洗米華19歲大女靚樣被讚激似媽咪 洗米嫂30字霸氣回應變臉傳聞

太陽娛樂老闆周焯華（洗米華）與陳慧玲（洗米嫂）的大女周梓潼（Virginia），轉眼已經19歲，一向重視家庭樂的洗米嫂，日前貼出全家總動員為Virginia慶祝生日的相片，並感言說：「眨吓眼，由咁細粒變到咁大個女，咁就19歲了，唔認老都唔得，希望你找到自己夢想所追求的事和物，隨心隨意，一定要懂得感恩和布施。」兩母女如同餅印，洗米嫂更回應多年來指她變臉的傳聞！

撰文：東方新地｜圖片來源：陳慧玲IG｜部份內容：New Monday