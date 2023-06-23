25歲波波黃婧靈用1招晒fit爆身材 網民擔心「扯爆件衫」

「波波」黃婧靈經常在社交網向粉絲大派福利，近日趁住天氣轉熱，波波索性積極Keep Fit，更曬出多張低胸緊身白Tee的靚相，呢件貼身白Tee著在波波身上，除了形成逼爆效果，仲不經意地露出黑Bra邊，網民都大讚非常誘惑！