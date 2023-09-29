波波黃婧靈久違派福利大曬出海照 玩你問我答被問上圍10字回答獲讚好大方

TVB新一代咪神「波波」黃靖靈有「總經理愛將」之稱，不過今年她似乎錫身了不少，曝光率隨之大減，劇集亦只拍過一套《痞子無間道》，日前她終於久違地出海派福利，仲同網民大玩「你問我答」，即使被網民問到「上圍有幾大」，她亦以10字大方回應。
「波波」黃靖靈 獲讚依然好「凶猛」
有不網民都留意到波波已好耐冇現身幕前，近日她久違地開始密密派福利，日前更曬出了一張搭遊艇出海影的靚相，相中她穿著一件掛頸式的Tube Top小背心，突顯出她玲瓏浮凸的曲線，網民都大讚她：「細咗喎…條腰，靚咗」、「清減咗」、「依然咁凶猛」等。
終於在線直認單身冇男友
心情大好的波波仲同網民在IG Story大玩「心情靚靚 你問我大機答」，笑言：「太陽在線，波波終於都在線。」大方曬出自己著小背心的靚相和童年照，又透露現在沒有男朋友，當有網民直接問她：「上圍有幾大？」時，波波就搞笑地以10字回應：「俾最上個圍你度住先啦！」
工作量銳減被網民發現疑似𠝹手
波波一直以傲人身形作為賣點，曾因被曾志偉點名，而被稱為「總經理愛將」，但今年她工作量銳減，早前她在IG發布福利照，有眼利網民卻發現她手上有多條痕跡，懷疑波波𠝹自殘！
波波強調冇𠝹手：每年都會唔小心燒親自己
網民紛紛留言表示擔心：「𠝹仔好過𠝹手」、「有咩唔開心要講出嚟」、「到底發生什麼事」，到晚上時份，波波在IG出了多張照片，並澄清自己沒有𠝹手
我沒有六尺高 我也沒有介（𠝹）手
我會接受你一切的猜忌~~~
辦法總比問題多，大家有咩唔開心嘅話講俾我聽，我一句就可以氹返你hahaʔ
#容易受傷的女人
#每年都會唔小心燒親自己
#以前炸到塊面二級燒傷
#今年燒手
#btw有冇去疤好介紹
波波自封「日光愛好者」
波波曾因主持節目《冇人性教育》言行出位，而被封為新一代「性女」，雖然早前波波曾嘗試收起性感，「封胸」轉玩文青路線，但近日天氣開始轉熱，波波又再著上小背心上陣，自言係「日光愛好者」，站在馬路邊，連環影下正面和側身等多款靚相。
波波做「熊女郎」彈起
擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。
入無綫被封新一代「性女」
自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！
即睇波波示範「創意體位」：
波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園
原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。
食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅
波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。
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