波波黃婧靈獨闖狗café 因1原因被柴犬狂索下半身敏感部位

TVB藝人黃婧靈（波波）日前獨自到狗café放鬆心情，原本想與毛孩們度過愉快時光，豈料卻意外成為全場焦點！波波在社交平台分享與10隻狗狗互動的溫馨片段，但其中兩隻柴犬對她「下半身敏感部位」的狂聞行為，讓這次狗café之旅變得格外「精彩」，網友看後紛紛笑翻留言「女人味太濃啦」。