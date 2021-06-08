洪卓立內地拍劇突暈倒 由高處墮下一度危殆 親自錄音報平安 解答暈倒原因
文：東方新地｜圖：洪卓立IG圖片及新傳媒圖片
洪卓立 暫時頭部檢查正常
洪卓立（Ken）近日正在順德拍攝劇集，同劇的香港演員還有謝天華、林雪和何珮瑜等，日前他在開工拍劇時，突然抽搐暈倒，並由高處墮下，昏迷超過10分鐘，及口吐白泡，被送到醫院急救後，醫生更表示他的情況一度陷入危殆。不過英皇經理人Mani（霍汶希）指洪卓立現時已平安返回香港，她表示：「多謝大家關心洪卓立的情況，現在他已回香港，在家裏休息中，亦都有再去醫院全面檢查一次，檢查的報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的，現在就是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療。」
Mani續說：「他（洪卓立）確是一度昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速嘅時間將他送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，當時在救傷車上進行了急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒，稍後我會叫亞Ken自己錄一段回覆給大家。」之後Mani又補充說：「今次的情況是有點特別的，因為他是突然抽筋暈倒而跌下的，但是他沒有病史，而且已經進行腦部掃描，一切正常，大家可以放心。」
洪卓立其後親自錄音向大家報平安，他表示：「十分抱歉，同埋十分多謝大家嘅關心，但係又唔好意思地要大家擔心，我依家已經返到香港休息，個人其實係冇咩事，係左手因為當時我係左邊膊頭成個倒轉落地，所以到依家左手都未係好靈活、好舉得起。」洪卓立又在錄音中透露未來的工作計劃說：「我希望快啲好返，同埋等疫情過去，咁我就可以返番去開工拍埋剩番落嚟嘅戲分，跟住就可以再拍其他嘅工作。」
洪卓立又表示：「呢件事發生有開心又有唔開心嘅地方，唔開心嘅係令到大家好擔心，有助手、媽咪同埋特別係導演，導演喺成個過程中，由我暈咗跟住向後跌，之後入醫院、嘔等好多樣嘢，佢都見證住，一直好好人地𠱁我，一直同我講：『冇事嘅兄弟，撐住呀！』成晚都喺醫院陪我過，搞咗好耐、好辛苦！」洪卓立續說：「開心嘅係發現到有好多愛，原來我身邊有好朋友，未必成日同我傾偈、見面，但當你一有事又會好關心你，會睇吓有冇咩湯水可以煲畀你飲，或者有冇啲好啲嘅醫生可以介紹畀你咁，呢件事係非常之暖心嘅。」
親解暈倒原因
講到自己的健康情況，洪卓立直言：「首先我會食番多啲嘢先，因為之前拍戲嘅時間，我都好想自己做一個Fit啲嘅『大魔頭』，因為今次係我第一次做奸角，都好希望自己做好啲，所以前嗰排我係食得比較少嘢嘅，可能加埋天氣比較熱、戲服又比較厚，可能再加埋燈光嘅關係，就令我中暑。」最後洪卓立總結：「由返到嚟香港開始我已經係咁食嘢，要食番精神個人先，跟住等隻左手好番，先會慢慢開始做多啲運動。我希望…應該話我知道我嚟緊嘅工作都會順順利利，我好多謝導演，同埋多謝擔心我嘅朋友！」