波波黃婧靈谷到盡跳拉丁極搶fo 多角度福利放題獲激讚

26歲的黃婧靈（波波）近期的產量不高，令不少觀眾都表示十分掛念她！日前黃婧靈就參與了《全港運動全城躍動第九屆全港運動會開幕禮》的錄影，她更在開幕禮上以火紅的舞衣表演拉丁舞，谷都盡上陣的黃婧靈仲成功收穫咗唔少觀眾嘅激讚……

