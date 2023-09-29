波波黃婧靈久違派福利大曬出海照 玩你問我答被問上圍10字回答獲讚好大方

TVB新一代咪神「波波」黃靖靈有「總經理愛將」之稱，不過今年她似乎錫身了不少，曝光率隨之大減，劇集亦只拍過一套《痞子無間道》，日前她終於久違地出海派福利，仲同網民大玩「你問我答」，即使被網民問到「上圍有幾大」，她亦以10字大方回應。