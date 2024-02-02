25歲波波黃婧靈重返YouTube界 拍Q&A自爆最鐘意「甫士」超大膽
波波首度提及在TVB曝光大減原因
波波自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將備受力捧，有份參與多個綜藝節目。不過到今年開始就突然工作量、曝光率都大減，直到去年年底才獲安排拍無綫劇集《妳不是她》，令外界質疑是否有意離巢。有網民在Q&A表示「呢排好少喺J2見到波波」，波波就帶網民遊花園回應道：
呢個係一個好有邏輯性嘅問題，「呢排好少喺J2見到我」，咁當然啦，因為除咗我自己拍咗嗰《冇人性教育》，我都冇拍J2，所以你唔會係J2見到我。
波波揚言有機會重返「熊仔頭」FH頻道
原名黃凱儀的波波，自筲箕灣官立中學畢業後，2016年跟YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，因擔任「熊仔頭女主角」之一，而獲網民冠以「熊女郎」的稱號。不過近年她已經沒有在熊仔頭頻道出現。當網民問到會否回FH頻道拍片時，波波就揚言指有機會再合作：
唔會話唔會嘅，因為未來有咁多可能性，冇人知；同埋返去拍嘢都幾好，因為都好耐冇見佢哋喇，同埋我最近都有同佢哋傾計。
波波大膽分享「最鐘意Pose」
此外，有網民在Q&A中向波波分享，指自己身材同波波相似，問波波會否因為「負載太重」而腰酸，並問波波解決方法。波波就表示自己以前中學時期因為剛剛開始發育，所以都有過相同問題。波波指當時每到第7、8堂開始就會腰痛，所以就會借意靠上前，然後趴在桌上：
我會趴喺張枱到，卸一卸我上半身嘅所有力，同埋我下半身嘅放鬆，所以「擺上檯」、「擺上本身上檯」係我最喜歡嘅Pose！
波波答案大多超意淫 自爆自己理想型
網民指波波在今次Q&A影片中，大多答案都非常意淫，令人想入非非。其中當問到波波理想型時，波波一開始就表示一定要靚仔，之後就話只係講笑，唔靚仔都冇問題，不過就想搵一個對自己好嘅人。當在鏡頭外的朋友問到「靚仔但要養佢得唔得」，波波就笑指「唔好，唔好搵我養你，我想問一個餵飽我嘅人，唔係我餵飽佢嘅人。」到回答一星期會做幾多次Gym時，波波一開始又「口誤」地話「以前全盛時期就一日做足7次」。最後又回答自己「咩cup」，不過就以「sawadeecup」帶過，非常搞笑。
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