪like兼大讚好好福利：「呢個body真係厲害」、「件婚紗好有料」、「仲有冇第三彈？」、「超級無敵洲際彈道導彈！」

波波 黃婧靈 波波近日在社交平台再度曬出多張婚紗照。（圖片來源：ig@krysellawong）
波波近日在社交平台再度曬出多張婚紗照。（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波今次更以Deep V婚紗上陣大騷完美身材！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波今次更以Deep V婚紗上陣大騷完美身材！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波嘅婚紗照引來唔少網民留言大讚！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波嘅婚紗照引來唔少網民留言大讚！（圖片來源：ig@krysellawong）

波波黃婧靈大方公開心儀對象

波波除咗曬出多張婚紗照外，更大方公開埋心儀對象嘅真身：「實在太多人恭喜我 謝謝各位，還是要公開的。最後一張圖一次過答哂大家他是誰」但原來波波「嫁」嘅對象其實係身價過千億的「世界首富」伊隆馬斯克（Elon Musk），搞到唔少網民都爆笑留言表示中伏：「都估到真係佢，我輸得心服口服！」、「Honeymoon去火星」、「波波你今次玩都咁大膽」、「恭喜！ 可以收購TxB」、「真系識講冷笑話」

波波 黃婧靈 波波更大方公開埋心儀對象嘅照片！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波更大方公開埋心儀對象嘅照片！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 黃婧靈 原來波波「嫁」嘅係身價過千億的「世界首富」伊隆馬斯克（Elon Musk），搞到網民們都直言中伏！（圖片來源：ig@krysellawong）
原來波波「嫁」嘅係身價過千億的「世界首富」伊隆馬斯克（Elon Musk），搞到網民們都直言中伏！（圖片來源：ig@krysellawong）

「TVB咪神」26歲黃婧靈驚爆閃婚疑雲！超低胸婚紗照獲網民留言祝賀

有「TVB咪神」之稱的黃婧靈近年突然大減產，月初又大曬專業證書，令網民都紛紛懷疑是否準備轉行。波波日前更突然公開婚紗照，獲網民一致留言祝福！

「TVB咪神」26歲黃婧靈突公開婚紗照

26歲黃婧靈波波近日突然在社交平台上傳一系列的婚紗照，從照片中可見，波波穿上超低胸白色婚紗，性感火辣，鎖骨香肩一覽無遺。波波手捧鮮花，令網民都懷疑是否將好事近！

波波 黃婧靈 波波大曬性感婚紗照！（圖片來源：IG@krysellawong）
波波大曬性感婚紗照！（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）

網民祝賀：做你老公真係死而無憾

網民都紛紛留言祝賀，不過波波所上傳的照片中卻未能看到新郎的身影，似乎今輯婚紗照只是普通廣告照！網民照樣大讚：「做你老公真係死而無憾」、「幾時幾時，恭喜恭喜，預祝都可以咖」、「波波好靚，恭喜你wedding」。

波波 黃婧靈 波波經常在社交平台大曬身材。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波經常在社交平台大曬身材。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 每次出Po都獲網民激讚（圖片來源：IG@krysellawong）
每次出Po都獲網民激讚（圖片來源：IG@krysellawong）

波波黃婧靈曬專業證書惹轉行猜測

波波近日在社交平台興奮分享：「今年的最後一天，注冊催眠治療師牌got！估唔到自己真係會有機會接觸心理方面嘅知識。情緒係人生一大課題，希望大家都有足夠能力面對自己。」

黃婧靈還補充道，身心健康是非常重要的事情，希望自己能夠借助新知識幫到更多有需要的人，並笑問有沒人想被她催眠，江嘉敏更第一個報名稱「好想比你催吓」，6字留言賀黃婧靈考獲註冊催眠治療師牌引起網民無限遐想！

波波 黃婧靈 黃婧靈近日在社交平台曬出考獲註冊催眠治療師牌嘅照片。（圖片來源：ig@krysellawong）
黃婧靈近日在社交平台曬出考獲註冊催眠治療師牌嘅照片。（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 黃婧靈 （圖片來源：ig@krysellawong）
（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 黃婧靈 江嘉敏都留言表示：「好想比你催吓」，不過呢個留言就引起網民無限遐想！（圖片來源：ig@kaman_kong）
江嘉敏都留言表示：「好想比你催吓」，不過呢個留言就引起網民無限遐想！（圖片來源：ig@kaman_kong）

網民猜測黃婧靈是否準備轉行

雖然江嘉敏嘅祝賀引起網民無限遐想，但係因為近年大減產嘅緣故，唔少人都猜測黃婧靈會否轉行：「考到牌之後會唔會轉行？」、「咁叻女！但是有專業牌照後是否會轉行？」、「反正近排都冇咩job咁，依家考到牌可以走啦」、「做催眠治療師好過做藝人啦」、「2025第一個離巢希望唔會係你」

波波 黃婧靈 黃婧靈近年大減產，因此今次考獲註冊催眠治療師牌，就被唔少網民猜測是否為轉行做準備。（圖片來源：ig@krysellawong）
黃婧靈近年大減產，因此今次考獲註冊催眠治療師牌，就被唔少網民猜測是否為轉行做準備。（圖片來源：ig@krysellawong）

撰文：東方新地圖片來源：ig@krysellawong資料或影片來源：原文刊於新假期

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