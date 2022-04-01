洪卓立認愛Hillary後公開宣示主權 踩入女友粉絲群組Post絕密合照
洪卓立日前認愛「膠戰」Hillary（劉沛蘅），揚言要寵到女友變「貪慕虛榮」，認愛未夠兩日的他，即踩場加入Hillary的TG Fans Group，更貼出絕密合照宣示主權！
洪卓立彈弓手Post相揭戀情
洪卓立早前錯手上載Hillary抱住愛犬的照片在IG Story，雖然未幾刪相，不過網友更快手截圖，二人因而傳出緋聞。當事人一開始都否認，雖然戀情慢慢浮面，Hillary其後亦承認二人「了解中」，但始終唔肯公開認愛。
Hillary直搗洪卓立住所 被斷正再認愛
直至日前有傳媒拍得Hillary拿着外賣直踩上洪卓立在大圍的住所，連日出入的Hillary被指已發展至同居關係，消息傳開後洪卓立即認愛，大讚對方是他見過最善良的人，更揚言要將對方寵到「貪慕虛榮」！公開認愛絕對甜到漏！
洪卓立踩場宣示主權 絕密照贈粉絲
認愛不夠兩日，洪卓立以個人TG帳戶加入Hillary與粉絲互動的Fans Group，一加入就被粉絲認出，立立亦大方回應，笑指自己只為「湊下熱鬧姐（啫）」，為表誠意，還貼出一張Hillary的抱狗的絕密合照，以宣示主權！
閃盲粉絲 洪卓立積極同Fans互動
一貼相，一眾粉絲紛紛留言，大讚so sweet之餘，更有粉絲表示：「突然放閃！大家係時候戴返副太陽眼鏡！」立立又立即回覆留言笑指：「我企你哋個邊嫁！」雖然Hillary未有「上水」回應，不過立立的舉動足以閃盲一眾粉絲！
即重溫二人甜蜜MV：
常見問題
洪卓立成為了Hillary粉絲？
洪卓立認愛後不夠兩日，以個人賬戶加入粉絲Group更不忌諱於Group內分享絕密照片⋯⋯詳情請看
洪卓立為何忽然大方認愛？
日前Hillary被拍到連日出入洪卓立住所，消息傳開後，洪卓立立即發文⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地圖片來源：Hillary TG Fans Group、[email protected]、《數寄屋橋次郎》MV圖片影片來源：[email protected]《數寄屋橋次郎》(Sushi of Love) [Official MV]
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