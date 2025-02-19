洪嘉豪孖193展現「最萌身高差」嚇窒網民 粉絲急還原真相：唔係P圖
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近日有網民翻出洪嘉豪與193（郭嘉駿）的一張合照，發現洪嘉豪身高竟不到193膊頭，隨即放上網詢問：「呢張相係真的嗎？」引起不少網民熱議，更有粉絲急急搵出當日的動圖還原事件真相！
洪嘉豪與193展「最萌身高差」 網民：高層要唔要澄清下
有網民日前翻出了一張洪嘉豪與193的合照，發現洪嘉豪站在193身邊竟變成小矮人，身高只到193心口，笑爆詢問：「豪記呀，呢張相係真的嗎？高層要唔要澄清下？」這個po引來逾4千網民畀like，紛紛留言：「笑咗」、「係咪最萌身高差」、「喂啊」、「好細粒」等，更有網民質疑：「呢張相咩事呀？P過嚟啊？洪嘉豪175都冇嗎？」
洪嘉豪獲「平反」變高佬 193反變矮仔
有網民隨即跟帖po出當日活動現場的照片作證據，力證這張相並非P圖，有社交網專頁更為洪嘉豪「平反」，用AI生成洪嘉豪變高佬、193變矮仔的爆笑相片，並扮作原圖。有粉絲就急急搵出當日的動圖為洪嘉豪還原真相，力證當時洪嘉豪只係做出了踎低的動作，才會和193出現這種誇張的身高差距。
洪嘉豪為避尷尬故意踎低炮製笑料
翻查資料，原來這張相是2023年11月洪嘉豪與193出席港台活動時的合照，報稱170cm高的洪嘉豪站在193身邊差距十分明顯，即使洪嘉豪站得筆直，頭頂也只勉強到達193耳珠的位置，洪嘉豪當下表情尷尬，故意再踎低一截，炮製出搞笑的「最萌身高差」，當日都有網民爆笑指：「嘉豪同193好似大人國與小人國咁！」
撰文：東方新地圖片來源：Threads、ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期