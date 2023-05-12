吳業坤貼圖挑機Mirror！？鏡粉再洗版圍攻：唔怪得你一路紅唔起

泥鯭連環出po寸姜濤後，RubberBand和MIRROR兩方粉絲互罵，社交網變成戰場。點知一石激起千重浪，唔少藝人都有話兒，吳業坤日前（9日）出圖po被網民洗版狠批向MIRROR及鏡粉挑機，坤哥粉絲驚訝留言：「結咗婚大膽咗。」