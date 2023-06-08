泰臣千字文宣布離巢TVB！曾獲提名最佳男配角 卻輸畀呢位「小生」
泰臣千字文宣布離巢TVB
47歲的泰臣不知不覺已經加入TVB十年，早前泰臣在個人社交平台發千字文，宣布本月正式離巢，並分享10年來於TVB的各種點滴。泰臣表示感激多位前輩和工作人員多年來的照顧，於6月開始將會踏入新的旅程。
泰臣離巢全文：
踏入6月我再次起步啦，用3分鐘嚟回顧晒自己𝐓𝐕𝐁 10年嘅點滴談可容易呢？無可能夠啦。
呢幾日掃手機，一路摷返每一個製作嘅相，一路𝐥𝐨𝐚𝐝返同每個相中人一齊經歷過嘅回憶⋯熱到顛嘅外景、凍到僵嘅廠、亢奮回魂嘅萬歲、廿人衝去轉妝嘅live騷、等到懷疑人生嘅大雨、要懷疑埋下一世嘅大over、集體眼瞓到唔知噏乜嘅台詞、好鬼認真嘅對戲、笑冧全組人嘅NG、飄飄然嘅大慶典、難得嘅碰杯⋯⋯仿彿一轉眼嘅事。
10個年頭，自問成熟咗，道理領略多咗，人與人關係深交咗，認識我嘅觀眾層闊咗，我相信我所得到嘅必定良多。點估到自細睇430新紮師兄季節大時代長大嘅(我指我老豆)，會見到個仔上台慶呢？呢個舞台界過界去電視嘅新人，有俾阿姐讚過算叫做威過下。
緣份下，得到好多機會、得到前輩提點引路、又有梳化服攝crew兄弟姊妹射住、更有戲裡戲外嘅拍擋同行、監製導演編審首領們獎門人嘅知遇之恩，超級感謝🙏🏻，唔識講認真嘢，所以，超級感謝🙏🏻🙏🏻。慶幸冇唔見過手機兼有俾錢養住個cloud，開心揾到呢批相，留住大家一齊笑嘅樣，笑聲有包埋，喺我記憶度，𝐌𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬, 𝐬𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮😘。
#tvb10
#踏入六月新旅程
#newjourney
#nextstage
#changeischallenging
出演多套劇集 演技精湛深受觀眾喜愛
原為舞台劇演員出身的泰臣，在2013年正式加入影視圈，拍攝過多套電影，包括《潮性辦公室》、《豪情3D》、《分手100次》等，在同年獲簽約成為TVB合約藝員。過去十年泰臣拍攝過不少劇集，其中於《AI智能愛人》中飾演機械人Rocky一角深受觀眾喜愛，特別係泰臣同蔣志光於天台講離別嘅一場戲最為催淚，感動到不少網民，獲網友紛紛留言大讚。
曾獲提名最佳男配角 卻輸畀朱敏瀚
泰臣於同年憑《AI智能愛人》成功打入《萬千星輝頒獎典禮2021》中「最佳男配角」的最後五強，不過就輸畀於《換命真相》狂騷肌肉嘅朱敏瀚，唔少網民都替泰臣感到不值。
舞台劇猛人出身 專注開班培養新人
近年泰臣除咗出演電視劇同舞台劇之外，亦主力參與幕後工作。泰臣多年來亦醉心培訓新人，不但曾經擔任TVB藝員訓練班的客席導師，近年更開辦演技訓練班，為培養新人出一番力。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！