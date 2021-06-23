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洗米嫂Heidi孖老公合體放閃 型佬張耀揚現身搶風頭

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洗米華（周焯華）同Mandy Lieu的5年婚外情告終後，專心做好爸爸。穩守大婆身份的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）日前在澳門舉行大型派對為契媽慶生，Heidi孖老公合體放閃出席，而型佬張耀揚亦畀面現身。

文：東方新地 ｜ 圖：Heidi IG、張耀揚微博、新傳媒圖庫

張耀揚
洗米嫂Heidi孖老公合體放閃（圖片來源：Heidi IG）

洗米嫂孖老公合體放閃

洗米華（周焯華）同Mandy Lieu的5年婚外情告終後，專心做好爸爸。而成功穩守大婆身份的「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）不計前嫌，一家人不時高調放閃，完美演繹邪不能勝正。日前洗米嫂在澳門舉行大型派對為契媽慶生，Heidi孖老公高調出席放閃，剪了新髮型的Heidi在IG分享派對照，她穿上貼身迷你短裙大晒S形完美身段，期間跟友人興奮合照，而Heidi亦有跟老公洗米華合體，跟好姊妹合照。

張耀揚
洗米嫂在澳門舉行大型派對為契媽慶生。（圖片來源：Heidi）
張耀揚
Heidi同老公洗米華合體，跟好姊妹合照。（圖片來源：Heidi IG）
張耀揚
Heidi不計前嫌，二人不時高調放閃，完美演繹邪不能勝正。（圖片來源：Heidi IG）
張耀揚
Heidi穿上貼身迷你短裙大晒S形完美身段。（圖片來源：Heidi IG）

型佬張耀揚搶風頭

不過洗米嫂孖老公合體放閃，都不及一位神秘嘉賓搶鏡，就係已淡出幕前，在澳門從商的「烏鴉」張耀揚。Heidi日前在IG分享同張耀揚的派對合照，57歲一頭白髮的張耀揚穿上白恤衫打埋呔，執到正現身，但仍難掩fit爆身形，連心口位恤衫亦被胸肌撐爆，型佬味十足，即引來網友們留言：「好耐冇見張耀揚，你好正呀」、「烏鴉好正」、「耀揚哥風采依然」等等。

洗米嫂Heidi孖老公合體放閃 型佬張耀揚現身搶風頭

（圖片來源：）
（圖片來源：）

洗米嫂Heidi孖老公合體放閃 型佬張耀揚現身搶風頭

（圖片來源：）
（圖片來源：）

張耀揚獲封「港版教父」

57歲的張耀揚近年長居內地，不時低調行善，在疫情肆虐前到偏遠山區派發物資，落手落腳搬披搬米，盡顯愛心及力的表現，跟同場半百張敏同樣未受歲月洗禮，絕對是凍齡代表。近日張耀揚出席內地活動，卻由黑髮變白髮白鬚，突然由「烏鴉」變「白鴿」，蒼老臉容比真實年紀老，網民驚呼完全認唔出，不過就大讚束髮留鬚的張耀揚男人味更重，封佢為港版教父。

張耀揚近年造型變化極大，震撼網絡。
張耀揚近年造型變化極大，震撼網絡。
有傳去年12月，張耀揚喺澳門被粉絲捕獲。（微博圖片：張耀揚影迷俱樂部 ）
有傳去年12月，張耀揚喺澳門被粉絲捕獲。（微博圖片：張耀揚影迷俱樂部 ）
張耀揚最新微博照片，被留意到手戴價值六位數名錶！按背景場面，疑似係與友人聚會傾生意。
張耀揚最新微博照片，被留意到手戴價值六位數名錶！按背景場面，疑似係與友人聚會傾生意。

一講起張耀揚便會想起經典電影《古惑仔3之隻手遮天》演的「烏鴉」一角，以及多年不變的大隻body，成為個人icon，在多套電影飾演大反派，奠定在演藝路上的奸人之路， 在《古惑仔》電影系列更令他紅遍兩岸三地。近年長居內地的張耀揚，不時與好友莫少聰、張敏等到內地探訪派物資，早在大半年前疫情還未肆虐之時，張耀揚還到青海偏僻山區，落手落腳搬運物資，又拿出厚疊疊的人民幣派給當地的老人，被大讚面惡心善。

57歲張耀揚最近在內地出席晚宴活動，同場還有港圈好友鄭浩南、吳毅將、吳啟華及馮敬慈，老友碰頭暢談甚歡。
57歲張耀揚早前在內地出席晚宴活動，同場還有港圈好友鄭浩南、吳毅將、吳啟華及馮敬慈，老友碰頭暢談甚歡。
束辮的張耀揚心情大靚，不時同人敬酒。
束辮的張耀揚心情大靚，不時同人敬酒。

白髮白鬚look網民勁受落

近日張耀揚出席內地活動，同場還有吳啟華、鄭浩南、吳毅將、彭敬慈，探訪時還是黑髮的張耀揚，突然白髮蒼蒼，兼留有白鬚，不過身型依然健碩，綱民驚訝呢位銀髮族竟然是張耀揚，不過留言都是讚多過踩，雖然有指男神崩壞了，但有更多留言面帶滄桑的張耀揚更具男人味，眼神凌厲似足荷李活經典黑幫電影中的教父角色，封張耀揚做港版教父。

張耀揚回復真我，唔再染髮，自然變成銀髮族，束起辮留埋白鬚，真係隔住mon到感受到那股男人味。
張耀揚回復真我，唔再染髮，自然變成銀髮族，束起辮留埋白鬚，真係隔住mon到感受到那股男人味。

張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父

張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父 張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父

張耀揚驚變銀髮族man到裂 網民封做港版教父

17年張耀揚以呢身鮮藍色西裝出席安以軒和陳榮煉在台北的婚宴，同一套西裝，身型完全沒變，都有爆肌效果。
17年張耀揚以呢身鮮藍色西裝出席安以軒和陳榮煉在台北的婚宴，同一套西裝，身型完全沒變，都有爆肌效果。
戴黑超、歎雪茄、飲香檳，仲見埋胸肌，烏鴉變銀鴉，愈來愈有男人味，型到裂﹗
戴黑超、歎雪茄、飲香檳，仲見埋胸肌，烏鴉變銀鴉，愈來愈有男人味，型到裂﹗
早前張耀揚在澳門出席私人晚宴，當日已白髮蒼蒼，但未有束辮，但仍然相當受歡迎，被現場賓客重重包圍。
早前張耀揚在澳門出席私人晚宴，當日已白髮蒼蒼，但未有束辮，但仍然相當受歡迎，被現場賓客重重包圍。
張耀揚雖然淡出娛樂圈，有傳他在任職賭場公關，為人低調，但人氣始終不減，近月突然愛上玩抖音，不時拍片慰粉絲。
張耀揚雖然淡出娛樂圈，有傳他在任職賭場公關，為人低調，但人氣始終不減，近月突然愛上玩抖音，不時拍片慰粉絲。
最近拍咗條片，邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。
最近拍咗條片，邊行邊拋啤牌，成個黑幫大佬咁有氣勢。

張耀揚金曲《愛我啤酒》（附歌詞）

大家見到耀揚哥，除咗熟悉的電影演出，當然還少不了以下金曲：

《愛我啤酒》 歌詞 by 張耀揚

窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO

影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我炸傷你
禍豪 鍋耗

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省
窩家撚姐家絲口蟹試異樣
惹Lee撚自摸聾耳Gel印被省

我不敢省凸太多
因為我一個人~ WOO

影Men而來的員工拉賊扇現
漫 Moo Moo D 的酒在撚掕得蔗
我沒有你的壽司
因為我責實你
嗚喔~喔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

愛我啤酒
如果你說 你不愛我
不要聽見你真的說粗口
寨妓窩E掟溫柔

重溫：半百張耀揚、張敏 低調行善親力親為

《 逃學威龍 》嘅大飛張耀揚同Miss Ho 張敏29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。
《 逃學威龍 》嘅大飛張耀揚同Miss Ho 張敏29年後喺青海玉樹再遇上，為慈善出力，意外被粉絲將事件曝光。

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