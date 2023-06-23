波波 黃婧靈

25歲波波黃婧靈用1招晒fit爆身材 網民擔心「扯爆件衫」

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「波波」黃婧靈經常在社交網向粉絲大派福利，近日趁住天氣轉熱，波波索性積極Keep Fit，更曬出多張低胸緊身白Tee的靚相，呢件貼身白Tee著在波波身上，除了形成逼爆效果，仲不經意地露出黑Bra邊，網民都大讚非常誘惑！

波波逼爆上圍再加黑色誘惑

夏日炎炎，「波波」黃婧靈都好照顧粉絲，大派福利之外仲順便分享收身成果，波波穿上緊身白Tee，低胸示人仲不經意地露出黑Bra邊，呢個黑色誘惑相當吸睛，加上一件粉紅色外套胸前金屬鏈扣，呢個打扮十分出色，逼爆效果更加明顯！不少網民大讚瘦咗好靚女，仲擔心佢「扯爆件衫」！

波波 黃婧靈 呢個打扮十分出色！
呢個打扮十分出色！（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 低胸示人仲不經意地露出黑Bra邊。
低胸示人仲不經意地露出黑Bra邊。（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈
（圖片來源：[email protected]

波波自封「日光愛好者」

波波曾因主持節目《冇人性教育》言行出位，而被封為新一代「性女」，雖然早前波波曾嘗試收起性感，「封胸」轉玩文青路線，但近日天氣開始轉熱，波波又再著上小背心上陣，自言係「日光愛好者」，站在馬路邊，連環影下正面和側身等多款靚相。

波波 黃婧靈 波波 波波身上穿著白色貼身小背心，若隱若現透出內裡Bra痕。
波波身上穿著白色貼身小背心，若隱若現透出內裡Bra痕。（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 波波 網民大讚波波瘦身成功，身形Fit咗唔少。
網民大讚波波瘦身成功，身形Fit咗唔少。（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 波波 波波又表示要同「the right people」一齊消磨時間，唔知係講邊個呢？
波波又表示要同「the right people」一齊消磨時間，唔知係講邊個呢？（圖片來源：[email protected]

網民提議做新一任港產女優

相中只見波波身上的白色貼身小背心透出內裡Bra痕，若隱若現更顯誘惑。網民紛紛留言大讚：「Fit咗好多」、「除咗樣靚身材正之外冇嘢要補充」、「夏天的背心終於回來了」、「近期最靚的一輯，要凹有凹，要凸有凸」、「側身睇晒個shape」、「呢D先係女」等等，亦有網民大膽問波波會否效法素海霖：「幾時到你拍AV？」

波波 黃婧靈 波波 另一個po波波穿著樽領小背心，露出小截Bra帶。
另一個po波波穿著樽領小背心，露出小截Bra帶。（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 波波 配文中波波問大家：「你今日開心咗未？」
配文中波波問大家：「你今日開心咗未？」（圖片來源：[email protected]
波波 黃婧靈 波波 網民都大讚波波愈來愈靚女！
網民都大讚波波愈來愈靚女！（圖片來源：[email protected]

波波做「熊女郎」彈起

擁有逼爆36E的25歲波波於2016年跟與YouTuber「熊仔頭」拍攝短片而現身於幕前，擔任「熊仔頭女主角」之一，獲網民封為「熊女郎」，並靠《台妹港女大對決!!!》、《小心!!內有美女在脫毛》、《爆機英雄》等短片而為人所熟悉。

波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波擁有逼爆36E上圍。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 為熊仔頭拍片時嘅波波。
為熊仔頭拍片時嘅波波。（圖片來源：[email protected]

入無綫被封新一代「性女」

自2017年加入無綫後，波波更成為高層曾志偉愛將，備受力捧，早前她主持節目《冇人性教育》，因言行出位，更被封為新一代「性女」。在《冇人性教育》其中一集曾討論乳房大小，波波以自身經驗數出五大煩惱，包括腰背容易攰、好難買胸圍及做運動唔方便等，波波又自爆小學三年級已開始發育，當時嚇到媽媽立即帶她去睇醫生！

波波 黃婧靈 曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒
波波曾於《#後生仔傾吓偈》中被曾志偉欽點，成為新寵兒。（圖片來源：《#後生仔傾吓偈》截圖）
波波 黃婧靈 波波黃婧靈是《痞子殿下》八嬌之一。
波波早前參演《痞子殿下》飾演青樓八嬌之一「藍紗」，古裝造型同樣逼爆。（圖片來源：[email protected]

即睇波波示範「創意體位」：

波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 波波同女主持故敏芝 Karen) 示範背後式女上男下
波波同女主持故敏芝示範「背後式女上男下」體位。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 萬字夾式體位
同埋「萬字夾式」。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）
波波 黃婧靈 黃婧靈 冇人性教育 波波教你玩腳
仲有波波教你玩腳。（圖片來源：youtube＠TVB USA Official）

波波曾失去人生目標 被麥明詩一句點醒重返校園

原來波波早在入行前，已開始修讀香港城市大學專上學院的工商管理副學士課程，但入行後為專注工作，她一度停學長達兩年，至2020年，因受《#後生仔傾下偈》的拍檔主持麥明詩啟發，波波決定重返校園。她在受訪時透露要同時兼顧事業與學業，令她壓力非常大，一度暴瘦多達10公斤（約22磅）。

波波 黃婧靈 波波 雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。
雖然瘦咗22磅，但波波嘅E Cup上圍並無縮水。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 波波已變成無綫性女。
波波曾大呻平時好難買衫，亦好難著得好睇，不過好多男士覺得佢著乜都好睇。（圖片來源：[email protected]

食飯時間少過10分鐘一度暴瘦22磅

波波憶述這兩年的讀書生涯中，最重要是懂得時間管理和自律，她猶記得為了兼顧拍嘢、溫書、沖涼和做功課，她曾經犧牲休息時間，每日最多瞓4個鐘，食飯時間也少過10分鐘，過程可說有血有淚，但最終能成功取得學位，令她覺得一切努力都是值得的。

波波 黃婧靈 波波 著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。
著起畢業袍「咪神波」秒變「文青波」，獲網民大讚好有書卷氣。（圖片來源：IG＠krysellawong）
波波 黃婧靈 波波 波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。
波波話畢業後，仍會為演藝工作而繼續去進修。（圖片來源：IG＠krysellawong）

重溫波波黃婧靈震撼眼球圖輯：

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《#後生仔傾吓偈》截圖、[email protected]、YouTube＠TVB USA Official、《野外步出2》發相

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