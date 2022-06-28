波波黃婧靈曾停學兩年因麥明詩重返校園 日瞓4個鐘狂跌22磅終畢業
「波波」黃婧靈 為學業變時間管理大師
擁有逼爆36E的24歲波波，自2017年加入無綫後，便成為高層曾志偉愛將，備受力捧，近日她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。日前波波收起性感，連環分享了多張多持鮮花、氣球和公仔的畢業照，宣告自己：「大！學！畢！業！啦！」
一度暴瘦22磅
原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。
食飯時間少過10分鐘
波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。
曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園
「波波」黃婧靈自筲箕灣官立中學畢業後，於16年跟與Youtuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民冠以「熊女郎」。她靠短片《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》而為人所熟悉。
17年，她透過TVB旗下網上直播兼社交平台Big Big Channel和清談節目《#後生仔傾吓偈》，成為其中一位「後生仔」。出道五年，她一直都是以身材作為賣點，而且言論亦非常突出，受到觀眾注目。除了《後生仔》系列外，她亦有於《安樂窩》、《食得好健康》、《再親我好嗎》、《眼睛去旅行》以及《致所有愛過的人》中演出。
19年，她跟隨麥明詩拍攝Big Big Channel旅遊節目《後生仔去旅行》，見到麥明詩買歷史書，得知對方是想增加與人之間的話題，正因為這句，令她深受啟發，決心重返校園，利用兩年時間去完成大學課程和取得香港城市大學專上學院商科副學士學位，並想重操溜冰技巧以自我增值。
波波大讚麥明詩讀書好、轉數快、目標清晰，她自認以前做KOL虛度光陰，渾渾噩噩，甚至曾失去人生目標，令到文化修養不足，非常後悔，所以現在很想繼續進修、學習，做好想要做的事，更加努力做人。