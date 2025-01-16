洪嘉豪「接吻接到無法公開」成最大贏家 《黑玻璃》受Ivy So加持觀看數暴升
疑似洪嘉豪與Ivy So地下情引發網絡熱話
近日，洪嘉豪與女歌手Ivy So之間的疑似地下情關係成為網絡上的熱門話題。《黑玻璃》的歌詞似乎透露了兩人的祕密戀情，特別是歌詞中的「為何必須手拖手示眾」和「接吻接到無法公開」等部分，引發了歌迷和網民的廣泛討論。「10m!! thank you all!!!」洪嘉豪在IG上分享了這份喜悅，但對於緋聞他並未作出回應。相對地，Ivy So則在網上發布了48個「NO」字，似乎在對這段緋聞作出回應。
《黑玻璃》MV觀看次數激增衝破1000萬大關
這段緋聞不僅讓洪嘉豪和Ivy So成為話題中心，也間接推動了《黑玻璃》MV的觀看次數。這首歌曲的流行和相關的緋聞話題，使得更多人前往YouTube觀看MV，從而使觀看次數迅速增加，並已衝破1000萬大關！網友猜測這段緋聞間接令《黑玻璃》再提升一個層次！
Threads有網民開post爆料，指歌手洪嘉豪同女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）發展地下情，消息更疑被電台DJ朋友證實。此帖刊出24小時後，已經超過4,800個轉發，引起網民瘋狂討論，有Fans狙擊該帳號怒斥係敵對女團支持者，不過有更多網民落力留言，致力尋找二人秘戀嘅「蛛絲馬跡」，事發一日後，Ivy So對此似乎有回應！
爆料者發文指洪嘉豪同Ivy So拍拖
據爆料者發文指：「［限時］洪嘉豪同Ivyso 拍拖，我諗已經係現今樂壇公開秘密。 我電台DJ朋友私下已經成日攞佢哋嚟講笑。」更配上一段洪嘉豪上Viu綜藝節目時，當時洪嘉豪一心想同Ivy So做CP，但拉開帳幕卻發現是Win Win時，表情極之失望！
「接吻接到無法公開」主角就係佢？！
此帖一出，不少網民瘋狂討論，有人指出「都唔係新聞啦，1年前HKH髮型師講咗出嚟」，網民一再探問「我覺得唔似係真」、「嘩，我都聽過朋友講，原來真？」，爆料者回覆「令你失望了，佢哋真係一齊咗。」、「係」，答案非常堅定！
網民意見大不同：兩個都靚仔靚女
網民再表示：「我都有聽聞過，但一路都冇蛛絲馬跡出現，真係好秘密」、「真定假？ivyso都拍拖，我真係脫得粉。」、「都好嘅 兩個都靚仔靚女 」、「其實我都覺得幾好 ivyso靚女」。
網台綜藝再現端倪？！隊長阿Gao被掩口滅聲？
另一方面，有人提及COLLAR在一個Youtube頻道玩遊戲估《黑玻璃》時Ivy So 有不尋常表現：
「有無人發現《Chill Up》 玩猜猜畫畫 估歌名(黑玻璃)時Collar 成員怪怪哋⋯⋯ 」
網民所說的「怪怪哋」，其實係指COLLAR猜測《黑玻璃》過程中隊長阿Gao和芯駖的表現，二人在猜中《黑玻璃》的歌名時，面露古惑表情，阿Gao更對負責估歌名的Candy強調「我哋成日都唱㗎！」，
ToNick恆仔被屈借醉親吻 Ivy So用四字回應獲讚好Firm
Ivy So入行以來甚少緋聞，去年2月有謠言指劇集拍檔兼導演ToNick主音恆仔（趙善恆）借醉親吻的傳聞，Ivy So得知消息後在IG限時動態中不點名地以四字回應：「並非事實」獲讚有義氣，對不實謠言即時澄清，未知今次獲4,400次轉發的「洪嘉豪女朋友」傳聞會否同樣作出回應。