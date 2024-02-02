25歲波波黃婧靈重返YouTube界 拍Q&A自爆最鐘意「甫士」超大膽

現年25歲的「波波」黃婧靈日前開通了個人YouTube頻道，第一條影片大玩Q&A，回答了網友10幾條尖銳問題。近期不斷被外界指失寵的波波，不但首度提及在TVB曝光大減的原因，更揚言有機會重返「熊仔頭」的YouTube頻道！