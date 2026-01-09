尋秦記｜46歲洪天照表現搶鏡顏值高 抖音變裝片爆紅曬六呎爆肌身材

74歲洪金寶細仔洪天照在《尋秦記》電影版中表現搶鏡，近日更在抖音大玩變裝片，由宅男瞬間變身爆肌型男，六呎高身材配上完美肌肉線條令網民驚艷不已。這位被譽為洪家三兄弟中顏值最高的46歲演員，不但更傳出與「謀女郎」李曼的十年戀情早已告終，單身狀態下的他似乎更專注於健身和事業發展。