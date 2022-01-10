未命名-1

波波黃婧靈去酒店房為好友慶生被網民質疑 IG甫合照還擊：我哋係爆房

最新娛聞
撰文：東方新地

波波黃婧靈又出動喇！繼上次P圖P彎牆，行山雙峰壓枱險破壞公物後，今次波波悉心打扮去朋友生日派對，一樣可以成為話題，佢仲叫大家估吓生日派對主題係乜，不過就換來網民的冷嘲熱諷！而由於倒影有「謎之牛仔褲」，事隔幾日波波IG甫合照揭開謎底。

撰文：東方新地 圖片：[email protected]

波波 被評衣著品味差

波波黃婧靈出道4年一直以身材做賣點，自被無綫總經理曾志偉點名後，星運亨通，工作機會接踵而來，不過她的衣著品味一直受到非議，一味靠露雖然吸納到一班男粉絲，不過女觀眾似乎唔多buy。

波波最鍾意的打扮是貼身衫，心口有個窿。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波最鍾意的打扮是貼身衫，心口有個窿。（圖片來源：[email protected]
波波日前在社交網上載新照片。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波日前在社交網上載新照片，呢個中國風造型，條銀鏈腰帶想點？張相的倒影見到一張床，床上有條牛仔褲，點解朋友生日派對又見唔到房內有人嘅？(除了揸相機者)（圖片來源：[email protected]

波波 特別打扮出席生日會

日前波波在社交網上載多張照片，只見她身穿一套紅黑色帶點中國風的服飾，甫士非常撩人，她留言：「心向來潮係frd生日party玩dress code……」波波仲叫大家估吓當日dress code是甚麼？不過就講明估中無獎！

波波同大家玩猜猜dress code。（圖片來源：IG@krysellawong)
波波同大家玩猜猜dress code。（圖片來源：[email protected])
波波側側身。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波側側身。（圖片來源：[email protected]
唔少得正面。（圖片來源：IG@krysellawong）
唔少得正面。（圖片來源：[email protected]

波波開估 網民激烈回應

波波真係唔話得，連出兩個po去同大家玩遊戲，雖然她最後開估生日派對主題是「新年」，不過就有網民就話主題唔似新年，似夜總會多些！仲有好多網民都出言抽水，不過波波似乎已經習以為常。

波波開估。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波開估。（圖片來源：[email protected]
波波擺出多個pose，來展現佢一身「新年」造型。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波擺出多個pose，來展現佢一身「新年」造型。（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]
（圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：[email protected]

Po合照直認「爆房」

事隔幾日，波波終於都為親自在IG解畫，更甫出當日房間內的三人合照以正視聽，寫道：「係呀我哋係爆房呀，生日爆房我哋好開心呀，下次咩dress code 好呀？」亦「#走之前有換返牛仔褲」及「#放心爆房我最鍾意大大聲」，不少網民都讚波波回應高EQ！

波波自己都有保護當日的同場友人，用黑線把對方的樣子塗污。（圖片來源：IG@krysellawong）
波波自己都有保護當日的同場友人，用黑線把對方的樣子塗污。（圖片來源：[email protected]

相關文章：波波黃婧靈唔P圖同樣震撼 瑜伽服行山展現密實性感 一個姿勢險破壞公物

讀者留言

熱門文章

 