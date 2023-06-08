泰臣千字文宣布離巢TVB！曾獲提名最佳男配角 卻輸畀呢位「小生」

47歲演員泰臣早前於社交平台發千字文宣布正式離開TVB。泰臣多年來出演過不少劇集，其中於《AI智能愛人》中飾演機械人保安員Rocky一角形象最為入屋，更憑該角色打入《萬千星輝頒獎典禮2021》中「最佳男配角」的最後五強，可惜就輸畀呢位小生，讓網民大嘆可惜！