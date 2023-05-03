25歲波波黃婧靈著透Bra小背心迎接日光浴 網民激讚：呢D先係女
波波 自封「日光愛好者」
波波曾因主持節目《冇人性教育》言行出位，而被封為新一代「性女」，雖然早前波波曾嘗試收起性感，「封胸」轉玩文青路線，但近日天氣開始轉熱，波波又再著上小背心上陣，自言係「日光愛好者」，站在馬路邊，連環影下正面和側身等多款靚相。
網民提議做新一任港產女優
相中只見波波身上的白色貼身小背心透出內裡Bra痕，若隱若現更顯誘惑。網民紛紛留言大讚：「Fit咗好多」、「除咗樣靚身材正之外冇嘢要補充」、「夏天的背心終於回來了」、「近期最靚的一輯，要凹有凹，要凸有凸」、「側身睇晒個shape」、「呢D先係女」等等，亦有網民大膽問波波會否效法素海霖：「幾時到你拍AV？」
波波做「熊女郎」彈起
擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。
入無綫被封新一代「性女」
自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！
即睇波波示範「創意體位」：
波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園
原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。
食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅
波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。
重溫波波黃婧靈震撼眼球圖輯：
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、Twins、鄭秀文；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！