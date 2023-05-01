洪欣凌晨宣布與張丹峰離婚 傳小三已懷孕 閨密蔡少芬當年已神預告勸告
洪欣與張丹峰婚變未停過
52歲的洪欣與細10年的張丹峰於09年結婚，14年誕下一女，加埋洪欣與前夫莫少聰所生的兒子莫鎬濂，一家四口不時公開放閃，但原來一切都是假象，隨住小三畢瀅（張丹峰經理人）的出現，被拍到深夜自由出入張丹峰入住的酒店房間，密會數小時才步出房，更有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，洪欣社為捍衛婚姻與小三鬥足多年。
洪欣離婚宣言被離奇刪除
雖然洪欣與張丹峰在人前極力扮恩愛，日前為搵錢還合體做直播帶貨，事實上關係早已有裂痕，去年張丹峰再被傳跟畢瀅根本未斬纜，畢瀅被發現仍在幫張丹峰處理工作，更一同在外地同房，日前更盛傳二人已經領證結婚及女方已懷孕。今日凌晨洪欣突然在微博宣布「我@張丹峰不再是夫妻」，而且更連發三次離婚宣言，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰或小三在動手腳。
張丹峰反應唔尋常 與網民掀罵戰
在洪欣發表離婚宣言後的一小時，張丹峰亦在微博承認離婚，寫下「對，不過了！」面對千夫所指，網民鬧爆他因為小三而拋棄洪欣，甚至懷疑他刪除洪欣的微博，張丹峰出言反擊「你哪隻眼睛看到我刪了。」又不斷與網民對罵，有網民認為他的用詞與語氣都不像張丹峰本人，懷疑是小三畢瀅所為。
閨密蔡少芬曾勸洪欣小心壞男人
對於洪欣終於與張丹峰結束14年的婚姻，9成9網民都戥她高興，表示這是一件喜事。原來當年洪欣與張丹峰曾一起上內地節目受訪，洪欣大講二人交往時受到很多親朋好友反對，而閨密蔡少芬看完張丹峰的照片即耍手擰頭說：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」不過洪欣就維護張丹峰只是他拍照時表情「邪邪的」，認識他後就知道他不是壞男孩，結果中言逆耳，蔡少芬被指揀男人比洪欣更有眼光。
洪欣圈中富婆秘揸1億物業
女人最緊要自強，對經歷過老公出軌的洪欣來說，應該感受最深，18年開始爆出婚變，老公張丹峰傳與經理人畢瀅撻著，更多次被拍到深夜酒店房間密會，事件鬧大傳言滿天飛，有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，婚變傳得言之鑿鑿，洪欣卻一直沉默。
資產唔過老公手
洪欣雖然曾因代父還債，被疊馬仔追數要同兒子張鎬濂避走上海生活，不過轉攻內地多 年，洪欣原來早賺到盤滿缽滿，現時手上持有4個市值合共過億物業，當中包括現居的禮頓山豪宅連車位，還有跑馬地聚文樓兩個單位，以及北角東發大廈單位，大把喺手當然無懼小三勾老公。
獨揸過億物業 老公冇名
雖然畢瀅被爆全數持有張丹峰內地製作公司 100% 股權，但原來身家豐厚的洪欣未驚過，因為資產從不過老公手，手上共持有四個物業都全以（真名洪欣欣） 個人名義持有，老公完全冇份，16 年以 4,700 萬買入的禮頓山豪宅連車位，現時市值已升至 7,500 萬。
向小三畢瀅示威
手握財政大權的洪欣，更即時閂水喉向不忠老公還擊。據知情者透露：「喺呢行咁多年，洪欣唔係蠢女人，佢從來唔會將 資產過老公手，手上嘅幾個物業，全部自己名持有，發現老公作反，仲即刻閂水喉，迫張丹峰同畢瀅攤 牌，收入同老婆差天共地嘅張丹峰，仲要 養住喺哈爾濱嘅父母，佢唔想乜都冇晒打回原形，最後同畢瀅攤牌分手！」 成功捍衞婚姻，洪欣就表現風騷，經常孖張丹峰出遊，19年5月同老公返完老家哈爾濱出席友人婚宴，又一家三口飛美國，高調恩愛放閃向一度敗走的小三畢瀅示威。
為保飯碗同小三劃清界線
張丹峰偷食經理人畢瀅， 早於18年已傳出婚變，當時洪欣還出面力撐老公，事件平息咗一輪，張丹峰又故態復萌，小三畢瀅繼續埋身，19年洪欣一招以退為進，封口暗地與小三抗爭，除咗財政封鎖老公，更用輿論壓力迫老公甩小三。19年5月張丹峰就發聲明否認出軌，更指畢瀅已經引咎辭去經理人一 職，保住同洪欣十年婚姻亦保住富貴生活。
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