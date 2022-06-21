洪卓立愈愛愈高調 Hillary劉沛蘅30歲生日酒店慶生 公開私密照放閃

洪卓立自公開認愛Hillary劉沛蘅後，二人愈愛愈高調，女方仲話已經見晒家長，等洪卓立儲夠老婆本就嫁，日前Hillary30歲生日，洪卓立帶女友去酒店Staycation慶生，當日Hillary已在社交網晒幸福，冧到爆！事隔多日，原來Hillary依然回味中，再次公開多張在酒店房內的私密照，幸福滿瀉！