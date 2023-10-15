波波黃婧靈慘被嘲「變大媽」再晒翹臀泳照反擊：我同個大字好有緣

TVB新一代咪神「波波」黃靖靈今年似乎錫身了不少，曝光率大減，劇集亦只拍過一套《痞子無間道》，早前她終於久違地晒水著相派福利，不過身形看似有些走樣，有網民留言無情嘲笑她「變大媽」、「加左幾個碼」。波波隔幾日後再發新相反擊，仲高EQ自嘲：「睇嚟我真係同個大字好有緣」！