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泥鯭@RubberBand疑寸爆姜濤「愛的感言」 兩方粉絲掀罵戰

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《CHILL CLUB頒獎典禮2023》已圓滿告一段落，不過場外花生仍多羅羅！話說MIRROR成員姜濤在《CHILL CLUB頒獎典禮2023》奪得男歌手銀獎，台上逐一向11位成員「示愛」，感動全場，當晚MIRROR橫掃多個獎項，成大贏家。有指，當晚缺席頒獎禮的樂隊RubberBand鼓手泥鯭（黎萬華）原來人不到卻mon住電視，連環出po疑似嘲諷MIRROR及各成員。

泥鯭 rubberband Chill Club 奪銀獎的姜濤亦在台上逐一感謝MIRROR 11位成員。
奪銀獎的姜濤亦在台上逐一感謝MIRROR 11位成員。（圖片來源：ViuTV截圖）
泥鯭 rubberband 泥鯭 MIRROR眾望所歸獲得組合金獎！
MIRROR眾望所歸獲得組合金獎！（圖片來源：大會提供）

泥鯭＠RubberBand缺席CHILL CLUB頒獎禮

RubberBand獲《CHILL CLUB頒獎典禮2023》的樂隊銀獎，不過未有出席，由主音6號拍片道謝，表示多做音樂少做無謂嘢。泥鯭在FB出po撐隊友：「唱好啲歌先做啲小動作啦，＃全晚最啱聽嘅評語」。

泥鯭 RubberBand雖缺席頒獎禮，仍獲頒樂隊銀獎，金獎是Dear Jane，銅獎是ToNick。
RubberBand雖缺席頒獎禮，仍獲頒樂隊銀獎，金獎是Dear Jane，銅獎是ToNick。（圖片來源：FB＠RubberBand）

泥鯭疑寸姜濤：修哥都講唔出啦！

當晚泥鯭連環出po，「多謝說話定係「鼓勵」說話？！WTX？！係咪short X咗？！修哥都講唔出啦」，「嘩，頒唔尷尬，攞唔尷尬，唯有睇嘅尷尬」、「又一個大台誕生」、「依家諗返當年亞太區最受歡迎男歌手真係’”實至名歸”」、「下屆叱咜司儀會點玩呢段感言？」。泥鯭連環出po疑似暗寸大會偏私MIRROR，疑似寸爆姜濤獲男歌手銀獎時的感言，又疑似嘲諷男歌手金獎Anson Lo，狠批「又一個大台誕生」， 「歌迷會夾份請個寫手同看護畀佢啦」、「建議先做言語治療」，泥鯭再抵死留言：「我想喺度嘥大家小小時間，我要借呢個機會去多謝我隊友」。

泥鯭 rubberband 泥鯭 姜濤當晚表演環節，掀起全場氣氛，更獲讚修身成功。
姜濤當晚表演環節，掀起全場氣氛，更獲讚修身成功。（圖片來源：影片截圖）
泥鯭 rubberband 泥鯭 姜濤上台講感言時，隊友們十分驚喜，反應各異！
姜濤上台講感言時，隊友們十分驚喜，反應各異！（圖片來源：大會提供）

連環出po狂寸

泥鯭 rubberband 泥鯭
（圖片來源：FB＠MW Lai）

網民起罵戰：留言同揀女人一樣無腦

泥鯭的社交網突然變得很熱鬧，有網民洗版為MIRROR護航，「身為前輩講呢啲，抵你無運行」、「你哋以為自己喺樂壇大哥？無品！」、「留言同揀女人一樣無腦，要黃心穎」。

泥鯭 rubberband 黃心穎 泥鯭 黃心穎似乎收起副「姣婆格」，從良做好女友…
黃心穎亦中槍。（圖片來源：[email protected]

網民再指：「雖然你哋一把年紀，不過仲有時間努力嘅，唔好再妒忌人啦」。泥鯭粉絲起罵戰：「唔啱睇就過主，做乜要去人哋FB度吠？」、該網民反擊：「就因為你無品到隔離都知，擾民！」泥鯭粉絲即反駁：「講擾民真係無人及你哋班姜嬸，塞住個銅鑼灣搞亂交通」，該網民再回罵：「咁呢啲控制唔到，得人心藝人先可以有咁嘅場面，真係前無古人」，泥鯭粉絲炮轟：「你死返去MIRROR嗰邊求存在感啦！你哋鍾意喺紅館點玩都得，但唔好搞亂銅鑼灣囉！」

泥鯭 rubberband 泥鯭 泥鯭女友黃心穎早前隨RubberBand到英國、德國做巡迴演唱會！
泥鯭女友黃心穎早前隨RubberBand到英國、德國做巡迴演唱會！（圖片來源：FB＠MW Lai）
泥鯭 rubberband 泥鯭 鼓手泥鯭！
鼓手泥鯭！（圖片來源：FB＠MW Lai）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：FB＠MW Lai、FB＠RubberBand、大會提供、[email protected]

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