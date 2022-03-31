洪卓立認愛Hillary：努力令她成為貪慕虛榮的人 劉沛蘅否認紆尊降貴買外賣

洪卓立終於認愛！日前Hillary劉沛蘅被斷正買外賣去洪卓立的舊樓寓所，富家女紆尊降貴。Hillary在《家族榮耀》飾演熊黛林長女「馬招娣」，獲讚演技自然，外界對這「新臉孔」有讚冇彈，其實Hillary入行已十四年，早前憑ViuTV《膠戰》才開始為人熟識﹗Hillary對事業充滿野心，定下目標要做女主角，不過戀愛同樣重要，與洪卓立傳出緋聞後，表面上避忌，私底下繼續熱戀。