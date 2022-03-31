洪卓立認愛Hillary：努力令她成為貪慕虛榮的人 劉沛蘅否認紆尊降貴買外賣
Hillary被確認私有化
35歲的洪卓立，與拍拖11年的湯怡分手後Dry足三年，早前錯手在社交網限時動態上載一張「男友視角」的Hillary劉沛蘅攬狗相，雖然很快便刪掉，但已被手快的網民Cap圖，間接令戀情曝光。日前Hillary被傳媒影到出入洪卓立位於大圍的舊樓寓所，今次斷正，洪卓立終於認愛。
洪卓立公開認愛大讚Hillary
紙包唔住火，洪卓立日前終於社交網公開認愛，他留言：「多謝大家關心。佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」對於被傳媒形容他蝸居於大圍，要Hillary屈就，洪卓立為自己及女友辯護，「其實呢個單位買咗好幾年，我哋亦都係財政獨立，我好開心看到她的發展，而我自己一直都有工作在身，識我嘅朋友都知我從來都靠自己。當然我會努力，令她成為『貪慕虛榮』的人。」對於住所被公開，洪卓立更對受影響的街坊街里道歉。
Hillary自出自入洪卓立寓所
Hillary被指與洪卓立已發展至同居關係，今年30歲的Hillary現實中是富家女一名，家住何文田千萬豪宅，然而最近卻被影到已搬往男方位於大圍舊樓的寓所同居，享受二人世界。據報道所指，Hillary連日出入男方寓所，更與洪卓立以情侶帽打扮拍拖返家，但全程相當小心，Hillary更曾一身街坊裝外出，買了二人份量的外賣返去與洪卓立撐枱腳，Hillary更熟練地自己識按鐵閘密碼入內，已熟晒地頭。
Hillary否認是富家女
至於被指紆尊降貴Hillary回覆傳媒時多謝大家關心，她說自己每一日都好開心，並且覺得任何關係都唔應該建基於金錢上，最重要係用心去交流、溝通，她表示搵到一個能夠互相支持大家的人非常難得。Hillary更否認是富家女，聲言一直都要努力工作，希望大家給他們少少空間。
Hillary劉沛蘅冧爆講戀情：日日都好開心
早前Hillary劉沛蘅被爆前度是狄易達，她表示唔介意因為是她過去的一部分，「我都三十歲，拍過拖都好正常﹗」但同時被指三年前擔任洪卓立《數寄屋橋次郎》MV女主角而結緣，早前對方疑似上載一張其素顏抱狗照，因而傳緋聞﹗一直封口的Hillary透露揀男朋友最緊要是孝順和有愛心，其次是上進心能照顧到自己﹗Hillary近日在另一個訪問中被問感情狀況時，由最初避談到甜笑指現在日日都好開心，當時更以「了解中」來形容和洪卓立關係﹗
Hillary自爆為前度做過一件瘋狂事
Hillary仲自爆那些年的另一段情，曾苦等前度成晚的慘劇！她透露曾與前男友凌晨三、四點在家鬧交，出動喊功男友都唔理佢，更嬲到奪門就走，Hillary九秒九換衫衝落街欲追返男友，但卻發現男友走了，Hillary即坐的士急追，但遭對方封鎖電話冇法聯絡， 最後在前度屋企樓下公園等到第二朝十點，原來曾經係一名癡女﹗
Hillary劉沛蘅大方講前度與現任：
劉沛蘅Hillary情史超豐富？單眼皮前度與阿正撞樣！失戀水著派福利
Hillary談5膠 對Jeffrey首個印象：睇唔起人
Hillary劉沛蘅坦言《膠戰》令她名利雙收，對各膠有不同評價，先講阿正，Hillary第一次見到阿正：「以為佢斯斯文文，又係DJ應該講嘢應該好官腔，點知原來癲嘅，轉數好快﹗」之後講到Jeffrey，Hillary指他是外表同真實反差最大：「我唔識佢，只係睇過《調校你男友》，以為佢好chok好酷，有少少睇唔起人咁，你知佢顏值幾高啦﹗點知原來好膠，男仔之中同佢傾最多偈﹗」之後數到珈其，Hillary指若然流落荒島必定揀珈其：「佢有安全感，而且求生意識強，喺BBQ嗰集佢又識起火﹗」之後提到Edan，笑言被對方在其中一集欺騙後，對他信任度跌至零，笑言自此對男人失去信心﹗
王敏奕介紹入行 原來「誤中副車」
Hillary自爆入行經過，原來被睇中的不是她而是其妹妹，她指中三嗰年因為王敏奕介紹入行做兼職Model，Hillary話細妹同王敏奕是同學：「其實嗰時王敏奕係叫我細妹，但佢怕醜，我好鍾意上鏡，所以同媽咪去咗見模特兒公司經理人傾，就咁就開始做兼職模特兒﹗」
常見問題
洪卓立為何突然認愛?
日前Hilary被影到出入洪卓立居住的寓所…詳情請看
洪卓立有發文公開戀愛消息?
洪卓立早前曾在社交網限時動態貼出Hilary抱住狗狗的相，及後很快刪掉了，而日前終於再出Post…..詳情請看
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