洗米嫂Heidi孖老公合體放閃 型佬張耀揚現身搶風頭
文：東方新地 ｜ 圖：Heidi IG、張耀揚微博、新傳媒圖庫
洗米嫂孖老公合體放閃
洗米華（周焯華）同Mandy Lieu的5年婚外情告終後，專心做好爸爸。而成功穩守大婆身份的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）不計前嫌，一家人不時高調放閃，完美演繹邪不能勝正。日前洗米嫂在澳門舉行大型派對為契媽慶生，Heidi孖老公高調出席放閃，剪了新髮型的Heidi在IG分享派對照，她穿上貼身迷你短裙大晒S形完美身段，期間跟友人興奮合照，而Heidi亦有跟老公洗米華合體，跟好姊妹合照。
型佬張耀揚搶風頭
不過洗米嫂孖老公合體放閃，都不及一位神秘嘉賓搶鏡，就係已淡出幕前，在澳門從商的「烏鴉」張耀揚。Heidi日前在IG分享同張耀揚的派對合照，57歲一頭白髮的張耀揚穿上白恤衫打埋呔，執到正現身，但仍難掩fit爆身形，連心口位恤衫亦被胸肌撐爆，型佬味十足，即引來網友們留言：「好耐冇見張耀揚，你好正呀」、「烏鴉好正」、「耀揚哥風采依然」等等。
張耀揚獲封「港版教父」57歲的張耀揚近年長居內地，不時低調行善，在疫情肆虐前到偏遠山區派發物資，落手落腳搬披搬米，盡顯愛心及力的表現，跟同場半百張敏同樣未受歲月洗禮，絕對是凍齡代表。近日張耀揚出席內地活動，卻由黑髮變白髮白鬚，突然由「烏鴉」變「白鴿」，蒼老臉容比真實年紀老，網民驚呼完全認唔出，不過就大讚束髮留鬚的張耀揚男人味更重，封佢為港版教父。
一講起張耀揚便會想起經典電影《古惑仔3之隻手遮天》演的「烏鴉」一角，以及多年不變的大隻body，成為個人icon，在多套電影飾演大反派，奠定在演藝路上的奸人之路， 在《古惑仔》電影系列更令他紅遍兩岸三地。近年長居內地的張耀揚，不時與好友莫少聰、張敏等到內地探訪派物資，早在大半年前疫情還未肆虐之時，張耀揚還到青海偏僻山區，落手落腳搬運物資，又拿出厚疊疊的人民幣派給當地的老人，被大讚面惡心善。
白髮白鬚look網民勁受落
近日張耀揚出席內地活動，同場還有吳啟華、鄭浩南、吳毅將、彭敬慈，探訪時還是黑髮的張耀揚，突然白髮蒼蒼，兼留有白鬚，不過身型依然健碩，綱民驚訝呢位銀髮族竟然是張耀揚，不過留言都是讚多過踩，雖然有指男神崩壞了，但有更多留言面帶滄桑的張耀揚更具男人味，眼神凌厲似足荷李活經典黑幫電影中的教父角色，封張耀揚做港版教父。
張耀揚金曲《愛我啤酒》（附歌詞）
大家見到耀揚哥，除咗熟悉的電影演出，當然還少不了以下金曲：
《愛我啤酒》 歌詞 by 張耀揚
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO
影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我炸傷你
禍豪 鍋耗
愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔
愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO