25歲波波黃婧靈驚爆「懷孕」講埋「經手人」係台灣歌手
波波勁幸福大爆：我懷孕啦
波波日宣布自己「懷孕」，第一句寫道：「今晚終於可以正式宣布！我懷孕啦！」唔少粉絲都得知消息都好震驚！事實只是波波嚇一下大家，她實際上是在說自己的耳朵「懷孕」，並非真的懷孕要當媽媽。
講埋「經手人」係台灣歌手
波波續寫道：「🤰🏼耳朵！😍😍😍 Omg!!!!! 經耳人係周興哲！好好聽呀❤️ Show肌彈琴吉他溫柔全部都直中我要害😳 仲要聽到我最想聽嘅你好不好 真係好開心！謝謝你傾力演出🥰」，原來波波是台灣歌手周興哲粉絲，因此有去澳門睇演唱會，支持偶像！
網友睇完呢個震撼消息，馬上回應：「嚇我一跳」「黃小姐有喜，除咗講恭喜都唔知講乜好。恭喜恭喜。」「嚇得我！幾乎想搵出邊個係經手人！」
波波語出驚人：我真係同個大字好有緣
TVB新一代咪神「波波」黃靖靈今年似乎錫身了不少，波波早前發新相反擊，仲高EQ自嘲：「睇嚟我真係同個大字好有緣」！
波波黃婧靈慘被網民嘲「變左大媽」
早前波波（黃靖靈）在IG晒出兩張穿著低胸衫遊船河的性感相，並謂為夏天畫上完美句號，可惜惹來網民無情嘲笑留言：「加了幾個碼」、「變左大媽」、「全身腫脹」，而向來敢言的波波亦大方回應道：「我呢啲叫健康，唔係個個要瘦到成枝竹咁先叫好」！
波波晒出一件頭泳衣翹臀美照大反擊：今次叫大乜好？
事隔幾日，波波再晒出兩張穿著藍白間條的一件頭泳衣照，相中的波波晒出美背及渾圓美臀，都已經好突顯其fit爆身型的曲線美，並疑似反擊寫道：「睇嚟我真係同個大字好有緣！今次叫大乜好？」並Hashtag道：「操得咁辛苦影張相唔過分、呢次真係夏天的尾巴。」至於波波所提及的「大」到底是指什麼，就未有再講。不過波波翹臀上的「微笑線」，亦引起不少網民留言道：「大籮波波。」、「大良牛乳」等。
「波波」黃靖靈 獲讚依然好「凶猛」
有不網民都留意到波波已好耐冇現身幕前，近日她久違地開始密密派福利，日前更曬出了一張搭遊艇出海影的靚相，相中她穿著一件掛頸式的Tube Top小背心，突顯出她玲瓏浮凸的曲線，網民都大讚她：「細咗喎…條腰，靚咗」、「清減咗」、「依然咁凶猛」等。
公開相片高EQ回應「上圍尺寸」提問！
當有網民直接問她：「上圍有幾大？」，波波就搞笑地分享了自己的後腦照片，並以10字回應：「俾最上個圍你度住先啦！」用頭圍換上圍，估唔到波波咁大方。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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