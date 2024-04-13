波波黃婧靈生日曬深溝！去年上圍不敵地心吸力走晒位 地位不保恐被取代
「波波」黃婧靈26歲生日大解放谷爆上圍
黃婧靈（波波）趁26歲生日，換上一襲甚似婚紗款式的禮服，側身拍攝大派福利，再度震撼網民視覺！
黃婧靈震撼級上圍不敵地心吸力 走晒位欠美感
黃婧靈分享在社交平台的照片中，她以「花花仙子」的造型出鏡，今次她的服裝十分保守，只小露香肩，以「封胸」長裙示人。但是網民卻發現黃婧靈的震撼級身材視乎不敵地心吸力，傲人的上圍竟然走位落到腰間，令整體美感有所影響：「靚樣冇變，但係個胸好似走走哋位…」、「點解走咗落腰嘅？定係件衫嘅問題？」、「胸部要保養一下了」、「果然都係地心吸力略勝一籌」。
黃婧靈「咪神」地位不保 後起之秀火速取代
早前舉行的《萬千星輝賀台慶》未有看見黃婧靈的身影，令不少網民猜測黃婧靈是否「咪神」地位不保，被今屆落選港姐，有新一代「最強咪神」之稱的郭珮文取代。因此黃婧靈一更新社交平台便引網民留言：「波波冇去台慶？why????」、「點解今年台慶見唔到你嘅？」、「地位咁快就被Juliana取代？」
波波黃婧靈低胸戰衣強勢回歸 大方騷「big」爆上圍勁過高海寧！
現年25歲的TVB新一代「咪神」黃婧靈（波波）身材出眾，令觀眾留下深刻的印象！今年波波的幕前工作不算多，曝光率也相對減少。而最近波波出席無綫電視節目巡禮2024時，就以低胸禮服強勢回歸，大方騷身材的她還力壓同場的「原祖級咪神」高海寧（高Ling），十分搶鏡！
低胸禮服上陣 大方不「封胸」
黃婧靈在社交平台分享了幾張出席無綫電視節目巡禮時的造型照，除了靚樣備受關注外，波波「big爆」的上圍更為吸睛！雖然波波擁有傲人的身材，但是不常在社交平台騷事業線的她一改以往作風，以低胸禮服上陣，大方展示好身材，更獲網民激讚：「好想埋個頭入去」、「波波返嚟啦」、「逼爆！核彈！」、「真心好波」，對性感回歸的波波讚口不絕！
「原祖級咪神」收起性感低調上場
節目巡禮除了有新一代「咪神」黃婧靈外，「原祖級咪神」高海寧亦有出席活動！不過高Ling就繼續收起性感，以一身相對低調的服裝現身，只小露香肩示人，比起「進擊的波波」，高Ling就顯得「佛系」不少！但是高Ling仍收獲不少的稱讚：「露小小已經可以扮代表」、「好胸湧呀！」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸！」、「靚到無話可說」！
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