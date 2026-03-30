波波黃婧靈獨闖狗café 因1原因被柴犬狂索下半身敏感部位
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TVB藝人黃婧靈（波波）日前獨自到狗café放鬆心情，原本想與毛孩們度過愉快時光，豈料卻意外成為全場焦點！波波在社交平台分享與10隻狗狗互動的溫馨片段，但其中兩隻柴犬對她「下半身敏感部位」的狂聞行為，讓這次狗café之旅變得格外「精彩」，網友看後紛紛笑翻留言「女人味太濃啦」。
波波獨自到狗Café尋開心 意外成毛孩寵兒
雖然波波這次「背住」愛犬粟米沒有一同前往，但她在狗café的受歡迎程度絲毫不減。從她分享的合照和短片可見，現場10隻狗狗都對這位TVB女星展現出極大的熱情。其中一隻白色狗狗更是主動送上熱情之吻，讓波波笑得合不攏嘴。不過最令人印象深刻的，莫過於兩隻柴犬對她大腿位置的「深度探索」，牠們不停在波波下半身敏感部位聞來聞去，讓她哭笑不得。
柴犬狂聞敏感部位 波波自嘲靚女待遇
面對狗狗們的「特殊關注」，波波在接受傳媒訪問時展現出十足的幽默感。她笑言這可能是因為自己身上的「女人味」太濃，才會吸引毛孩們如此熱烈的反應，更自嘲「只有靚女才享有如此待遇」。波波表示自己對這樣的互動並不感到尷尬，反而覺得十分習慣，畢竟作為愛狗人士，她早已習慣與毛孩們的親密接觸。
波波鍾情「辛巴」狗狗 大讚神似獅子王
在眾多狗狗中，波波特別鍾情於一隻名為「辛巴」的黃色狗狗。她大讚這隻毛孩的模樣酷似動畫電影《獅子王》的主角辛巴，無論是毛色還是神態都極為相似。波波在社交平台上特別為「辛巴」拍攝了多張特寫照片，可見她對這隻狗狗的喜愛程度。不少網友看後也認同波波的觀點，紛紛留言表示「真的很像辛巴」、「太可愛了」。
網友熱議波波女人味 留言區笑翻天
波波分享的狗café體驗在網上引起熱烈討論，網友們對於柴犬們的「聞香」行為特別感興趣。有網友留言「波波女人味太濃，連狗狗都受不了」、「狗狗的嗅覺真的很敏銳」。也有愛狗人士分享類似經驗，表示「我家狗狗也會這樣，特別是對女生」、「狗狗就是這麼直接，喜歡就會表現出來」。整個留言區充滿歡樂氣氛，大家都被波波與狗狗們的溫馨互動所感動。
圖片來源：IG@krysellawong資料或影片來源：原文刊於新假期