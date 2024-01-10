陳蕾Do姐齊齊狂讚鍾意洪嘉豪3大點！曾大膽責罵Do姐：呢啲係佢嘅溫柔
陳蕾大爆欣賞洪嘉豪3大原因：佢心地超級善良
Do姐日前（01/09）邀請剛獲得「叱咤我最喜愛的女歌手」陳蕾上商台節目《口水多過浪花》接受訪問，當中談及陳蕾獲獎後的感受，陳蕾表示自己其實每年都以平常心面對，更自爆每年都有準備「得獎感言」，因為她好珍惜每次能夠上台發表感言的時刻。而Do姐就忽然拉開話題，覺得陳蕾是個成熟好穩重的歌手，但反觀她的一位華納同事 – 洪嘉豪就相對地缺少她這種成熟穩重的感覺。陳蕾就隨即為好友護航，講到與洪嘉豪能成為交心的好朋友是因為洪嘉豪是一位好有義氣的朋友，而且從他如何對待自己的歌迷、身邊的同事及朋友，認為嘉豪是一位心地「超級善良」的人。
陳蕾被洪嘉豪責罵式安慰 Do姐大爆自己經歷
陳蕾又透露每次有煩惱都會找洪嘉豪傾訴，例如去年《造星V》播出時，身為導師的她被外界批評感受挫，當時獲得洪嘉豪的一句：「啱㗎喇，畀人鬧下啦，你之前都無畀人鬧，正常嘅歌手係要畀人鬧㗎嘛，你依家先至正常啊你知唔知啊，唔開心？我畀人鬧幾耐啊」陳蕾笑著說：「佢唔似係一個安慰，但我得到好強大嘅安慰囉，即刻覺得無事嚕」。
Do姐接著分享自己的經歷，大讚洪嘉豪不時有電聯慰問下自己，早前感冒時就收到洪嘉豪一個電話，並指他又不是安慰自己，但語氣好勞氣：「都話你㗎啦Do姐，早啲瞓丫嘛，係咪吖嗱而家搞到病咗喇，唉休息下啦」，陳蕾聽到大笑並表示：「呢啲係佢嘅溫柔嚟」。
陳蕾Do姐大讚洪嘉豪：而家成熟咗好多
陳蕾身為洪嘉豪行內最好的朋友，她表示一直看著他由好迷失的階段，到今日終於重拾點自信，大讚洪嘉豪一直都保持好謙卑的態度。提及上一次洪嘉豪為演唱會拍攝了一個紀錄片，在片中她接受訪問時講過一句：「其實最緊要係你鍾唔鍾意你自己？」到今日未知道洪嘉豪的答案是什麼，但Do姐都認同今日的洪嘉豪已經重拾自信，亦成熟了許多。
口水多過浪花｜陳蕾訪問片段
知足豹哥只要創作就好快樂～原來最愛嘉豪真誠善良兼「溫柔」？
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|時間
|8:15‑11:15 PM (3 小時)
|地點
|香港體育館（紅館）
|門票票價
|$880 / $680 / $480
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