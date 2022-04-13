波波黃婧靈24歲生日 獲偶像梁朝偉加持 除罩輕攬 興奮到唔捨得沖涼

波波黃婧靈被曾志偉點名力捧，最近主持J2台的《冇人性教育》憑出位言行上晒位，4月12日是波波24歲生日，行運行到落腳趾尾的她，出街竟遇上心目中的最佳男友梁朝偉，波波膽粗粗上前邀合照，梁朝偉唔止一口應承，仲肯除口罩輕輕攬住波波肉臂，呢一攬搞到壽星女勁興奮，昏迷了兩個鐘仲話唔捨得沖涼。