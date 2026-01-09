尋秦記｜46歲洪天照表現搶鏡顏值高 抖音變裝片爆紅曬六呎爆肌身材
廣告
74歲洪金寶細仔洪天照在《尋秦記》電影版中表現搶鏡，近日更在抖音大玩變裝片，由宅男瞬間變身爆肌型男，六呎高身材配上完美肌肉線條令網民驚艷不已。這位被譽為洪家三兄弟中顏值最高的46歲演員，不但更傳出與「謀女郎」李曼的十年戀情早已告終，單身狀態下的他似乎更專注於健身和事業發展。
洪天照《尋秦記》表現搶鏡獲父親特別關注
在剛上映的《尋秦記》電影版中，洪天照飾演秦王手下大將武樹一角，與父親洪金寶及兄弟洪天明、洪天祥首度四父子同框合作。從幕後花絮可見，洪金寶在拍攝車隊混戰場面時，特別專注地監看洪天照在戰車上的演出表現，目不轉睛地盯著螢幕畫面。洪天照完成演出後亦會主動到父親身旁回看自己的表現，並遵照指導調整武打動作，展現出對演技的認真態度。有觀眾更指出洪天照在戲中的表現相當搶鏡，甚至比大哥洪天明更為突出。
洪天照抖音變裝片爆紅展現完美身材
洪天照近日在抖音上載的變裝影片成為熱話，影片開首他以典型「宅男」造型出現，頭戴鴨舌帽配眼鏡，身穿杏色T恤的居家打扮。然而鏡頭一轉，他瞬間變身成爆肌型男，換上白色緊身背心外襯黑色馬甲，手臂肌肉線條完全展露無遺。配合他超過180厘米的身高優勢，整個造型猶如專業男模般吸睛，獲得大批網民留言大讚「靚仔」。這個巨大反差不但展現了他的幽默感，更讓粉絲見識到他私下的健碩身材。
洪天照與謀女郎李曼十年戀情早已告終
入行多年的洪天照一直鮮有緋聞傳出，不過過去曾與有「謀女郎」之稱的內地女星李曼傳出戀情。兩人因2008年合作而擦出愛火花，但在公開場合甚少有親密互動，一直保持低調。然而據知情人士透露，這段感情其實早在十年前已經告終，現時46歲的洪天照處於單身狀態。分手後的洪天照似乎更專注於事業發展和個人健身，從他最新的抖音影片可見，他的身材狀態保持得相當出色。
網民大讚洪天照顏值身材雙重優勢
洪天照的變裝影片曝光後，網民紛紛留言大讚他的外型和身材。「洪家三兄弟入面真係佢最靚仔」、「六呎高加上爆肌身材真係好吸引」、「46歲仍然保持咁好嘅狀態好勁」等讚美聲不絕於耳。不少粉絲更表示希望他能夠多拍一些展現身材的作品，認為他擁有成為動作巨星的潛質。相比起經常在幕前曝光的大哥洪天明，洪天照雖然較為低調，但每次出現都能夠引起關注，證明他的魅力確實不容小覷。
圖片來源：IG@滾動工作室、短片截圖、微博@李曼資料或影片來源：原文刊於新假期