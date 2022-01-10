波波黃婧靈去酒店房為好友慶生被網民質疑 IG甫合照還擊：我哋係爆房

波波黃婧靈又出動喇！繼上次P圖P彎牆，行山雙峰壓枱險破壞公物後，今次波波悉心打扮去朋友生日派對，一樣可以成為話題，佢仲叫大家估吓生日派對主題係乜，不過就換來網民的冷嘲熱諷！而由於倒影有「謎之牛仔褲」，事隔幾日波波IG甫合照揭開謎底。