波波黃婧靈曬專業證書惹轉行猜測 江嘉敏6字留言引無限遐想
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26歲黃婧靈（波波）2017年入行，並憑住傲人身材以及敢言性格令唔少觀眾印象深刻。不過黃婧靈近年就突然大減產，出鏡率銳減令唔少網民都表示好掛住波波！適逢剛踏入2025年，黃婧靈近日就在社交平台曬出自己考獲註冊催眠治療師牌嘅新相，而江嘉敏在帖文下嘅留言更引起無限遐想……
江嘉敏6字賀黃婧靈考獲註冊催眠治療師牌
波波近日在社交平台興奮分享：「今年的最後一天，注冊催眠治療師牌got！估唔到自己真係會有機會接觸心理方面嘅知識。情緒係人生一大課題，希望大家都有足夠能力面對自己。」
黃婧靈還補充道，身心健康是非常重要的事情，希望自己能夠借助新知識幫到更多有需要的人，並笑問有沒人想被她催眠，江嘉敏更第一個報名稱「好想比你催吓」，6字留言賀黃婧靈考獲註冊催眠治療師牌引起網民無限遐想！
網民猜測黃婧靈是否準備轉行
雖然江嘉敏嘅祝賀引起網民無限遐想，但係因為近年大減產嘅緣故，唔少人都猜測黃婧靈會否轉行：「考到牌之後會唔會轉行？」、「咁叻女！但是有專業牌照後是否會轉行？」、「反正近排都冇咩job咁，依家考到牌可以走啦」、「做催眠治療師好過做藝人啦」、「2025第一個離巢希望唔會係你」
撰文：東方新地圖片來源：ig@krysellawong、ig@kaman_kong