泳兒演唱會｜10月2日開騷 泳兒：要做一個冇break嘅演唱會

泳兒（Vincy）近年憑一系列的暗黑風格歌曲，如《溝渠暢泳》、《荊棘海》等橫掃多個樂壇頒獎禮的歌曲獎項，《溝渠暢泳》更為她首奪「五台冠軍歌」；早前推出的《早上37.2度》亦成為她第二首「五台冠軍」作品，事業再上高峰。日前Vincy宣佈將於今年10月2日於九展Star Hall開show《Vincy Chan Breaking Live 2022》。