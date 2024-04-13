波波黃婧靈生日曬深溝！去年上圍不敵地心吸力走晒位 地位不保恐被取代

剛踏入26歲的黃婧靈（波波）因傲人的身材令觀眾印象深刻。但是去年波波的曝光率卻不算理想，就連早前的《萬千星輝賀台慶》都未有看見她的身影，令不少觀眾十分關注波波的新動向。日前波波在社交平台分享了一輯新相，並以「花花仙子」的形象登場，收起性感的波波靚樣依舊，但是不敵地心吸力的上圍卻引起了網民的關注……