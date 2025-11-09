泫雅唱到一半暈倒被抱離場 疑失去知覺保鏢急抱離場

韓國「性感女王」泫雅今晚在澳門「WATERBOMB MACAO 2025 音樂節」演出期間突然暈倒台上，疑似失去知覺毫無反應，保鏢見狀急忙衝上台將她抱離現場。這一幕嚇壞全場觀眾，演出被迫中斷，事件迅速在網上瘋傳引起熱議。泫雅過往曾因極端減肥患上迷走神經性暈厥症，一個月內暈倒12次的病史令粉絲更加擔憂她的健康狀況。