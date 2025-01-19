洪嘉豪首回應與Ivy So戀情傳聞 8字強調二人真正關係

洪嘉豪（Kaho）與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的緋聞一直是最近熱門話題。近日，有消息指出兩人已祕戀超過一年。對此，Ivy So曾在IG限時動態中發布了48個「No」字，似乎在否認這段戀情。在18日的電影《祥賭必勝》首映會上，Kaho首次對這段緋聞作出回應，他表示不清楚對方是否在回應這段緋聞，也不便代替對方回答，但他用8個字強調二人真正關係⋯⋯