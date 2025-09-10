波波黃婧靈遊艇曬夕陽靚相 左髀驚現大撻瘀青 網民憂心追問：發生咩事？

昨日（9日），「波波」黃婧靈在IG大派福利，上載一輯在遊艇出海的唯美靚相，本應仙氣滿滿，但網民焦點卻意外落在一處神秘傷痕上！照片中她白滑的左邊大髀驚現一塊明顯瘀青，由於幾日前照片仍未見此傷痕，引發粉絲憂心忡忡，紛紛留言追問她是否受傷，究竟發生了甚麼事？