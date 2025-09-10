波波黃婧靈遊艇曬夕陽靚相 左髀驚現大撻瘀青 網民憂心追問：發生咩事？
昨日（9日），「波波」黃婧靈在IG大派福利，上載一輯在遊艇出海的唯美靚相，本應仙氣滿滿，但網民焦點卻意外落在一處神秘傷痕上！照片中她白滑的左邊大髀驚現一塊明顯瘀青，由於幾日前照片仍未見此傷痕，引發粉絲憂心忡忡，紛紛留言追問她是否受傷，究竟發生了甚麼事？
波波黃婧靈夕陽下出海 跪坐甲板曬長腿
擁有火辣身材及甜美外貌的波波黃婧靈，向來不吝嗇在社交平台分享生活美照，深受網民喜愛。昨日她上傳了一系列在遊艇上拍攝的靚相，只見她身穿針織小背心，外搭白色恤衫及牛仔短褲，在夕陽餘暉的映襯下，跪坐在甲板上大擺甫士，畫面相當寫意動人。波波更配文寫道：「太陽花億年時間進化，都係要做我佈景板」，心情看似極佳。不過，在其中一張照片中，網民卻眼利地發現，她左邊大髀上有一塊相當礙眼的瘀青，與她白皙的肌膚形成強烈對比，瞬間蓋過了靚人靚景的風頭。
網民錯重點留言洗版 蜂擁關心波波傷勢
照片一出，雖然不少粉絲大讚波波人比花嬌，在夕陽下顯得格外迷人，但更多網民的注意力都集中在其腿上的傷勢，留言區瞬間被關心的字句洗版。大批網民錯重點，紛紛湧入留言追問：「點解會有撻瘀青嘅？」、「波波係咪唔小心整親呀？」、「睇到都覺得痛，要小心啲身體」、「前幾日啲相都未見有，發生咩事？」，字裡行間充滿了對偶像的憂慮。不過，對於網民的關心，波波暫時未有就瘀青一事作出任何回應。
