洪嘉豪「接吻接到無法公開」成最大贏家 《黑玻璃》受Ivy So加持觀看數暴升

洪嘉豪的音樂作品《黑玻璃》自去年發布以來，其MV的觀看次數已驚人地突破了1000萬大關。這首歌不僅在《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中獲得了第七名的好成績，還在「YouTube 香港 2024 年度十大」中榮獲「十大熱門音樂影片」第一名的殊榮，顯示出其廣泛的受歡迎程度。