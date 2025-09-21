商台DJ 泰山專訪憶述跟阿蘇8年辛酸——自尊被撕碎 「呢個女人痴線㗎」

商台DJ泰山曾跟隨食家蘇施黃（阿蘇）工作長達八年，近日他在訪問中罕有地深入剖白當年的辛酸史。他直言與阿蘇相處的歲月「不開心多於開心」，在長期被辱罵的環境下工作，令他自尊破碎，更曾一度想過放棄一切返回加拿大。這段地獄式的經歷，究竟如何塑造了今天的他？