洪卓立被師妹艾妮公開錄影廠撞鬼實錄 「鬼王」潘紹聰猜測因身子弱出事
洪卓立錄影廠廁所聽見木屐聲
艾妮在節目中講到師兄洪卓立有次在某間電視台錄影，期間突然有點肚痛，但由於他進行錄影的廠房比較偏遠，廁所也離得比較遠，當他走進那個廁所時，發現廁所的大門有點生鏽，開門時會發出吱吱聲，之後他直接走到最入面的廁格中如廁，突然間卻聽到走廊中有一種咯咯聲，像是有人穿著木屐行過。
艾妮指當時洪卓立並無為意，因為該電視台的錄影廠不時會有人拍古裝劇。但突然之間，那種木屐聲開始進入那間廁所，並由洗手盆位置開始，慢慢向著洪卓立所在的廁格逼近，這時他才想起對方進入這個廁所時，他並沒有聽到應該會有的大門生鏽吱吱聲，因此他直覺認為對方並不是人，有著穿牆過壁的能力。
「鬼王」潘紹聰猜測因身子弱出事
洪卓立當時便打算儘快沖廁離開，不過木屐聲已愈行愈近，已經去到他所在的廁格外，當洪卓立正不知所措時，竟不慎把手機跌了在地上，當他鼓起勇氣快速撿起手機時，更不小心望了一眼外面，最後他選擇緊閉雙眼衝出去，幸好最後也平安無事。艾妮指這件事是洪卓立親口向她透露，而亦他堅信這件事並非有人惡作劇，因為在他打開廁所大門時，再次肯定那道門確實會發出吱吱聲響。
有「鬼王」之稱的主持潘紹聰當即問艾妮：「係唔係佢（洪卓立）嗰期身體有病？因為佢身體比較弱，所以容易見到？」另一主持詹朗林（JJ）亦認同身體虛弱時，確實較容易會遇見靈異事件。而岑樂怡（阿妹）就指某台的錄影廠經常靈異的傳聞，不是木屐就是鏽花鞋，她更搞笑建議洪卓立少去某間電視台，改為到ViuTV開工，因為ViuTV的錄影廠十分「乾淨」，連水漬都無。
洪卓立去年在內地拍劇突暈倒
洪卓立去年5月底在順德拍攝劇集時，突然抽搐暈倒，並由高處墮下，昏迷超過10分鐘，及口吐白泡，被送到醫院急救後，醫生更表示他的情況一度陷入危殆。不過英皇經理人Mani（霍汶希）其後指洪卓立已平安返回香港，正在家中休息，又指他已進行了腦部掃描，顯示一切正常。洪卓立當時亦有親自錄音，向大家報平安。
洪卓立親解暈倒原因
洪卓立在錄音中表示：「呢件事發生有開心又有唔開心嘅地方，唔開心嘅係令到大家好擔心，開心嘅係發現到有好多愛，原來我身邊有好朋友，未必成日同我傾偈、見面，但當你一有事又會好關心你，會睇吓有冇咩湯水可以煲畀你飲，或者有冇啲好啲嘅醫生可以介紹畀你咁，呢件事係非常之暖心嘅。」
洪卓立又解釋自己暈倒的原因：「因為之前拍戲嘅時間，我都好想自己做一個Fit啲嘅『大魔頭』，因為今次係我第一次做奸角，都好希望自己做好啲，所以前嗰排我係食得比較少嘢嘅，可能加埋天氣比較熱、戲服又比較厚，可能再加埋燈光嘅關係，就令我中暑。」
曾重提09年開始被誤傳死訊
洪卓立曾接受本刊訪問，提到2009年因肺積水復發而入院治療，卻被誤傳死訊一事。原來09年他為拍台劇《王子看見二公主》而要港台兩邊走，一邊要趕拍電視劇、一邊要回港錄歌出騷，連續五天拍通頂，早機回港唱歌，晚機返台入攝影棚，以致他發高燒肺積水入院、大年初一動手術、21歲仔失驚無神來回地獄又折返。
被網友一句話否認所有努力
之後由入院做手術到打後幾年，洪卓立一直被網友惡搞死訊，是為網絡界的「洪卓立之亂」。死過翻生的洪卓立本來還能苦笑，安慰自己要學會適應網友的幽默感，但卻因為一句話，再也笑不出來。
他表示：「網友攞呢啲嘢嚟講笑，我一早都慣咗，唔會太認真。不過早排我上YouTube睇自己歌，有個台灣網民留言：『唱這首歌的是誰？很好聽！』畀我見到個講廣東話嘅網民咁答佢：『呢個人死咗喇！冇人會聽死人唱歌㗎！』……呢一句說話，冇粗口，但係好難聽。一啲都唔好笑，我寧願你鬧我，好過你一句說話，就否認咗首歌背後成個團隊所有人嘅努力同心血。就係你呢啲人，令到香港娛樂圈變成咁……」
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