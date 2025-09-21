商台DJ 泰山專訪憶述跟阿蘇8年辛酸——自尊被撕碎 「呢個女人痴線㗎」
泰山蘇施黃8年合作 專訪回憶高壓工作環境
泰山在訪問中透露，自己跟隨蘇施黃工作長達八年，形容那段關係「其實是要命的」，但同時也承認在他身上學到很多成熟處理人生問題的方法。當時年近三十歲的他，自覺仍是「小朋友」，在蘇施黃身邊經歷了嚴厲的磨練。他憶述：「於是那時被他罵，日罵夜罵，真的不是開玩笑，是日罵夜罵，罵了七天。」由於週末亦需向蘇施黃匯報工作，基本上是一星期七天都活在責罵聲中，這種狀態持續了整整八年。
日鬧夜鬧 自尊被撕碎
泰山在香港入行做DJ的時間是2000年，由加合大回流香港，在前DJ姑姐曾路得引薦下加入商業電台，跟隨蘇施黃主持電台及電視飲食節目。2005年與蘇施黃一同主持飲食節目《一粒鐘真人蘇》，2008年與蘇施黃一同主持飲食烹飪節目《蘇GOOD》，作為蘇施黃旁邊的陪襯角色時間長達8年。
「支筆兜面掟」 蘇施黃嚴厲風格震懾下屬
談及蘇施黃火爆的管理風格，泰山記憶猶新。他指蘇施黃當時脾氣很猛烈，更會動手扔東西，形容「他真的扔東西，試過把筆扔在我身上。」最讓他難受的經歷，是有一次寫完宣傳稿後，被對方當面將稿件扔到臉上，並厲聲質問：「你這樣叫他寫東西？你這樣都夠膽交給我？」
「奴隸化」職場文化少教導一味鬧
蘇施黃的指導方式並非循循善誘：「你問我佢有沒有教你呢？有沒有告訴你怎樣才寫得好一點？佢扔完你的臉後，你不停寫，寫到佢覺得可以為止。」他認為蘇施黃很少直接教導，而是憑藉其經驗和感覺去判斷作品是否有效。這種模式令下屬承受巨大壓力，泰山形容當時的團隊狀態已經被「奴隸化」，被訓練成「不要問，只要做」。
萌生退意 花逾一年重建自信
長期的責罵，讓泰山的自信心受到嚴重打擊。他坦言：「如果你在一個長期被人罵的狀態下去工作，慢慢你的自尊，就會打散了，碎了。你完全好像沒了自己。」蘇施黃曾對他說過一句經典的話：「如果你在這一行，入了這一行，兩年之內你紅不了，你收皮吧。」這句話讓當時入行已一年多的泰山心灰意冷，覺得自己「是不是玩完了」。
工作3個月向阿媽哭訴「呢個女人痴線㗎」
在跟隨蘇施黃僅三個月時，他已瀕臨崩潰，曾致電遠在加拿大的母親哭訴：「我不做了我要回來，我受不了，這個女人瘋了。」最終在母親的鼓勵下才堅持下來。離開蘇施黃後，他花了近一年多的時間才慢慢「重組自己」，期間他開設熱狗店，嘗試各種不同的工作，目的是要證明「我是否一定要跟著蘇子王做事才行」，藉著一些小成功，才逐步尋回自我。他補充，離開後雙方關係反而好轉，蘇施黃看到他的成就後，也給予了更多尊重。
投身飲食界受阿蘇啟發？ 泰山：主要因為阿媽煮嘢唔得
現在泰山以烹飪節目主持的形象為人熟知，他笑言這或多或少受到蘇施黃的影響，因為共事期間經常接觸到她煮食。不過，他對食物的熱愛主要源於家庭：「最主要我自己喜歡食物，因為我祖母以前經常煮食，我會跟她在旁邊看她怎樣煮。」另一個有趣的原因，則是因為小時候在加拿大生活，母親廚藝不佳，迫使他要親自下廚，從而培養出對烹飪的興趣。