洪卓立被師妹艾妮公開錄影廠撞鬼實錄 「鬼王」潘紹聰猜測因身子弱出事

洪卓立（Ken）的健康問題經常受到網民關注，近日其同門師妹艾妮（Elly）上ViuTV節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》做嘉賓，大爆其在某台電視台錄影廠開工時疑似撞鬼的經歷，就被主持人潘紹聰猜測他是因身子太弱而出事！