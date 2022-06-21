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洪卓立愈愛愈高調 Hillary劉沛蘅30歲生日酒店慶生 公開私密照放閃

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洪卓立自公開認愛Hillary劉沛蘅後，二人愈愛愈高調，女方仲話已經見晒家長，等洪卓立儲夠老婆本就嫁，日前Hillary30歲生日，洪卓立帶女友去酒店Staycation慶生，當日Hillary已在社交網晒幸福，冧到爆！事隔多日，原來Hillary依然回味中，再次公開多張在酒店房內的私密照，幸福滿瀉！

洪卓立 洪卓立為Hillary慶生，二人在酒店房攬實放閃。
洪卓立為Hillary慶生，二人在酒店房攬實放閃。（圖片來源：[email protected]
洪卓立 Hillary過了一個極度開心的30歲生日。
Hillary過了一個極度開心的30歲生日。（圖片來源：[email protected]

洪卓立送首飾畀Hillary

35歲的洪卓立與30歲的Hillary劉沛蘅自從公開戀情後，人前人後都非常甜蜜，早前Hillary生日，洪卓立更花盡心思，與女友去酒店Staycation過二人世界，又花又蛋糕仲親手佈置房間，令Hillary甜在心。至於生日禮物，Hillary表示洪卓立送了首飾給她，但她怕戴住會唔見，所以冇帶出街，可見她對禮物珍而重之。

洪卓立 事隔多日，Hillary仍繼續回味生日當天有幾開心。
事隔多日，Hillary仍繼續回味生日當天有幾開心。（圖片來源：[email protected]
洪卓立 臨瞓都要放閃。
臨瞓都要放閃。（圖片來源：[email protected]

公開疑似著睡衣的親密照

洪卓立為Hillary所做的一切，令女友冧爆，生日過後繼續回味，Hillary在社交平台留言：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。」並公開了多張生日當天與洪卓立在酒店Staycation慶祝時的照片，照片中的Hillary疑似身穿睡衣被洪卓立從後環抱，另一張則是Hillary在窗前回眸一笑，可見二人當晚非常甜蜜。

洪卓立 洪卓立與Hillary這張合照，令人想入非非。
洪卓立與Hillary這張合照，令人想入非非。（圖片來源：[email protected]
洪卓立 身穿大露背疑似睡衣的Hillary，好迷人。
身穿大露背疑似睡衣的Hillary，好迷人。（圖片來源：[email protected]
洪卓立 在酒店瞓醒又影相，唔使問都係由洪卓立操刀。
在酒店瞓醒又影相，唔使問都係由洪卓立操刀。（圖片來源：[email protected]

Hillary人逢喜事

與洪卓立熱戀中的Haillary愛情事業兩得意，憑著甜美的笑容，加上不造作做自己的清爽性格，成功俘虜不少觀眾的心，而她精緻樣貌，亦成為美容廣告的新寵。最近Hillary成為屯門市廣場全新美容專區BEAUTY WORLD的宣傳片主角，日前Hillary以宣傳片內的甜美造型登場，並即場親自設計專屬虛擬頭像；商場更將Hillary四個不同造型幻化成虛擬頭像，鑄造成NFT贈予Hillary，讓她成為「『Beauty Me』NFT美妝專屬社群」首個持有人！「一人女團」的宣傳片亦即場進行首播，讓大家一睹Hillary完美演繹各種形象。

洪卓立 Hillary出席代言活動。
Hillary出席代言活動。（圖片來源：大會提供）
洪卓立 有愛情滋潤的Hillary開始心廣體胖。
有愛情滋潤的Hillary開始心廣體胖。（圖片來源：大會提供）
Hillary為洪卓立的歌曲擔任MV女主角，慢慢發展成情侶。
Hillary為洪卓立的歌曲擔任《數寄屋橋次郎》MV女主角，慢慢發展成情侶。（圖片來源：MV圖片）

洪卓立彈弓手Post相揭戀情

洪卓立早前錯手上載Hillary抱住愛犬的照片在IG Story，雖然未幾刪相，不過網友更快手截圖，二人因而傳出緋聞。當事人一開始都否認，雖然戀情慢慢浮面，Hillary其後亦承認二人「了解中」，但始終唔肯公開認愛。

洪卓立當日不小心Post錯相上IG Story，因而與Hillary傳出緋聞。
洪卓立當日不小心Post錯相上IG Story，因而與Hillary傳出緋聞。（圖片來源：[email protected]

Hillary直搗洪卓立住所 被斷正再認愛

直至日前有傳媒拍得Hillary拿着外賣直踩上洪卓立在大圍的住所，連日出入的Hillary被指已發展至同居關係，消息傳開後洪卓立即認愛，大讚對方是他見過最善良的人，更揚言要將對方寵到「貪慕虛榮」！公開認愛絕對甜到漏！

被斷正後，洪卓立旋即在IG認愛。
被斷正後，洪卓立旋即在IG認愛。（圖片來源：[email protected]
洪卓立 Hillary亦回應戀情，直言開心就好。
Hillary亦回應戀情，直言開心就好。（圖片來源：[email protected]

洪卓立踩場宣示主權 絕密照贈粉絲

認愛不夠兩日，洪卓立以個人TG帳戶加入Hillary與粉絲互動的Fans Group，一加入就被粉絲認出，立立亦大方回應，笑指自己只為「湊下熱鬧姐（啫）」，為表誠意，還貼出一張Hillary的抱狗的絕密合照，以宣示主權！

洪卓立 認愛未夠兩日，立立即踩場入Hillary的TG Fans Group，更送上絕密照片一張。
認愛未夠兩日，立立即踩場入Hillary的TG Fans Group，更送上絕密照片一張。（圖片來源：Hillary TG Fans Group）
洪卓立 看來立立收藏很多Hillary的抱狗照。
看來洪卓立收藏很多Hillary的抱狗照。（圖片來源：Hillary TG Fans Group）

閃盲粉絲 洪卓立積極同Fans互動

一貼相，一眾粉絲紛紛留言，大讚so sweet之餘，更有粉絲表示：「突然放閃！大家係時候戴返副太陽眼鏡！」立立又立即回覆留言笑指：「我企你哋個邊嫁！」雖然Hillary未有「上水」回應，不過立立的舉動足以閃盲一眾粉絲！

洪卓立 踩場宣示主權，立立又冧埋Hillary Fans。
踩場宣示主權，立立又冧埋Hillary Fans。（圖片來源：Hillary TG Fans Group）

即重溫二人甜蜜MV：

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]

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