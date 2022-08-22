泳兒演唱會｜10月2日開騷 泳兒：要做一個冇break嘅演唱會
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泳兒（Vincy）近年憑一系列的暗黑風格歌曲，如《溝渠暢泳》、《荊棘海》等橫掃多個樂壇頒獎禮的歌曲獎項，《溝渠暢泳》更為她首奪「五台冠軍歌」；早前推出的《早上37.2度》亦成為她第二首「五台冠軍」作品，事業再上高峰。日前Vincy宣佈將於今年10月2日於九展Star Hall開show《Vincy Chan Breaking Live 2022》。
泳兒透過演唱會突破舒適圈
繼2019年的演唱會，事隔三年再開show，Vincy十分興奮，「係我轉咗暗黑系列之後第一個個人演唱會。」演唱會主題為「Breaking」，亦都寓意自己這幾年的break through，要衝出舒適圈，重新審視，把自己舊有的概念粉碎然後重新整理、沉澱，「喺呢個過程中我搵到自己嘅方向、想做嘅音樂，唔再留喺自己嘅舒適圈，所以諗到『Breaking』呢個theme作為今次演唱會嘅主題。」
拍海報勁輕鬆
拍攝海報當日換了三個造型，這次拍攝亦是Vincy歷來最輕鬆的一次，除了跟創意總監、攝影師、美指及造型師等合作無間，默契十足讓整個拍攝十分順利，另一個拍攝順利的原因是這次Vincy拍攝都不需要太多的郁動，每一造型都只可作有限度的動作，其中一個造型是Vincy頭部從圓形木板伸出，猶如舞台的升降台在台下升上台面的感覺，「因為木板個窿都係細嘅，帶住嘅耳飾又比較大，所以係唔需要郁之下快速完成拍攝；而另一個造型服裝cutting好貼身兼長度過埋膝頭，只可以小碎步咁行，又係唔駛郁系列，哈哈。」這一次海報拍攝，以玩味感捨棄以往的華麗靚靚造型，無非也是想帶給大家全新的《Vincy Chan Breaking Live 2022》。
至於演唱會rundown，Vincy自言很想做一個沒有「break」的演唱會，希望觀眾得到一連串的視覺及聽覺的享受，「就好似睇一套電影咁，可以focus喺電影裏面，可以放鬆心情，好好享受。」