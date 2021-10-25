盤點女星飯局價 蔡思貝獲開200萬 波波豪言：我話冇畀人問過，你哋都唔信啦

在娛樂圈中女藝人被問飯局價一事屢見不鮮，近日更有不少女星自揭飯局價，包括視后蔡思貝早前在節目中公開有人開價200萬邀請她出席飯局，以及莊思敏、郭奕芯等都試過被開過超高飯局價，而TVB新一代咪神「波波」黃婧靈亦直認曾被問過價，不過她聲稱無遇過好過分的應酬飯或者酒局！

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、《Mean Talk》節目截圖、YouTube影片截圖@mandies kwok 肥蛙、微博@__熒__、新傳媒照片庫、[email protected]