泫雅唱到一半暈倒被抱離場 疑失去知覺保鏢急抱離場
韓國「性感女王」泫雅今晚在澳門「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」演出期間突然暈倒台上，疑似失去知覺毫無反應，保鏢見狀急忙衝上台將她抱離現場。這一幕嚇壞全場觀眾，演出被迫中斷，事件迅速在網上瘋傳引起熱議。泫雅過往曾因極端減肥患上迷走神經性暈厥症，一個月內暈倒12次的病史令粉絲更加擔憂她的健康狀況。
泫雅澳門演出突暈倒 保鏢急抱離場
根據網上流傳的現場影片顯示，泫雅今晚身穿性感泳裝款連身衣登台，大方露出黑色胸罩及白滑美腿，依舊賣力唱跳展現招牌性感翹臀。當她表演成名作《Bubble Pop!》進行到一半時，在完成一個轉身動作後突然不支倒地，整個人暈倒在舞台上完全沒有反應。保鏢見狀立即衝上台查看情況，迅速將失去知覺的泫雅抱離現場，演出被迫緊急中斷，現場觀眾一片驚呼。
主辦方暫未回應 粉絲憂心忡忡
截至發稿時間，「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」主辦方及泫雅所屬經紀公司尚未就今晚的意外事件作出正式回應或交代泫雅的最新健康狀況。現場目擊者透露，泫雅被抱離台後便直接送往後台，工作人員隨即封鎖相關區域，拒絕透露任何消息。不少粉絲在社交平台上表達關切，紛紛詢問泫雅的身體狀況，希望能盡快得到官方更新。
泫雅曾患迷走神經性暈厥症 一月暈倒12次
事實上，泫雅的健康問題一直備受關注，她過去曾在韓國綜藝節目《全知干預視角》中坦承為了將體重控制在40公斤，採用極端減肥方式長期挨餓，一天只吃一條紫菜飯捲。這種病態的減肥方法導致她營養不良，更因此患上迷走神經性暈厥症，她曾自爆「在一個月內暈倒了12次」，健康狀況令人擔憂。雖然近來泫雅的身形比以往略顯圓潤，但她時常因為忽胖忽瘦的體型變化引發熱議，粉絲一直關注她的健康狀況。
網民紛紛送祝福 籲泫雅以健康為重
泫雅暈倒的影片在網上瘋傳後，大批粉絲及網民紛紛留言送上祝福和關心。有網民留言表示「看到真的很心疼，希望女神早日康復」、「健康最重要，不要再為了身材犧牲健康了」、「泫雅加油，我們永遠支持你」。不少粉絲更呼籲她以健康為重，不要再採用極端方式減肥。也有網民擔心地表示「看到她倒下的那一刻真的嚇死了」、「希望只是太累了，沒有大礙」，紛紛為泫雅的健康祈福。
圖片來源：小紅書截圖、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期