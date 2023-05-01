洪欣凌晨宣布與張丹峰離婚 傳小三已懷孕 閨密蔡少芬當年已神預告勸告

5年前已傳出洪欣與細10年的老公張丹峰婚姻亮紅燈，男方被揭疑似搭上經理人畢瀅，有指洪欣為力挽婚姻軟硬兼施，對老公經濟封鎖，看似擊退小三勝券在握。但原來洪欣危機從未解除，有傳小三冇走過，早前更傳已懷上張丹峰骨肉，而今日（1日）凌晨洪欣在微博三度發表「我和@張丹峰不再是夫婦」，被指是最直接最唔虛偽的離婚宣言。