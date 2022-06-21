洪卓立愈愛愈高調 Hillary劉沛蘅30歲生日酒店慶生 公開私密照放閃
洪卓立送首飾畀Hillary
35歲的洪卓立與30歲的Hillary劉沛蘅自從公開戀情後，人前人後都非常甜蜜，早前Hillary生日，洪卓立更花盡心思，與女友去酒店Staycation過二人世界，又花又蛋糕仲親手佈置房間，令Hillary甜在心。至於生日禮物，Hillary表示洪卓立送了首飾給她，但她怕戴住會唔見，所以冇帶出街，可見她對禮物珍而重之。
公開疑似著睡衣的親密照
洪卓立為Hillary所做的一切，令女友冧爆，生日過後繼續回味，Hillary在社交平台留言：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。」並公開了多張生日當天與洪卓立在酒店Staycation慶祝時的照片，照片中的Hillary疑似身穿睡衣被洪卓立從後環抱，另一張則是Hillary在窗前回眸一笑，可見二人當晚非常甜蜜。
Hillary人逢喜事
與洪卓立熱戀中的Haillary愛情事業兩得意，憑著甜美的笑容，加上不造作做自己的清爽性格，成功俘虜不少觀眾的心，而她精緻樣貌，亦成為美容廣告的新寵。最近Hillary成為屯門市廣場全新美容專區BEAUTY WORLD的宣傳片主角，日前Hillary以宣傳片內的甜美造型登場，並即場親自設計專屬虛擬頭像；商場更將Hillary四個不同造型幻化成虛擬頭像，鑄造成NFT贈予Hillary，讓她成為「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」首個持有人！「一人女團」的宣傳片亦即場進行首播，讓大家一睹Hillary完美演繹各種形象。
洪卓立彈弓手Post相揭戀情
洪卓立早前錯手上載Hillary抱住愛犬的照片在IG Story，雖然未幾刪相，不過網友更快手截圖，二人因而傳出緋聞。當事人一開始都否認，雖然戀情慢慢浮面，Hillary其後亦承認二人「了解中」，但始終唔肯公開認愛。
Hillary直搗洪卓立住所 被斷正再認愛
直至日前有傳媒拍得Hillary拿着外賣直踩上洪卓立在大圍的住所，連日出入的Hillary被指已發展至同居關係，消息傳開後洪卓立即認愛，大讚對方是他見過最善良的人，更揚言要將對方寵到「貪慕虛榮」！公開認愛絕對甜到漏！
洪卓立踩場宣示主權 絕密照贈粉絲
認愛不夠兩日，洪卓立以個人TG帳戶加入Hillary與粉絲互動的Fans Group，一加入就被粉絲認出，立立亦大方回應，笑指自己只為「湊下熱鬧姐（啫）」，為表誠意，還貼出一張Hillary的抱狗的絕密合照，以宣示主權！
閃盲粉絲 洪卓立積極同Fans互動
一貼相，一眾粉絲紛紛留言，大讚so sweet之餘，更有粉絲表示：「突然放閃！大家係時候戴返副太陽眼鏡！」立立又立即回覆留言笑指：「我企你哋個邊嫁！」雖然Hillary未有「上水」回應，不過立立的舉動足以閃盲一眾粉絲！