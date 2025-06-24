洪天明周家蔚婚姻亮紅燈 被爆各自偷歡 洪金寶「勒令」不准離婚 女方急回應！

「影壇大哥大」洪金寶長子洪天明與2006年港姐亞軍周家蔚，結婚13年本來家庭幸福，卻近日被爆婚姻亮起紅燈！有傳媒拍到周家蔚打扮型格，與三名男士夜蒲，更與其中一位男士親密翹手同行。另一方面，洪天明早年北上發展事業，多次被影到身邊有不同女伴，夫妻聚少離多，令外界猜測兩人早已貌合神離。