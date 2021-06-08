洪卓立內地拍劇突暈倒 由高處墮下一度危殆 親自錄音報平安 解答暈倒原因

洪卓立日前在內地開工時突然抽搐暈倒，並由高處墮下，昏迷超過10分鐘，被送到醫院急救後，情況一度陷入危殆，不過其經理人Mani（霍汶希）指他現時已平安返回香港，正在家中休息，洪卓立亦有親自錄音，向大家報平安。

文：東方新地｜圖：洪卓立IG圖片及新傳媒圖片