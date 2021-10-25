盤點女星飯局價 蔡思貝獲開200萬 波波豪言：我話冇畀人問過，你哋都唔信啦
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、《Mean Talk》節目截圖、YouTube影片截圖@mandies kwok 肥蛙、微博@__熒__、新傳媒照片庫、[email protected]
波波：我唔係出嚟賣
視后蔡思貝早前在節目中公開有人開價200萬邀請她出席飯局，而莊思敏亦曾表示有人給她開過1,500萬飯局價，郭奕芯都試過被開過超高飯局價。TVB新一代咪神「波波」黃婧靈在接受傳媒訪問時，亦直認曾被人問過價，她笑言：「如果我話冇畀人問過價，大家都唔信啦！」
不過波波表示自己並非「出嚟賣」，所以未有理會對方。波波直言無法阻止其他人的行為，因此對社交網上好多人的留言，都只會當係講笑。波波又指自己好好彩，無遇過一些好過分的應酬飯或者酒局，所以只要做好自己就得。
莊思敏曾被出價1,500萬
而「拿督女」莊思敏曾表示有人出價1,500萬邀請她出席飯局，酬勞高到連她自己都不敢相信。郭奕芯早前在電影《#PTGF出租女友》飾演拜金女，她亦直言曾被開飯局價，價錢由幾百萬到天價都有，她笑言覺得對方出價太誇張，認定是騙局，所以從來都無回覆過。
蔡思貝自爆曾被開價200萬
早前在無綫節目《Mean Talk》訪問中，主持問蔡思貝有冇被人問過價，蔡思貝、賴慰玲和何雁詩都表示收過，而且唔止一次。賴慰玲亦指曾收問價訊息：「會send訊息嚟問一晚幾多錢？」何雁詩亦表示：「亦收過有係幫老細問飯局後有活動，要我開價錢﹗」
蔡思貝直認不諱：「禽日先被人問完﹗我仲cap咗圖﹗」隨即把被問價短訊內容公開﹗江美儀話：「二十萬過夜價出手低，二百萬就話啫﹗」蔡思貝即答的確曾有人開價二百萬！不過她又表示無論出幾多錢都唔會心動：「因為我份人比較硬淨同有骨氣。」
大台二線姐仔匿名受訪爆飯局價
90後YouTuber肥蛙早前上載了一段以「電視藝人的真實訪談」影片，片中自稱為現職於大台的女藝人，以電話方式匿名接受訪問，大爆了多項大台秘聞。當肥蛙問到是否真的有男明星或女明星的飯局時，該名女藝人直認真的有，她說︰「但啲價開到好誇張，可能係1、2百萬，除非有其他事情要做，小飯局可能係幾十萬食一餐飯。我知道喺出面負責搵開人去飯局嗰啲人，佢哋有一個list，會寫明邊個女明星幾多錢。」
許亦妮公開飯局對話
而香港多位女星都曾經過收到飯局短訊！講緊嘅係前港姐許亦妮（Whitney），2016年佢突然喺微博貼出兩張對話Cap圖，對方話出價50萬，希望Whitney出席飯局。見到Whitney一直未有回覆，對方就不停催促，之後仲話客戶出價100萬甚至150萬！
咁Whitney有冇動心？答案係冇嘅！佢仲留言鬧爆︰「就算300萬，500萬，1000萬，多少錢我都不會考慮」，又指「第一，我不是這種女人！第二，我不會從這種途徑認識朋友；第三，我就算是窮到甚麼地步也不會選擇從這樣的途徑賺錢！」 最後仲好有禮貌咁講聲︰「謝謝」
孫慧雪自爆飯局價
除咗許亦妮，2016年趁入行10年推出寫真集嘅孫慧雪，當年到商台接受祥仔及樂樂的訪問，問到擔唔擔心寫真集令男士有遐想？阿雪就話師傅（司徒夾帶）曾經同佢講過，唔好理其他人會點做，最緊要係自己開心同滿足。佢隨即又透露自從推出寫真後，微博同FB都收到唔少不雅照片，大多係男性下體裸照，大呻好核突好變態！
阿雪又話有人喺微訊搵佢，話願意出30萬新加坡元（約173萬港幣）邀佢視訊，仲話會俾一半錢佢先！聰明的阿雪當然冇理會佢，只係同朋友笑吓就算。咁又有冇收過飯局問價呢？阿雪就話有人試過開價30萬人民幣（約35萬港幣），不過佢完全冇心動，覺得自己一定唔可以對唔住屋企人。咁如果出到1,000萬港元又如何？阿雪就強調都係唔去！