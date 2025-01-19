洪嘉豪首回應與Ivy So戀情傳聞 8字強調二人真正關係

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洪嘉豪（Kaho）與COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）的緋聞一直是最近熱門話題。近日，有消息指出兩人已祕戀超過一年。對此，Ivy So曾在IG限時動態中發布了48個「No」字，似乎在否認這段戀情。在18日的電影《祥賭必勝》首映會上，Kaho首次對這段緋聞作出回應，他表示不清楚對方是否在回應這段緋聞，也不便代替對方回答，但他用8個字強調二人真正關係⋯⋯

洪嘉豪大爆爸爸都關注緋聞

Kaho強調「我們只是普通朋友。」這段緋聞引起了廣泛的討論，連他平時不關心時事的父親也注意到了這條新聞：「連一個不問世事嘅我阿爸，無啦啦都send條link過嚟，但又唔講嘢，我就知一個連時事都唔睇嘅老人家，佢都留意到，咁即係好多人討論呢件事喇。」

他解釋，緋聞的起點是一段《困獸鬥》節目的片段：「其實當時拍節目真係亂來，而我亦一早知入面嗰個係WinWin，為咗綜藝效果我先講（Ivy So），導致有咁嘅揣測，而呢一兩年佢加入咗商台廣播劇，本身我係成員之一，咁唔知係咪因為咁令大家有呢啲想法，希望大家唔好亂諗。」

洪嘉豪 ivyso Kaho強調「我們只是普通朋友。」（圖片來源：IG@hungkaho）
Kaho強調「我們只是普通朋友。」（圖片來源：IG@hungkaho）

為「接吻接到無法公開」解話

至於未來兩人是否有進一步發展的可能，Kaho希望大家不要過度揣測：「哎，唔好搞我啦。我覺得呢件事都好似影響咗對方同好多人，哎，唔好搞啦，好攰。」他還澄清，歌曲《黑玻璃》的歌詞是由陳詠謙填詞，其中的「接吻接到無法公開」一句純屬創作幻想，並強調自己目前沒有戀愛對象。

洪嘉豪 ivyso 他還澄清，歌曲《黑玻璃》的歌詞是由陳詠謙填詞，其中的「接吻接到無法公開」一句純屬創作幻想，並強調自己目前沒有戀愛對象。（圖片來源：VIU 1 HK）
他還澄清，歌曲《黑玻璃》的歌詞是由陳詠謙填詞，其中的「接吻接到無法公開」一句純屬創作幻想，並強調自己目前沒有戀愛對象。（圖片來源：VIU 1 HK）

Ivy So疑似回應：NONO

早前Threads有網民開post爆料，指歌手洪嘉豪同女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）發展地下情，消息更疑被電台DJ朋友證實。此帖刊出24小時後，已經超過4,800個轉發，引起網民瘋狂討論，有Fans狙擊該帳號怒斥係敵對女團支持者，不過有更多網民落力留言，致力尋找二人秘戀嘅「蛛絲馬跡」，事發一日後，Ivy So對此似乎有回應！

洪嘉豪 ivyso 5日前Ivy So出席活動，提及早前與COLLAR成員阿Day放假遊韓國，二人無艷遇但險被拉入酒吧好驚險。（圖片來源：Viu1HK）
5日前Ivy So出席活動，提及早前與COLLAR成員阿Day放假遊韓國，二人無艷遇但險被拉入酒吧好驚險。（圖片來源：Viu1HK）
洪嘉豪 ivyso 更新： 戀情傳聞由Threads爆發後，經網民熱議及多家傳媒報導，Ivy So 在IG上以限時動態多個 「NONO 」疑似作出回應。（圖片來源：IvySo IG）
更新： 戀情傳聞由Threads爆發後，經網民熱議及多家傳媒報導，Ivy So 在IG上以限時動態多個 「NONO 」疑似作出回應。（圖片來源：IvySo IG）

爆料者發文指洪嘉豪同Ivy So拍拖

據爆料者發文指：「［限時］洪嘉豪同Ivyso 拍拖，我諗已經係現今樂壇公開秘密。 我電台DJ朋友私下已經成日攞佢哋嚟講笑。」更配上一段洪嘉豪上Viu綜藝節目時，當時洪嘉豪一心想同Ivy So做CP，但拉開帳幕卻發現是Win Win時，表情極之失望！

「接吻接到無法公開」主角就係佢？！

此帖一出，不少網民瘋狂討論，有人指出「都唔係新聞啦，1年前HKH髮型師講咗出嚟」，網民一再探問「我覺得唔似係真」、「嘩，我都聽過朋友講，原來真？」，爆料者回覆「令你失望了，佢哋真係一齊咗。」、「係」，答案非常堅定！

洪嘉豪 ivyso 帖文雖說係「限時」不過分享已經超過20小時，得到超過4,400次轉發！（圖片來源：Threads圖片）
帖文雖說係「限時」不過分享已經超過20小時，得到超過4,400次轉發！（圖片來源：Threads圖片）
洪嘉豪 ivyso 另外有用戶轉發同一影片，並建議Ivy So 與洪嘉豪製作一段YouTube節目「拍一日拖」，保證噱頭十足。（圖片來源：Threads圖片）
另外有用戶轉發同一影片，並建議Ivy So 與洪嘉豪製作一段YouTube節目「拍一日拖」，保證噱頭十足。（圖片來源：Threads圖片）
洪嘉豪 ivyso 歌手洪嘉豪憑《黑玻璃》爆紅！（圖片來源：IG@hungkaho）
歌手洪嘉豪憑《黑玻璃》爆紅！（圖片來源：IG@hungkaho）

網民意見大不同：兩個都靚仔靚女

網民再表示：「我都有聽聞過，但一路都冇蛛絲馬跡出現，真係好秘密」、「真定假？ivyso都拍拖，我真係脫得粉。」、「都好嘅 兩個都靚仔靚女 」、「其實我都覺得幾好 ivyso靚女」。

洪嘉豪 ivyso 網民捕風捉影，難得見到Ivy So與洪嘉豪同框就好開心。（圖片來源：Threads截圖）
網民捕風捉影，難得見到Ivy So與洪嘉豪同框就好開心。（圖片來源：Threads截圖）

網台綜藝再現端倪？！隊長阿Gao被掩口滅聲？

另一方面，有人提及COLLAR在一個Youtube頻道玩遊戲估《黑玻璃》時Ivy So 有不尋常表現：

「有無人發現《Chill Up》 玩猜猜畫畫 估歌名(黑玻璃)時Collar 成員怪怪哋⋯⋯ 」

網民所說的「怪怪哋」，其實係指COLLAR猜測《黑玻璃》過程中隊長阿Gao和芯駖的表現，二人在猜中《黑玻璃》的歌名時，面露古惑表情，阿Gao更對負責估歌名的Candy強調「我哋成日都唱㗎！」，

洪嘉豪 ivyso Candy負責估歌名，見到揈衫動作都仲未估得中。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
Candy負責估歌名，見到揈衫動作都仲未估得中。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
洪嘉豪 ivyso 阿Gao含笑畀貼士「我哋經常唱㗎」，不過Candy可能以為係團歌，Load咗好耐都未估到！（圖片來源：Chill UP節目截圖）
阿Gao含笑畀貼士「我哋經常唱㗎」，不過Candy可能以為係團歌，Load咗好耐都未估到！（圖片來源：Chill UP節目截圖）
洪嘉豪 ivyso 芯駖亦擺出「知道啲嘢 」的表情，相信係估中了歌名。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
芯駖亦擺出「知道啲嘢 」的表情，相信係估中了歌名。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
洪嘉豪 ivyso 到開估一刻，阿Gao似乎意猶未盡，繼續有意見想發表，此時Ivy So 肉緊出手試圖箍住阿Gao，芯駖從旁協助扭作一團。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
到開估一刻，阿Gao似乎意猶未盡，繼續有意見想發表，此時Ivy So 肉緊出手試圖箍住阿Gao，芯駖從旁協助扭作一團。（圖片來源：Chill UP節目截圖）
洪嘉豪 ivyso 節目畫面4分06秒，《黑玻璃》歌名揭曉後 Ivy So 掩住阿Gao個嘴疑似試圖滅聲，引起不少網民捕風捉影，認為當中大有文章⋯⋯ （圖片來源：Chill UP節目截圖）
節目畫面4分06秒，《黑玻璃》歌名揭曉後 Ivy So 掩住阿Gao個嘴疑似試圖滅聲，引起不少網民捕風捉影，認為當中大有文章⋯⋯ （圖片來源：Chill UP節目截圖）

ToNick恆仔被屈借醉親吻 Ivy So用四字回應獲讚好Firm

Ivy So入行以來甚少緋聞，去年2月有謠言指劇集拍檔兼導演ToNick主音恆仔（趙善恆）借醉親吻的傳聞，Ivy So得知消息後在IG限時動態中不點名地以四字回應：「並非事實」獲讚有義氣，對不實謠言即時澄清，未知今次獲4,400次轉發的「洪嘉豪女朋友」傳聞會否同樣作出回應。

洪嘉豪 ivyso 去年有不實謠言明屈恆仔曾試圖親近女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），更借醉錫Ivy So並遭到拒絕。（圖片來源：《和解在後》）
去年有不實謠言明屈恆仔曾試圖親近女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So），更借醉錫Ivy So並遭到拒絕。（圖片來源：《和解在後》）
洪嘉豪 ivyso Ivy So幾乎在即日於限時動態出Po，不點名回應借醉親吻事件。（圖片來源：IG@ivysooo）
Ivy So幾乎在即日於限時動態出Po，不點名回應借醉親吻事件。（圖片來源：IG@ivysooo）

Ivy So@COLLAR 罕有大玩黑絲誘惑

Ivy So魅力十足，不少網民都猜測戀情傳聞係何時爆出，Ivy與洪嘉豪向來甚少互動，不過有指早在23年尾已經有，在2023年12月發布了一輯性感照，穿著一身帶著層層叠薄紗的吊帶Bra Top和短裙，罕有配襯黑色絲襪和白色的中跟瑪麗珍鞋，盡顯復古韻味，同時又大騷誘人長腿，引來霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有畀Like，Yanny陳穎欣亦有留言大讚Ivy So好火辣！

洪嘉豪 ivyso 今次Ivy So罕有玩黑絲，靚相未夠一日已狂吸超過4萬個Like，多過她以往的曬腿照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
今次Ivy So罕有玩黑絲，靚相未夠一日已狂吸超過4萬個Like，多過她以往的曬腿照。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 網民都大讚Ivy So的煞食眼神配上性感黑絲，非常火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民都大讚Ivy So的煞食眼神配上性感黑絲，非常火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有向Ivy So的靚相畀Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
霍哥和兩位MIRROR成員Edan呂爵安、Tigar邱傲然都有向Ivy So的靚相畀Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso Yanny就送上3個火辣emoji。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Yanny就送上3個火辣emoji。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So送上膠布一張慰粉絲

網民都紛紛表示被Ivy So搞到鼻血長流：「請問鼻血流唔停可以點好？」、「勁癲流鼻血不止」、「血流成河喇」、「幫我叫定架白車丫唔該」、「大型殺蝦現場（Ivy So粉絲暱稱為蘇蝦）」，對此Ivy So亦有搞笑送上一張膠布emoji，以慰粉絲。

洪嘉豪 ivyso Ivy So向流鼻向的粉絲送上膠布一張。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So向流鼻向的粉絲送上膠布一張。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 除了精選的靚相外，Ivy So又分享了化妝師影的拍攝花絮片。（圖片來源：IG@ivyysooo）
除了精選的靚相外，Ivy So又分享了化妝師影的拍攝花絮片。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 片中她更大玩單眼放電的表情。（圖片來源：IG@ivyysooo）
片中她更大玩單眼放電的表情。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So被選為香港「靚到癲女星」第3名

早前有網民以「一人一個靚到癲嘅女明星」為題在討論區開po，讓網民票選出心目中最靚的女星，Ivy So就獲網民票選為香港「靚到癲女星」第3名，僅次第1名的阿嬌和第2名的雲浩影，被粉絲譽為COLLAR的「顏值擔當」，美貌受到肯定，更曾獲日男大讚Girlfriendable！她亦不時性感現身，向網民豪派福利，早前她就著上貼身短裙大騷長腿，瘋狂吸Like！

洪嘉豪 ivyso Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy So除了是女團COLLAR的人氣成員，更是日本男生認為最Girlfriendable的代表。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 不時向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@ivyysooo）
不時向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So曾著貼身短裙出活動騷煞食長腿

早前Ivy So以一身黑色貼身短裙出席品牌活動，身材fit爆的Ivy So就大騷長腿，仲sweet到漏向現場嘅fans打招呼兼派心心，認真Girlfriendable！

洪嘉豪 ivyso Ivy So出活動時向在場觀眾派心心。（圖片來源：IG@harbourcity）
Ivy So出活動時向在場觀眾派心心。（圖片來源：IG@harbourcity）
洪嘉豪 ivyso Ivy So嘅心心放題！（圖片來源：IG@harbourcity）
Ivy So嘅心心放題！（圖片來源：IG@harbourcity）
洪嘉豪 ivyso Ivy So的長腿十分吸睛！（圖片來源：IG@harbourcity）
Ivy So的長腿十分吸睛！（圖片來源：IG@harbourcity）
洪嘉豪 ivyso Ivy So果然係Girlfriendable嘅代表！（圖片來源：IG@harbourcity）
Ivy So果然係Girlfriendable嘅代表！（圖片來源：IG@harbourcity）

COLLAR｜Ivy So找數大曬性感比堅尼照 Day一句說話惹網民狂叫反擊

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）早前曾預告如果大家反應熱烈，就會曬出去峇里旅行時影的水著照，日前她就做「找數真女子」，在IG首度曬出一輯性感比堅尼照，連隊友Day（許軼）同Winka（陳泳伽）都分別留言狂讚「大癲」同「真係不得了」！

洪嘉豪 ivyso Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy之前都在IG公開過泳衣照，但比堅尼照都係第一次。（圖片來源：IG@ivyysooo）

Ivy So 蘇雅琳 @COLLAR 公開出道以來最性感水著Look

Ivy今次以「Orange is the color of SUMMER（橙色是夏日的顏色）」為題，貼出了多張在峇里旅行時影的靚相，其中就包括了她穿著一身橙色比堅尼泳衣，在露天泳池中拍攝的打卡照，可說是她出道以來最性感的水著Look，引來不少網民大讚「好屈機」、「流晒鼻血」、「睇完要Call白車」等等。

洪嘉豪 ivyso Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy貼出比堅尼照未夠一日，已狂吸超過7萬個Like。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
不少網民都話要用Ivy呢張比堅尼照做手機Wallpaper！（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）
除咗Day同Winka外，Yanny陳穎欣都有用emoji留言大讚Ivy嘅比堅尼相十分火辣！（圖片來源：IG@ivyysooo）

網民呼籲Day出泳衣照「反擊」Ivy

除了比堅尼照外，Ivy又曬出了多張她穿著小背心加熱褲的曬腿照，作為COLLAR隊友的Day同Winka都分別留言狂讚Ivy「大癲」和「真係不得了」，Ivy亦得戚地回覆Day：「啦啦啦」，更有多位網民留言呼籲Day同樣曬出泳衣照「反擊」Ivy：「等睇你出泳衣照反擊」、「你著三點式效果更佳」、「Day B 同蘇媽死過」等等。

洪嘉豪 ivyso Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
Ivy去到峇里大解放，日日著小背心加熱褲仔出遊。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
大曬長腿。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民搞笑大讚Ivy嘅朋友攝影技術高超，影到Ivy對腳超長！（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
仲有Ivy玩越野車嘅相。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
一對白滑長腿非常吸睛。（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso 網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
網民狂叫Day「快啲反擊」！（圖片來源：IG@ivyysooo）
洪嘉豪 ivyso Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）
Day身形一向有睇頭，曾經大派福利，睇到網民嘩嘩聲！（圖片來源：IG@6y_day）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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