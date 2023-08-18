全星暑假｜洪天明倒戈現身ViuTV 被批綜藝感太過時勁尷尬

ViuTV和TVB數年前更因為電視大戰而引起全城關注，自此兩台藝人之間每逢互動即受到外界注目，例如早前TVB小花李芷晴在IG上載去看MIRROR成員姜濤演唱會更被指遭TVB高層照肺！昨晚（17日）曾效力TVB多年的「花之戀代表」洪天明現身ViuTV綜藝節目《全星暑假 – 夏の競技》，並與ViuTV藝人陳俞希、Yoyo、Alina及Ash等一齊玩遊戲，令觀眾大感驚訝！