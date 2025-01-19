洪嘉豪首回應與Ivy So戀情傳聞 8字強調二人真正關係
洪嘉豪大爆爸爸都關注緋聞
Kaho強調「我們只是普通朋友。」這段緋聞引起了廣泛的討論，連他平時不關心時事的父親也注意到了這條新聞：「連一個不問世事嘅我阿爸，無啦啦都send條link過嚟，但又唔講嘢，我就知一個連時事都唔睇嘅老人家，佢都留意到，咁即係好多人討論呢件事喇。」
他解釋，緋聞的起點是一段《困獸鬥》節目的片段：「其實當時拍節目真係亂來，而我亦一早知入面嗰個係WinWin，為咗綜藝效果我先講（Ivy So），導致有咁嘅揣測，而呢一兩年佢加入咗商台廣播劇，本身我係成員之一，咁唔知係咪因為咁令大家有呢啲想法，希望大家唔好亂諗。」
為「接吻接到無法公開」解話
至於未來兩人是否有進一步發展的可能，Kaho希望大家不要過度揣測：「哎，唔好搞我啦。我覺得呢件事都好似影響咗對方同好多人，哎，唔好搞啦，好攰。」他還澄清，歌曲《黑玻璃》的歌詞是由陳詠謙填詞，其中的「接吻接到無法公開」一句純屬創作幻想，並強調自己目前沒有戀愛對象。
Ivy So疑似回應：NONO
早前Threads有網民開post爆料，指歌手洪嘉豪同女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）發展地下情，消息更疑被電台DJ朋友證實。此帖刊出24小時後，已經超過4,800個轉發，引起網民瘋狂討論，有Fans狙擊該帳號怒斥係敵對女團支持者，不過有更多網民落力留言，致力尋找二人秘戀嘅「蛛絲馬跡」，事發一日後，Ivy So對此似乎有回應！
爆料者發文指洪嘉豪同Ivy So拍拖
據爆料者發文指：「［限時］洪嘉豪同Ivyso 拍拖，我諗已經係現今樂壇公開秘密。 我電台DJ朋友私下已經成日攞佢哋嚟講笑。」更配上一段洪嘉豪上Viu綜藝節目時，當時洪嘉豪一心想同Ivy So做CP，但拉開帳幕卻發現是Win Win時，表情極之失望！
「接吻接到無法公開」主角就係佢？！
此帖一出，不少網民瘋狂討論，有人指出「都唔係新聞啦，1年前HKH髮型師講咗出嚟」，網民一再探問「我覺得唔似係真」、「嘩，我都聽過朋友講，原來真？」，爆料者回覆「令你失望了，佢哋真係一齊咗。」、「係」，答案非常堅定！
網民意見大不同：兩個都靚仔靚女
網民再表示：「我都有聽聞過，但一路都冇蛛絲馬跡出現，真係好秘密」、「真定假？ivyso都拍拖，我真係脫得粉。」、「都好嘅 兩個都靚仔靚女 」、「其實我都覺得幾好 ivyso靚女」。
網台綜藝再現端倪？！隊長阿Gao被掩口滅聲？
另一方面，有人提及COLLAR在一個Youtube頻道玩遊戲估《黑玻璃》時Ivy So 有不尋常表現：
「有無人發現《Chill Up》 玩猜猜畫畫 估歌名(黑玻璃)時Collar 成員怪怪哋⋯⋯ 」
網民所說的「怪怪哋」，其實係指COLLAR猜測《黑玻璃》過程中隊長阿Gao和芯駖的表現，二人在猜中《黑玻璃》的歌名時，面露古惑表情，阿Gao更對負責估歌名的Candy強調「我哋成日都唱㗎！」，
ToNick恆仔被屈借醉親吻 Ivy So用四字回應獲讚好Firm
Ivy So入行以來甚少緋聞，去年2月有謠言指劇集拍檔兼導演ToNick主音恆仔（趙善恆）借醉親吻的傳聞，Ivy So得知消息後在IG限時動態中不點名地以四字回應：「並非事實」獲讚有義氣，對不實謠言即時澄清，未知今次獲4,400次轉發的「洪嘉豪女朋友」傳聞會否同樣作出回應。
Ivy So@COLLAR 罕有大玩黑絲誘惑
Ivy So魅力十足，不少網民都猜測戀情傳聞係何時爆出，Ivy與洪嘉豪向來甚少互動，不過有指早在23年尾已經有，在2023年12月發布了一輯性感照，穿著一身帶著層層叠薄紗的吊帶Bra Top和短裙，罕有配襯黑色絲襪和白色的中跟瑪麗珍鞋，盡顯復古韻味，同時又大騷誘人長腿，引來霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有畀Like，Yanny陳穎欣亦有留言大讚Ivy So好火辣！
Ivy So送上膠布一張慰粉絲
網民都紛紛表示被Ivy So搞到鼻血長流：「請問鼻血流唔停可以點好？」、「勁癲流鼻血不止」、「血流成河喇」、「幫我叫定架白車丫唔該」、「大型殺蝦現場（Ivy So粉絲暱稱為蘇蝦）」，對此Ivy So亦有搞笑送上一張膠布emoji，以慰粉絲。
Ivy So被選為香港「靚到癲女星」第3名
早前有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題在討論區開po，讓網民票選出心目中最靚的女星，Ivy So就獲網民票選為香港「靚到癲女星」第3名，僅次第1名的阿嬌和第2名的雲浩影，被粉絲譽為COLLAR的「顏值擔當」，美貌受到肯定，更曾獲日男大讚Girlfriendable！她亦不時性感現身，向網民豪派福利，早前她就著上貼身短裙大騷長腿，瘋狂吸Like！
Ivy So曾著貼身短裙出活動騷煞食長腿
早前Ivy So以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，身材fit爆的Ivy So就大騷長腿，仲sweet到漏向現場嘅fans打招呼兼派心心，認真Girlfriendable！
COLLAR｜Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊
女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！
Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look
Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。
網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy
除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。