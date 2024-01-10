陳蕾Do姐齊齊狂讚鍾意洪嘉豪3大點！曾大膽責罵Do姐：呢啲係佢嘅溫柔

洪嘉豪紅館演唱會｜現年31歲歌手洪嘉豪即將於今年4月13-14日在紅磡體育館舉行第二次個人演唱會《洪嘉豪 Kaho Live 2024》，同時亦意味著「華納三寶」已經達成全員登陸紅館開演唱會！日前，陳蕾就獲Do姐邀請上商台節目《口水多過浪花》受訪，除了談及在叱咤頒獎禮上獲獎後的感受，當中Do姐更忽然拉開話題，提及陳蕾的一位華納同事 – 洪嘉豪， 陳蕾與Do姐不斷大爆被洪嘉豪責罵式安慰，陳蕾更大讚欣賞呢位好友的三大原因！