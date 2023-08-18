全星暑假｜洪天明倒戈現身ViuTV 被批綜藝感太過時勁尷尬
ViuTV和TVB數年前更因為電視大戰而引起全城關注，自此兩台藝人之間每逢互動即受到外界注目，例如早前TVB小花李芷晴在IG上載去看MIRROR成員姜濤演唱會更被指遭TVB高層照肺！昨晚（17日）曾效力TVB多年的「花之戀代表」洪天明現身ViuTV綜藝節目《全星暑假 – 夏の競技》，並與ViuTV藝人陳俞希、Yoyo、Alina及Ash等一齊玩遊戲，令觀眾大感驚訝！
驚喜現身ViuTV
在昨晚播出的第4集中，洪天明與同樣TVB出身的張達倫，連同多位同屬銀河海潤演藝有限公司的藝人如林愷鈴、肥腸徐浩昌等人組成「銀河黑洞隊」，洪天明的驚喜現身，令不少網民看到以為眼花：「我仲以為自己聽錯聲，最後真係睇到洪天明，仲有嚴謹（張達倫）」、「以為自己眼花，原來真係有洪天明，咩料？」、「洪天明？唔係TVB跟住153咩？」
串肥腸身形跑得慢
洪天明亦在節目中展現出舊時綜藝節目中的串嘴本色，瘋狂笑肥腸的身形跑得慢：「我話畀你聽，佢呢10幾20年，除咗真係好急屎跑去廁所之外，未跑過㗎！」肥腸面露尷尬，但仍然大方自抽打圓場表示：「我係好耐冇被女仔追過。」然而，其實肥腸在另一個ViuTV綜藝節目《膠戰》中擔任班底以來，亦已經多次展現過喪跑環游戲的一面，製作組亦在字幕中幫肥腸講好說話：「肥腸喺膠戰好跑得㗎喎！」
綜藝感太過時令人尷尬
ViuTV在社交網站公開這一段之後，瘋狂吸「嬲嬲」，大批網民留言批評洪天明的綜藝方式已經不合時宜：「睇左Tvb原來」、「又疊聲又搶野講又俗」、「完美演繹一個想扮後生又自以為有趣嘅阿伯老屁股」、「擺脫唔到tvb陣除」、「洪天明啲笑料真係好低級，擦邊講黃色笑話，唔好笑就肯定喇，仲搞到啲妹豬尷尬笑」、「佢果d大台式既低俗黃色對白堅係難頂，我睇唔晒第一節已經熄機」。
曾於TVB綜藝節目表現突出
洪天明過去在TVB綜藝節目《獎門人》系列中憑出色表現而為人熟悉，不但成為贏得最多獎金獎品的嘉賓被封做「獎金獵人」，更在節目裏累積獲得超過20000件花之戀壽司而成為「花之戀毀滅者」。雖然他於2017年離開TVB，但私下與TVB高層曾志偉依然非常老友，突然「倒戈」亮相ViuTV雖然令人驚訝，但卻引起不少觀眾不滿，狠批他將過時的綜藝效果帶到ViuTV，看到人極尷尬。
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