波波黃婧靈去酒店房為好友慶生被網民質疑 IG甫合照還擊：我哋係爆房
波波黃婧靈又出動喇！繼上次P圖P彎牆，行山雙峰壓枱險破壞公物後，今次波波悉心打扮去朋友生日派對，一樣可以成為話題，佢仲叫大家估吓生日派對主題係乜，不過就換來網民的冷嘲熱諷！而由於倒影有「謎之牛仔褲」，事隔幾日波波IG甫合照揭開謎底。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]
波波 被評衣著品味差
波波黃婧靈出道4年一直以身材做賣點，自被無綫總經理曾志偉點名後，星運亨通，工作機會接踵而來，不過她的衣著品味一直受到非議，一味靠露雖然吸納到一班男粉絲，不過女觀眾似乎唔多buy。
波波 特別打扮出席生日會
日前波波在社交網上載多張照片，只見她身穿一套紅黑色帶點中國風的服飾，甫士非常撩人，她留言：「心向來潮係frd生日party玩dress code……」波波仲叫大家估吓當日dress code是甚麼？不過就講明估中無獎！
波波開估 網民激烈回應
波波真係唔話得，連出兩個po去同大家玩遊戲，雖然她最後開估生日派對主題是「新年」，不過就有網民就話主題唔似新年，似夜總會多些！仲有好多網民都出言抽水，不過波波似乎已經習以為常。
Po合照直認「爆房」
事隔幾日，波波終於都為親自在IG解畫，更甫出當日房間內的三人合照以正視聽，寫道：「係呀我哋係爆房呀，生日爆房我哋好開心呀，下次咩dress code 好呀？」亦「#走之前有換返牛仔褲」及「#放心爆房我最鍾意大大聲」，不少網民都讚波波回應高EQ！