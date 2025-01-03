波波黃婧靈曬專業證書惹轉行猜測 江嘉敏6字留言引無限遐想

26歲黃婧靈（波波）2017年入行，並憑住傲人身材以及敢言性格令唔少觀眾印象深刻。不過黃婧靈近年就突然大減產，出鏡率銳減令唔少網民都表示好掛住波波！適逢剛踏入2025年，黃婧靈近日就在社交平台曬出自己考獲註冊催眠治療師牌嘅新相，而江嘉敏在帖文下嘅留言更引起無限遐想……

