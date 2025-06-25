洪天明火速開腔回應老婆周家蔚夜蒲傳聞 高調護妻兼盼望外界「手下留情」

50歲洪天明2012年與周家蔚結婚，婚後育有2子，家庭生活十分美滿。不過近日2人嘅婚姻就被爆亮起紅燈，周家蔚更被傳夜蒲而成為焦點。日前洪天明就開腔回應，以一句耐人尋味的話語試圖平息風波，究竟他如何看待這場爭議？這段回應迅速引發網民熱議。