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波波黃婧靈24歲生日 獲偶像梁朝偉加持 除罩輕攬 興奮到唔捨得沖涼

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波波黃婧靈被曾志偉點名力捧，最近主持J2台的《冇人性教育》憑出位言行上晒位，4月12日是波波24歲生日，行運行到落腳趾尾的她，出街竟遇上心目中的最佳男友梁朝偉，波波膽粗粗上前邀合照，梁朝偉唔止一口應承，仲肯除口罩輕輕攬住波波肉臂，呢一攬搞到壽星女勁興奮，昏迷了兩個鐘仲話唔捨得沖涼。

波波 波波生日正日在街上竟撞見男神梁朝偉，她像個小粉絲上前邀合照。
波波生日正日在街上竟撞見男神梁朝偉，她像個小粉絲上前邀合照。（圖片來源：[email protected]

波波生日奇遇記

波波24歲的生日肯定畢生難忘，她曾經在社交網出po，表示心目中的男朋友就是梁朝偉，仲留言「好想俾佢個十個環打死」，結果她就在昨日(4月12日)生日當天遇上男神，不過唔係畀梁朝偉打死，係電死。

波波 波波曾公開表示梁朝偉就是她心目中的男朋友。
波波曾公開表示梁朝偉就是她心目中的男朋友。（圖片來源：[email protected]
波波 波波好詳細咁寫下偶遇梁朝偉及邀合照的經過。
波波好詳細咁寫下偶遇梁朝偉及邀合照的經過。（圖片來源：[email protected]
波波 波波hashtag再強調梁朝偉同佢講生日快樂，仲話偉仔掂住佢手臂，最後「Ahhhhhhh......」，表現得幾咁興奮。
波波hashtag再強調梁朝偉同佢講生日快樂，仲話偉仔掂住佢手臂，最後「Ahhhhhhh……」，表現得幾咁興奮。（圖片來源：[email protected]

網民留言指偉仔老了 波波緊張為男神護航

波波事後把與男神偶遇的全經過寫上社交網，她以「激烈對話」來形容當時與梁朝偉的交談，字裡行間完全表露出佢有幾仰慕梁朝偉，能夠在生日遇上男神簡直是奇蹟一樣，獲梁朝偉親口送祝福又輕攬合照的波波，仲誇張到話原地窒息5分鐘加原地爆炸。波波咁興奮，很快就有二百幾個留言，大部份都祝她生日快樂，有網民指出梁朝偉肯除罩與她合照的重點，亦有多人留言指59歲的梁朝偉現老態，波波即緊張回應話：「魅力永遠唔會老，好正！」

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主持成人節目面不改容

向來語不驚人誓不休的後，言行變得更加大膽。在最新一集《冇人性教育》中，波波施展渾身解數，內容愈見露骨，除了出手摸男同事Alan耳仔令對方有反應，仲手口並用教點樣討好另一半，波波面不改容，係有料到嘅！

波波 波波已變成無綫性女。
波波已變成無綫性女。（圖片來源：[email protected]
波波 波波要示範在Alan耳邊吹氣令他有反應。
波波要示範在Alan耳邊吹氣令他有反應。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波出手搞掂對手

無綫J2台節目《冇人性教育》由歐陽偉豪 (Ben Sir)、黃婧靈 (波波)、黃紫恩 (Jojo)、故敏芝 (Karen) 以及吳兆麟 (Alan) 主持，每集都透過輕鬆有趣的形式去探討性話題，所以兒童不宜，被列為「M成年觀眾」類別的節目。在新一集節目中討論性冷感話題，波波與Karen、Jojo輪流示範用按摩、性感叫聲以及耳邊吹氣令Alan有反應，波波只係出手摸Alan耳仔已經令對手硬晒軚。

波波 波波因為戴上口罩不能出口，她只出手摸對方耳仔已令Alan面都紅晒。
波波因為戴上口罩不能出口，她只出手摸對方耳仔已令Alan面都紅晒。（圖片來源：無綫影片截圖）
波波 波波成個專家咁，講嘢愈來愈大膽。
波波成個專家咁，講嘢愈來愈大膽。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波最叻用舌頭

其後講到服務技巧，波波就非常雀躍，當問及在場兩位男士Ben Sir及Alan覺得哪個方法最好時，波波仲多次強調要手口並用，還即場做出模仿動作，更對住Alan講：「我依家戴咗口罩之嘛，如果唔係我有條脷㗎！我只係畀口罩妨礙住我咋！」可見波波經驗老到，坐在波波身旁的Karen聽完眼都凸說：「咁你贏晒啦！」

波波 波波仲話會用埋條脷。
波波仲話會用埋條脷。（圖片來源：無綫影片截圖）
波波 三位女主持中，波波的經驗最老到。
三位女主持中，波波的經驗最老到。（圖片來源：無綫影片截圖）

波波教室詳細講解「巧手密碼」

波波全程面不改容，其中一Part講到為如何活用一雙「巧手」，波波非常詳細講解多種手勢，Ben Sir拎住枝筆比劃實際情形，波波更出手揸住Ben Sir枝筆上下搖動，場面露骨，波波明顯在這方面好有心得，仲以英文字母「U」、「OK」以及「W」作為密碼，比喻一點就明！

波波 波波愈講愈放。
波波愈講愈放。（圖片來源：無綫影片截圖）

去片！睇波波主持《冇人性教育》

波波講敏感話題完全唔避忌，無綫搵佢主持《冇人性教育》真係搵啱人。

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫影片截圖影片來源：[email protected]

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