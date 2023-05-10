泥鯭@RubberBand疑寸爆姜濤「愛的感言」 兩方粉絲掀罵戰

《CHILL CLUB頒獎典禮2023》已圓滿告一段落，不過場外花生仍多羅羅！話說MIRROR成員姜濤在《CHILL CLUB頒獎典禮2023》奪得男歌手銀獎，台上逐一向11位成員「示愛」，感動全場，當晚MIRROR橫掃多個獎項，成大贏家。有指，當晚缺席頒獎禮的樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬華）原來人不到卻mon住電視，連環出po疑似嘲諷MIRROR及各成員。