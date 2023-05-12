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吳業坤貼圖挑機Mirror！？鏡粉再洗版圍攻：唔怪得你一路紅唔起

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泥鯭連環出po寸姜濤後，RubberBand和MIRROR兩方粉絲互罵，社交網變成戰場。點知一石激起千重浪，唔少藝人都有話兒，吳業坤日前（9日）出圖po被網民洗版狠批向MIRROR及鏡粉挑機，坤哥粉絲驚訝留言：「結咗婚大膽咗。」

泥鯭 吳業坤 吳業坤只係貼咗一張相，就引起激烈討論！
吳業坤只係貼咗一張相，就引起激烈討論！（圖片來源：[email protected]吳業坤）
泥鯭 吳業坤 泥鯭 姜濤在CHILL CLUB頒獎禮上向11位兄弟的感言，成為本周熱話！
姜濤在CHILL CLUB頒獎禮上向11位兄弟的感言，成為本周熱話！（圖片來源：FB＠ViuTV）

泥鯭被迫跪低後 吳業坤接力！？

泥鯭花式玩命後，所屬樂隊RubberBand出新歌《宇宙大王》都被洗版鬧爆，最後RB昨晚公開向受牽連單位及人士致歉，「對於隊友失言而引起的風波，感到非常抱歉」。鏡粉為自己偶像發聲得勝，而另一邊廂，又要向疑似批評鏡仔的吳業坤發炮。吳業坤胋出自動門照片，門上的標誌跟MIRROR logo相似，即被網民洗版負評，坤哥成為泥鯭2.0，被指一個花式玩命的無綫歌手。

泥鯭 吳業坤貼出這張自動門相，焦點落在自動門logo，有指跟MIRROR logo激似，坤哥即被網民洗版鬧爆影射鏡仔！
吳業坤貼出這張自動門相，焦點落在自動門logo，有指跟MIRROR logo激似，坤哥即被網民洗版鬧爆影射鏡仔！（圖片來源：FB＠吳業坤）
泥鯭 吳業坤 泥鯭 MIRROR十二子！
MIRROR十二子！（圖片來源：IG＠mirror.weare）

「搭唔到路過檔ViuTV，老羞成怒！」

坤哥貼出被指影射MIRRO logo圖片後，即被網民洗版留言，鬧他唔紅有原因，又眼紅人哋紅，「唔怪得你一路紅唔起，原來咁幼稚」、更有網民表示已向FB檢舉這個po，大量網民洗版狂鬧，「收皮啦，抵你都係茄喱啡，同條泥鯭一樣」、「係咪入唔到ViuTV，老羞成怒呀？」、「以為搭路同193合作，交換下公司，咁高調可以過檔，點知ViuTV唔簽佢呀？」

泥鯭 吳業坤 泥鯭 前年坤哥與193合作cover歌曲，更搞笑交換自己台的吉祥物「Tvbuddy」及「Sound Bear」。當時有傳對無綫心灰恴冷的坤哥有意轉投ViuTV懷抱，但隨住周柏豪、胡鴻鈞離巢，坤哥變成星夢一哥現改名TVB Music Group），似乎無意離巢。
前年坤哥與193合作cover歌曲，更搞笑交換自己台的吉祥物「Tvbuddy」及「Sound Bear」。當時有傳對無綫心灰恴冷的坤哥有意轉投ViuTV懷抱，但隨住周柏豪、胡鴻鈞離巢，坤哥變成星夢一哥（現改名TVB Music Group），似乎無意離巢。（圖片來源：FB＠吳業坤）

「你有料咪打低MIRROR囉，唔好做埋啲小動作！」

坤哥粉絲反擊指：「唔好妄想被害症啦，影度門就無限聯想？」，有網民即回話：「鏡粉鏡仔唔怕你哋批評喎，不過依家有人將妒忌美化成批評，明明做埋啲小動作又唔認」、「有料咪試下銅鑼灣萬人空巷同你慶祝生日囉，你都可以出周邊商品睇下賣唔賣得出，都係嗰句，你有料咪打低MIRROR十二個囉」、「好心話晒係人地前輩，唔好咁小氣」、「你由做隻棋開始都無人捧，係唔會體會到十二子嘅，不過睇怕你呢一世都無被捧嘅機會」。更有網民貼出坤哥與黃心穎合照留言「原來同黃心穎係朋友，明晒」。

泥鯭 吳業坤 泥鯭 有網民指坤哥同黃心穎相熟！
有網民指坤哥同黃心穎相熟！（圖片來源：FB＠吳業坤截圖）
泥鯭 吳業坤 泥鯭 坤哥今年3月與日本女藝人濱口愛子Aiko）在麗晶酒店擺喜酒，薛家燕笑指自己是緋聞女友！
坤哥今年3月與日本女藝人濱口愛子（Aiko）在麗晶酒店擺喜酒，薛家燕笑指自己是緋聞女友！（圖片來源：FB＠吳業坤）
泥鯭 吳業坤 泥鯭 無綫高層樂易玲白衣）亦有到賀，更孖薛家燕一起搶花球！
無綫高層樂易玲（白衣）亦有到賀，更孖薛家燕一起搶花球！（圖片來源：FB＠吳業坤）

坤哥粉絲讚勇敢：越嚟越多人講真話！

不少網民當睇花生，留言撐「結咗婚係大膽啲」、「其實大家敏感咗，睇嘢可唔可以輕鬆啲，坤哥從來無批評人」、又叫坤哥睇路，「金竟安凌晨會上門拍門」、「小心，呢度日啲玻璃好易碎」、「鬧坤哥全部係鏡粉」、「無懼鏡安法，你真勇！」、「坤哥你唔想死，就加番句好考順、好勤力同I love U」、「一路以為抄BTS，原來係抄自動門」、「越嚟越多人講真話，唔想再睇掃地舞」。

泥鯭 吳業坤 泥鯭 MIRROR今年推出英文歌，衝出國際！
MIRROR今年推出英文歌，衝出國際！（圖片來源：IG＠mirror.weare）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：FB＠吳業坤、FB＠ViuTV、IG＠mirror.weare

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