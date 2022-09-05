洪嘉豪MC宣佈短期內不再合體 各自將會開個人音樂會
洪嘉豪 MC張天賦宣布將會各自開個人騷
洪嘉豪和MC張天賦在演唱會的尾聲，不斷話「好唔捨得」，二人更話短期內暫時不再合體，洪嘉豪亦宣佈今年內會開個人音樂演唱會，更話會努力保證所有「院友」都買到飛，但時間、地點，詳情未能公佈！而MC張天賦亦同時宣布接著下一年開個人音樂會，並希望所有「賦二代」不用捱貴飛，更有暗示希望個場夠大夠位。
洪嘉豪 MC張天賦 尾場Encore幾次
演唱會尾場向來都話實有驚喜，當然洪嘉豪和MC張天賦都為粉絲準備不少驚喜，除了穿著演唱會紀念Tee出場，在最後一次encore二人唱出各自的首本名曲，洪嘉豪說：「知道你地唔少人因為《逆時車站》先認識我，但其實當年我都有一首燴灸人口嘅歌《掉進海的眼淚》」，而MC張天賦亦接著唱出《反對無效》。當台下粉絲再喊叫「Encore! Encore!」二人再度行出來，洪嘉豪說：「真係最後一次喇！大家聽埋呢次之後，乖乖地返屋企喇！」洪嘉豪和MC二人在討論應該唱那首歌好，洪嘉豪就叫工作人員幫忙抬出鋼琴，即席自彈自唱了一番。
洪嘉豪被封「港版木村」
洪嘉豪能作曲、作詞、編曲、監制，絕對係一個全能歌手！新出的個人專輯大碟《Learning Curve》，當中有一大部分的歌曲都係佢自己制作。 佢因為外貌與男神木村拓哉非常相似，因而被封「港版木村」，早前更被網民推選擔任ViuTV新劇《冰上火花》（暫名）的男主角。
洪嘉豪 MC曾被網民作比較
新世代歌星中最被看好的有MC張天賦、洪嘉豪、曾比特以及林家謙。四人中要論唱功的話，MC與洪嘉豪當然是首當其衝，不時都有網民將兩人作比較。對比起當紅程度的話，MC比起洪嘉豪更為多人認識，有網民就認為洪嘉豪值得更紅。
洪嘉豪的《污糟兒》力撼MC的《老派約會之必要》
兩人同於7月20日推出新歌MV，洪嘉豪的《污糟兒》力撼MC的《老派約會之必要》。截至22日，兩位歌手MV的觀看次數都大相逕庭，洪嘉豪錄得106,032；MC則錄得425,738。而like數方面分別是6200 比 2萬4。兩首歌曲同為情歌，聽感都相當不錯，洪嘉豪偏向於現代情歌，MC則首次用Old School再加中國風曲風打造新歌，鹹魚青菜，各有所好～
洪嘉豪媽媽係張敬軒恩人
洪嘉豪媽媽曾經係大前輩張敬軒的經理人，張敬軒亦講過洪嘉豪媽媽是他的恩人，早前在演唱會上軒仔話看著洪嘉豪長大，看到他有今日的成績倍感欣慰。更在台上送了洪嘉豪一套價值不菲的咪高風。
常見問題
洪嘉豪與張敬軒有咩關係？
洪嘉豪媽媽曾經係大前輩張敬軒的經理人，張敬軒亦講過洪嘉豪媽媽是他的……詳情請看
MC張天賦將會在紅館開騷？
在演唱會尾聲，洪嘉豪宣佈於今年內將會舉行個人音樂演唱會，MC張天賦亦放口風明年開騷，更透露……詳情請看
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