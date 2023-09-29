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波波黃婧靈久違派福利大曬出海照 玩你問我答被問上圍10字回答獲讚好大方

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TVB新一代咪神「波波」黃靖靈有「總經理愛將」之稱，不過今年她似乎錫身了不少，曝光率隨之大減，劇集亦只拍過一套《痞子無間道》，日前她終於久違地出海派福利，仲同網民大玩「你問我答」，即使被網民問到「上圍有幾大」，她亦以10字大方回應。

波波 網民都留意到波波近期好少在幕前出現。
網民都留意到波波近期好少在幕前出現。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 都擔心地指她最近清減了不少。
都擔心地指她最近清減了不少。（圖片來源：IG@krysellawong）

「波波」黃靖靈 獲讚依然好「凶猛」

有不網民都留意到波波已好耐冇現身幕前，近日她久違地開始密密派福利，日前更曬出了一張搭遊艇出海影的靚相，相中她穿著一件掛頸式的Tube Top小背心，突顯出她玲瓏浮凸的曲線，網民都大讚她：「細咗喎…條腰，靚咗」、「清減咗」、「依然咁凶猛」等。

波波 波波著Tube Top小背心出海。
波波著Tube Top小背心出海。（圖片來源：IG@krysellawong）

終於在線直認單身冇男友

心情大好的波波仲同網民在IG Story大玩「心情靚靚 你問我大機答」，笑言：「太陽在線，波波終於都在線。」大方曬出自己著小背心的靚相和童年照，又透露現在沒有男朋友，當有網民直接問她：「上圍有幾大？」時，波波就搞笑地以10字回應：「俾最上個圍你度住先啦！」

波波 波波心情勁靚。
波波心情勁靚。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 被網民取笑終於返到地球都唔介意。
被網民取笑終於返到地球都唔介意。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 網民問波波：「上圍有幾大？」波波大方回應，話畀最上個頭圍佢度！
網民問波波：「上圍有幾大？」波波大方回應，話畀最上個頭圍佢度！（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 其實波波以前都有公開度過上圍，係85cm，即係約34吋，但數年過去可能已有變化。
其實波波以前都有公開度過上圍，係85cm，即係約34吋，但數年過去可能已有變化。（圖片來源：《#後生仔傾吓偈》截圖）
波波 面對想娶她的網民，又整出搞怪ET圖，話只要能對她不離不棄，她就願意出嫁！
面對想娶她的網民，又整出搞怪ET圖，話只要能對她不離不棄，她就願意出嫁！（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 被網民話「很久不見」，就以歌詞曲應。
被網民話「很久不見」，就以歌詞曲應。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 直認現在冇男友。
直認現在冇男友。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 大方接受讚美。
大方接受讚美。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 又曬靚相講星座。
又曬靚相講星座。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 又曬埋童年照。
又曬埋童年照。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 被問「最近點」則以「Yeah」回應，似乎心情勁靚。
被問「最近點」則以「Yeah」回應，似乎心情勁靚。（圖片來源：IG@krysellawong）

工作量銳減被網民發現疑似𠝹手

波波一直以傲人身形作為賣點，曾因被曾志偉點名，而被稱為「總經理愛將」，但今年她工作量銳減，早前她在IG發布福利照，有眼利網民卻發現她手上有多條痕跡，懷疑波波𠝹自殘！

波波 黃婧靈 波波身形經常被當作焦點！
波波身形經常被當作焦點！（圖片來源：IG@ krysellawong）
波波 黃婧靈 網民發現疑似𠝹手！
網民發現疑似𠝹手！（圖片來源：IG@ krysellawong）

波波強調冇𠝹手：每年都會唔小心燒親自己

網民紛紛留言表示擔心：「𠝹仔好過𠝹手」、「有咩唔開心要講出嚟」、「到底發生什麼事」，到晚上時份，波波在IG出了多張照片，並澄清自己沒有𠝹手

我沒有六尺高 我也沒有介（𠝹）手
我會接受你一切的猜忌~~~

辦法總比問題多，大家有咩唔開心嘅話講俾我聽，我一句就可以氹返你hahaʔ

#容易受傷的女人

#每年都會唔小心燒親自己

#以前炸到塊面二級燒傷

#今年燒手

#btw有冇去疤好介紹

波波 黃婧靈
波波澄清自己冇𠝹手。（圖片來源：IG@ krysellawong）

波波自封「日光愛好者」

波波曾因主持節目《冇人性教育》言行出位，而被封為新一代「性女」，雖然早前波波曾嘗試收起性感，「封胸」轉玩文青路線，但近日天氣開始轉熱，波波又再著上小背心上陣，自言係「日光愛好者」，站在馬路邊，連環影下正面和側身等多款靚相。

波波 黃婧靈 波波 波波身上穿著白色貼身小背心，若隱若現透出內裡Bra痕。
波波身上穿著白色貼身小背心，若隱若現透出內裡Bra痕。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 網民大讚波波瘦身成功，身形Fit咗唔少。
網民大讚波波瘦身成功，身形Fit咗唔少。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 另一個po波波穿著樽領小背心，露出小截Bra帶。
另一個po波波穿著樽領小背心，露出小截Bra帶。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 配文中波波問大家：「你今日開心咗未？」
配文中波波問大家：「你今日開心咗未？」（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 網民都大讚波波愈來愈靚女！
網民都大讚波波愈來愈靚女！（圖片來源：IG@krysellawong）

波波做「熊女郎」彈起

擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。

波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波擁有逼爆36E上圍。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 為熊仔頭拍片時嘅波波。
為熊仔頭拍片時嘅波波。（圖片來源：YouTube@FHProductionHK）

入無綫被封新一代「性女」

自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！

波波 黃婧靈 曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒
波波曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒。（圖片來源：《#後生仔傾吓偈》截圖）
波波 波波自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將，備受力捧
波波自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將，備受力捧（圖片來源：ig@krysellawong）
波波 波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。
波波正式加入無綫後由黄凱儀改名為黃婧靈。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 黃婧靈 波波黃婧靈是《痞子殿下》八嬌之一。
波波去年曾在《痞子殿下》中飾演青樓八嬌之一「藍紗」，古裝造型同樣逼爆。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 早前著比堅尼拍《野外步出2》。
早前著比堅尼拍《野外步出2》。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波 大騷澎湃身形。
大騷澎湃身形。（圖片來源：IG@krysellawong）

即睇波波示範「創意體位」：

波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 波波同女主持故敏芝 Karen) 示範背後式女上男下
波波同女主持故敏芝示範「背後式女上男下」體位。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 萬字夾式體位
同埋「萬字夾式」。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 波波教你玩腳
仲有波波教你玩腳。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）

波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園

原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。

波波 黃婧靈 波波 雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。
雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 波波已變成無綫性女。
波波曾大呻平時好難買衫，亦好難著得好睇，不過好多男士覺得佢著乜都好睇。（圖片來源：IG@krysellawong）

食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅

波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。

波波 黃婧靈 波波 著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。
著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 月前曾著一件頭泳衣出海。
月前曾著一件頭泳衣出海。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 又著半透Bra薄裙派福利。
又著半透Bra薄裙派福利。（圖片來源：IG＠krysellawong）
港姐2023 波波黃婧靈是無綫新一代咪神，大受網民喜愛，Juliana被封「黃婧靈2.0」，有大把前途！
被封為無綫新一代咪神，大受網民喜愛！（圖片來源：IG@krysellawong）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@krysellawong、《#後生仔傾吓偈》截圖

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