洗米嫂Heidi孖老公合體放閃 型佬張耀揚現身搶風頭

洗米華（周焯華）同Mandy Lieu的5年婚外情告終後，專心做好爸爸。穩守大婆身份的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）日前在澳門舉行大型派對為契媽慶生，Heidi孖老公合體放閃出席，而型佬張耀揚亦畀面現身。

文：東方新地 ｜ 圖：Heidi IG、張耀揚微博、新傳媒圖庫