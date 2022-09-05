洪嘉豪MC宣佈短期內不再合體 各自將會開個人音樂會

洪嘉豪和MC張天賦「賦豪CP」在九展Star Hall一連三場《Kaho X MC Frenemy Live 2022》於昨晚（9/4）順利完成，二人在台上數度相擁，洪嘉豪仲錫了MC面頰一啖，場面歡呼不斷！在演唱會尾聲，洪嘉豪宣佈於今年內將會舉行個人音樂演唱會，並話「會努力保證所有院友都買到飛！」，二人又稱之後暫不再有合體的計劃，幾個月後將會各自再見大家！