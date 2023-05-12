吳業坤貼圖挑機Mirror！？鏡粉再洗版圍攻：唔怪得你一路紅唔起
泥鯭被迫跪低後 吳業坤接力！？
泥鯭花式玩命後，所屬樂隊RubberBand出新歌《宇宙大王》都被洗版鬧爆，最後RB昨晚公開向受牽連單位及人士致歉，「對於隊友失言而引起的風波，感到非常抱歉」。鏡粉為自己偶像發聲得勝，而另一邊廂，又要向疑似批評鏡仔的吳業坤發炮。吳業坤胋出自動門照片，門上的標誌跟MIRROR logo相似，即被網民洗版負評，坤哥成為泥鯭2.0，被指一個花式玩命的無綫歌手。
「搭唔到路過檔ViuTV，老羞成怒！」
坤哥貼出被指影射MIRRO logo圖片後，即被網民洗版留言，鬧他唔紅有原因，又眼紅人哋紅，「唔怪得你一路紅唔起，原來咁幼稚」、更有網民表示已向FB檢舉這個po，大量網民洗版狂鬧，「收皮啦，抵你都係茄喱啡，同條泥鯭一樣」、「係咪入唔到ViuTV，老羞成怒呀？」、「以為搭路同193合作，交換下公司，咁高調可以過檔，點知ViuTV唔簽佢呀？」
「你有料咪打低MIRROR囉，唔好做埋啲小動作！」
坤哥粉絲反擊指：「唔好妄想被害症啦，影度門就無限聯想？」，有網民即回話：「鏡粉鏡仔唔怕你哋批評喎，不過依家有人將妒忌美化成批評，明明做埋啲小動作又唔認」、「有料咪試下銅鑼灣萬人空巷同你慶祝生日囉，你都可以出周邊商品睇下賣唔賣得出，都係嗰句，你有料咪打低MIRROR十二個囉」、「好心話晒係人地前輩，唔好咁小氣」、「你由做隻棋開始都無人捧，係唔會體會到十二子嘅，不過睇怕你呢一世都無被捧嘅機會」。更有網民貼出坤哥與黃心穎合照留言「原來同黃心穎係朋友，明晒」。
坤哥粉絲讚勇敢：越嚟越多人講真話！
不少網民當睇花生，留言撐「結咗婚係大膽啲」、「其實大家敏感咗，睇嘢可唔可以輕鬆啲，坤哥從來無批評人」、又叫坤哥睇路，「金竟安凌晨會上門拍門」、「小心，呢度日啲玻璃好易碎」、「鬧坤哥全部係鏡粉」、「無懼鏡安法，你真勇！」、「坤哥你唔想死，就加番句好考順、好勤力同I love U」、「一路以為抄BTS，原來係抄自動門」、「越嚟越多人講真話，唔想再睇掃地舞」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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