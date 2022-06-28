波波黃婧靈曾停學兩年因麥明詩重返校園 日瞓4個鐘狂跌22磅終畢業

無綫新一代咪神「波波」黃婧靈近日連環post出多張大學畢業照，原來她自前年開始重返校園，繼續修讀城大副學位課程，直至近日終於成功畢業，波波即披上畢業袍開心留影，獲網民大讚她由一位性感咪神，變身為一位散發出書卷味的知性文青！