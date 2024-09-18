22歲洪心怡獲TVB熱捧 中大修讀音樂系 深得2大樂壇前輩力撐出道
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早前在《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽中贏得冠軍的22歲中大學生洪心怡，早前與葉蒨文和一班樂壇新秀在《2024香港小姐競選》總決賽一起獻唱多首好歌，獲網民大讚夠吸睛之餘，表現超班，有機稱為炎明熹接班人。
洪心怡港姐決賽表現超班
中大學生出身的洪心怡在週日（15）舉行的《2024香港小姐競選總決賽》中，與天后級歌手葉蒨文和一班樂壇新秀一起獻唱多首好歌。其中在唱到《瀟灑走一回》時，洪心怡更同葉蒨文同站頭排，夠曬吸睛不得止，更獲一班網民大讚洪心怡表現超班，被稱為炎明熹接班人。
《校園好聲音》冠軍 評審清一色大讚：簽得
洪心怡在香港中文大學修讀音樂系，並在早前參加由香港中文大學崇基學院、香港中文大學（深圳）及廈門大學聯合舉辦的《校園好聲音 – 唱響中國》大學生歌唱比賽。洪心怡演唱《花無雪》，獲讚人靚聲甜，當時的表現得到評判們的高度評價。
周國豐評論她的表現時大讚洪心怡整體表現十分出色，更形容洪心怡為「一塊寶玉」。另一位評判李蕙敏則讚揚她的聲音適合唱廣東歌，並說：「你把聲好好聲，適合唱廣東歌，當然唔可以完美，但我覺得真係好有潛質做。」伍仲衡也對她的表現表示讚賞，他說：「簽得呀呢個！有樣靚女，把聲又有辨識度，好鍾意你把聲，有你個人特色喺度。」
深得樂壇前輩伍仲衡、葉蒨文歡心
洪心怡外表有仙氣、歌喉又好，一直都深得一班樂壇前輩喜愛。其中，《校園好聲音》評審之一的伍仲衡和樂壇天后葉蒨文就特別寵愛洪心怡。伍仲衡早前更邀請洪欣怡上自己YouTube頻道直播，唱足3小時，獲網民清一色好評！
圖片來源：TVB、IG@hungsumyee、：YouTube@伍仲衡 Harry Ng