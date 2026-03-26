魔音女團｜波波黃婧靈止步16強後首開腔 曾向《中年》冠軍學唱歌仍出局
波波向周吉佩學唱歌 意外發掘Rap天賦
波波接受訪問時透露，為咗爭取《魔音女團》16強席位，佢特登搵「中年好聲音」冠軍歌手周吉佩請教學唱歌。雖然最終未能成功入圍，但波波話：「我真係想入到16強嘅，不過當知道自己入唔到時，都唔算太失望，因為喺呢個海選嘅過程中，自己都有好大得着，發掘到自己除咗做主持，同埋喺綜藝節目搞氣氛外，都有另一方面嘅潛能。」更令人驚喜嘅係，波波喺學習過程中意外發現自己幾鍾意Rap，連周吉佩都大讚佢有呢方面嘅天分。
周吉佩鼓勵波波發展Rap事業 師父認證有潛質
問到會唔會覺得跟周吉佩學唱歌白費心機，波波正能量爆棚回應：「又唔會喎，因為發現到自己原來幾鍾意Rap，連周吉佩都鼓勵我可以試吓喺呢方面發展，聽到鼓勵都好開心嘅。」呢個意外發現令波波對音樂產生全新興趣，佢表示就算今次《魔音女團》唔成功，都有興趣Keep住繼續去學唱歌同跳舞。
波波亞博被粉絲追住影相
波波日前現身亞洲國際博覽館觀看《ComplexCon香港 2026》盛事，豈料在場被大批粉絲認出並瘋狂要求合照。當日波波在亞博觀看有BLACKPINK成員JENNIE演出的盛事時，被眼尖的粉絲發現並立即引起騷動。面對影片在網上瘋傳，波波本人也在社交平台幽默回應事件。她表示「笑死，條片係我咁啱同人影緊相，我班friend真係比盡力喺度亂嗌，我真係笑死」，並透露朋友們經常在她面前唱《下一站天后》和叫她跳《Rockstar》，正是她在《魔音女團》海選時表演的兩首歌。波波更開玩笑地說「自從我參加完魔音女團佢哋成日就喺度唱下一站天后，又喺度叫我跳Rockstar」，並調侃朋友們可以組成「誇誇群」，自己要收取佣金。
《魔音女團》走音面試片再翻Hit
波波黃婧靈月初曾參加無綫真人騷節目《魔音女團》的海選面試，當日以皮褸配短褲和長靴的造型出場，內裏穿著泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選擇演唱Twins的《下一站天后》，雖然歌聲被網民形容為「耳朵流產」，更有人留言「唱Twins啲歌都走音」、「表演跳繩please」，討論熱度極高。