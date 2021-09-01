洗米華19歲大女靚樣被讚激似媽咪 洗米嫂30字霸氣回應變臉傳聞
太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）與陳慧玲（洗米嫂）的大女周梓潼（Virginia），轉眼已經19歲，一向重視家庭樂的洗米嫂，日前貼出全家總動員為Virginia慶祝生日的相片，並感言說：「眨吓眼，由咁細粒變到咁大個女，咁就19歲了，唔認老都唔得，希望你找到自己夢想所追求的事和物，隨心隨意，一定要懂得感恩和布施。」兩母女如同餅印，洗米嫂更回應多年來指她變臉的傳聞！
撰文：東方新地｜圖片來源：陳慧玲IG｜部份內容：New Monday
洗米華有女初長成
洗米華近年甚為享受天倫之樂，日前大女周梓潼（Virginia）19歲生日，洗米嫂把照片放上社交網，在洗米嫂和Virginia的母女合照中，二人無論髮型和化妝都倒模一樣，加上神情和眼神都十分一致，囡囡被指神複製洗米嫂，而以往似爸爸一系的Virginia，愈大愈似媽咪，大個女散發陣陣女人味。
洗米嫂霸氣回應
有網民留言：「囡囡個鼻係神複製」，而洗米嫂亦有親自回應該網民：「以前成日有人屈我整容，其實睇我大女個樣就知啦，唔通捉埋個女一齊整。」回應相當有霸氣。
自覺同蕭亞軒撞樣：似到我都有啲驚
雖然踏入40大關，但保養得宜的洗米嫂，外貌比真實年齡小一大截，而她亦一直被指似台灣歌手蕭亞軒，事實上二人無論樣貌和外形，十足失散姊妹一樣，幾可亂真。就連洗米嫂早前亦不避嫌在社交網貼出蕭亞軒與年輕16歲男友黃皓的新聞，並特別放大蕭亞軒錫男友的照片，留言表示：「似到我自己都有啲驚。」網民紛紛留言指「極似樣」。
擊退「最強小三」Mandy Lieu同老公晒幸福
自去年傳出洗米嫂揮低「最強小三」Mandy Lieu後，正印寶座穩如泰山，而洗米嫂和老公洗米華近年亦不時晒恩愛，一家人齊齊整整，從洗米嫂貼出的全家福中，幸福表情經常洋溢於臉上，有老公愛情滋潤，有家人在背後支持，愈戰愈勇的洗米嫂，狀態大勇，難怪有網民說，母女合照更似兩姐妹。