泥鯭@RubberBand疑寸爆姜濤「愛的感言」 兩方粉絲掀罵戰
泥鯭＠RubberBand缺席CHILL CLUB頒獎禮
RubberBand獲《CHILL CLUB頒獎典禮2023》的樂隊銀獎，不過未有出席，由主音6號拍片道謝，表示多做音樂少做無謂嘢。泥鯭在FB出po撐隊友：「唱好啲歌先做啲小動作啦，＃全晚最啱聽嘅評語」。
泥鯭疑寸姜濤：修哥都講唔出啦！
當晚泥鯭連環出po，「多謝說話定係「鼓勵」說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」，「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台誕生」、「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係’”實至名歸”」、「下屆叱咜司儀會點玩呢段感言？」。泥鯭連環出po疑似暗寸大會偏私MIRROR，疑似寸爆姜濤獲男歌手銀獎時的感言，又疑似嘲諷男歌手金獎Anson Lo，狠批「又一個大台誕生」， 「歌迷會夾份請個寫手同看護畀佢啦」、「建議先做言語治療」，泥鯭再抵死留言：「我想喺度嘥大家小小時間，我要借呢個機會去多謝我隊友」。
連環出po狂寸
網民起罵戰：留言同揀女人一樣無腦
泥鯭的社交網突然變得很熱鬧，有網民洗版為MIRROR護航，「身為前輩講呢啲，抵你無運行」、「你哋以為自己喺樂壇大哥？無品！」、「留言同揀女人一樣無腦，要黃心穎」。
網民再指：「雖然你哋一把年紀，不過仲有時間努力嘅，唔好再妒忌人啦」。泥鯭粉絲起罵戰：「唔啱睇就過主，做乜要去人哋FB度吠？」、該網民反擊：「就因為你無品到隔離都知，擾民！」泥鯭粉絲即反駁：「講擾民真係無人及你哋班姜嬸，塞住個銅鑼灣搞亂交通」，該網民再回罵：「咁呢啲控制唔到，得人心藝人先可以有咁嘅場面，真係前無古人」，泥鯭粉絲炮轟：「你死返去MIRROR嗰邊求存在感啦！你哋鍾意喺紅館點玩都得，但唔好搞亂銅鑼灣囉！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！