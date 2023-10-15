波波黃婧靈慘被嘲「變大媽」再晒翹臀泳照反擊：我同個大字好有緣
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TVB新一代咪神「波波」黃靖靈今年似乎錫身了不少，曝光率大減，劇集亦只拍過一套《痞子無間道》，早前她終於久違地晒水著相派福利，不過身形看似有些走樣，有網民留言無情嘲笑她「變大媽」、「加左幾個碼」。波波隔幾日後再發新相反擊，仲高EQ自嘲：「睇嚟我真係同個大字好有緣」！
波波黃婧靈慘被網民嘲「變左大媽」
早前波波（黃靖靈）在IG晒出兩張穿著低胸衫遊船河的性感相，並謂為夏天畫上完美句號，可惜惹來網民無情嘲笑留言：「加了幾個碼」、「變左大媽」、「全身腫脹」，而向來敢言的波波亦大方回應道：「我呢啲叫健康，唔係個個要瘦到成枝竹咁先叫好」！
波波晒出一件頭泳衣翹臀美照大反擊：今次叫大乜好？
事隔幾日，波波再晒出兩張穿著藍白間條的一件頭泳衣照，相中的波波晒出美背及渾圓美臀，都已經好突顯其fit爆身型的曲線美，並疑似反擊寫道：「睇嚟我真係同個大字好有緣！今次叫大乜好？」並Hashtag道：「操得咁辛苦影張相唔過分、呢次真係夏天的尾巴。」至於波波所提及的「大」到底是指什麼，就未有再講。不過波波翹臀上的「微笑線」，亦引起不少網民留言道：「大籮波波。」、「大良牛乳」等。
「波波」黃靖靈 獲讚依然好「凶猛」
有不網民都留意到波波已好耐冇現身幕前，近日她久違地開始密密派福利，日前更曬出了一張搭遊艇出海影的靚相，相中她穿著一件掛頸式的Tube Top小背心，突顯出她玲瓏浮凸的曲線，網民都大讚她：「細咗喎…條腰，靚咗」、「清減咗」、「依然咁凶猛」等。
公開相片高EQ回應「上圍尺寸」提問！
當有網民直接問她：「上圍有幾大？」，波波就搞笑地分享了自己的後腦照片，並以10字回應：「俾最上個圍你度住先啦！」用頭圍換上圍，估唔到波波咁大方。
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圖片來源：IG@krysellawong、《#後生仔傾吓偈》截圖