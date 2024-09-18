22歲洪心怡獲TVB熱捧 中大修讀音樂系 深得2大樂壇前輩力撐出道

早前在《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍的22歲中大學生洪心怡，早前與葉蒨文和一班樂壇新秀在《2024香港小姐競選》總決賽一起獻唱多首好歌，獲網民大讚夠吸睛之餘，表現超班，有機稱為炎明熹接班人。

