波波黃婧靈24歲生日 獲偶像梁朝偉加持 除罩輕攬 興奮到唔捨得沖涼
波波生日奇遇記
波波24歲的生日肯定畢生難忘，她曾經在社交網出po，表示心目中的男朋友就是梁朝偉，仲留言「好想俾佢個十個環打死」，結果她就在昨日(4月12日)生日當天遇上男神，不過唔係畀梁朝偉打死，係電死。
網民留言指偉仔老了 波波緊張為男神護航
波波事後把與男神偶遇的全經過寫上社交網，她以「激烈對話」來形容當時與梁朝偉的交談，字裡行間完全表露出佢有幾仰慕梁朝偉，能夠在生日遇上男神簡直是奇蹟一樣，獲梁朝偉親口送祝福又輕攬合照的波波，仲誇張到話原地窒息5分鐘加原地爆炸。波波咁興奮，很快就有二百幾個留言，大部份都祝她生日快樂，有網民指出梁朝偉肯除罩與她合照的重點，亦有多人留言指59歲的梁朝偉現老態，波波即緊張回應話：「魅力永遠唔會老，好正！」
主持成人節目面不改容
向來語不驚人誓不休的後，言行變得更加大膽。在最新一集《冇人性教育》中，波波施展渾身解數，內容愈見露骨，除了出手摸男同事Alan耳仔令對方有反應，仲手口並用教點樣討好另一半，波波面不改容，係有料到嘅！
波波出手搞掂對手
無綫J2台節目《冇人性教育》由歐陽偉豪 (Ben Sir)、黃婧靈 (波波)、黃紫恩 (Jojo)、故敏芝 (Karen) 以及吳兆麟 (Alan) 主持，每集都透過輕鬆有趣的形式去探討性話題，所以兒童不宜，被列為「M成年觀眾」類別的節目。在新一集節目中討論性冷感話題，波波與Karen、Jojo輪流示範用按摩、性感叫聲以及耳邊吹氣令Alan有反應，波波只係出手摸Alan耳仔已經令對手硬晒軚。
波波最叻用舌頭
其後講到服務技巧，波波就非常雀躍，當問及在場兩位男士Ben Sir及Alan覺得哪個方法最好時，波波仲多次強調要手口並用，還即場做出模仿動作，更對住Alan講：「我依家戴咗口罩之嘛，如果唔係我有條脷㗎！我只係畀口罩妨礙住我咋！」可見波波經驗老到，坐在波波身旁的Karen聽完眼都凸說：「咁你贏晒啦！」
波波教室詳細講解「巧手密碼」
波波全程面不改容，其中一Part講到為如何活用一雙「巧手」，波波非常詳細講解多種手勢，Ben Sir拎住枝筆比劃實際情形，波波更出手揸住Ben Sir枝筆上下搖動，場面露骨，波波明顯在這方面好有心得，仲以英文字母「U」、「OK」以及「W」作為密碼，比喻一點就明！
去片！睇波波主持《冇人性教育》
波波講敏感話題完全唔避忌，無綫搵佢主持《冇人性教育》真係搵啱人。
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