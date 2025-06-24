洪天明周家蔚婚姻亮紅燈 被爆各自偷歡 洪金寶「勒令」不准離婚 女方急回應！
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「影壇大哥大」洪金寶長子洪天明與2006年港姐亞軍周家蔚，結婚13年本來家庭幸福，卻近日被爆婚姻亮起紅燈！有傳媒拍到周家蔚打扮型格，與三名男士夜蒲，更與其中一位男士親密翹手同行。另一方面，洪天明早年北上發展事業，多次被影到身邊有不同女伴，夫妻聚少離多，令外界猜測兩人早已貌合神離。
洪天明周家蔚人前恩愛 私下婚姻裂痕浮現
雖然兩人過去經常在社交平台曬家庭幸福照，但據知情人士透露，近年關係早已出現裂痕。2017年洪天明曾因上海夜蒲事件鬧得滿城風雨，當時周家蔚雖然晒全家福力證信任，但多年來夫妻間的隔閡始終難以修補。2025年初更傳出兩人達成「各有各玩」的默契，往年必曬的結婚周年紀念，今年周家蔚選擇沉默，父親節雖然公開稱讚洪天明是「好爸爸」，但洪天明的家庭影片中卻見不到周家蔚身影。
傳洪金寶出手勒令「不准離婚」
面對婚姻危機，洪天明父親洪金寶的態度成為關鍵。有消息指，洪金寶為了兩個孫兒不想他們在破碎家庭成長，加上家族顏面問題，曾經「勒令」兩人不准離婚。知情者更爆料：「他們在鏡頭前維持『幸福家庭』形象，私下吵架如火星撞地球，但為了孩子和老人家，只能忍耐。」
周家蔚被爆跟3男士夜蒲
有指，最近周家蔚頻繁參加社交活動，穿上露腰裝出席公開場合，與前唱片公司高層王凱文等三名男士夜蒲至凌晨。翌日又陪母親出席喪禮、與朋友聚餐，行程滿檔。反觀洪天明則返港化身「二十四孝父親」，每日接送兒子放學、陪逛商場，父子互動溫馨，卻難見夫妻同場出現。
周家蔚否認夜蒲反駁婚變甜蜜力撐老公
傳聞爆出後，周家蔚接受媒體訪問時笑稱報道誇張，當日參加好友就職典禮，因久未穿高跟鞋腳痛，需扶好友Alvin（王凱文）下樓。她強調Alvin不僅是摰友，更是丈夫洪天明的好兄弟，無任何曖昧。針對被指「一拖三夜蒲」，她解釋當晚是男女混雜的友人生日聚會，而非僅四人，強調事件純屬誤會，無任何不軌。
被問及婚姻出問題，周家蔚更笑：「好笑！我仲係永遠心心眼望住我老公」又指寫報道的記者想像力豐富。
圖片來源：IG@janetchowkawai資料或影片來源：原文刊於新假期