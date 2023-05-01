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洪欣凌晨宣布與張丹峰離婚 傳小三已懷孕 閨密蔡少芬當年已神預告勸告

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5年前已傳出洪欣與細10年的老公張丹峰婚姻亮紅燈，男方被揭疑似搭上經理人畢瀅，有指洪欣為力挽婚姻軟硬兼施，對老公經濟封鎖，看似擊退小三勝券在握。但原來洪欣危機從未解除，有傳小三冇走過，早前更傳已懷上張丹峰骨肉，而今日（1日）凌晨洪欣在微博三度發表「我和@張丹峰不再是夫婦」，被指是最直接最唔虛偽的離婚宣言。

洪欣 早前洪欣與張丹峰帶埋愛女現身支持兒子莫鎬濂的表現舞台劇。
早前洪欣與張丹峰帶埋愛女現身支持兒子莫鎬濂的表現舞台劇。（圖片來源：微博@洪欣）

洪欣與張丹峰婚變未停過

52歲的洪欣與細10年的張丹峰於09年結婚，14年誕下一女，加埋洪欣與前夫莫少聰所生的兒子莫鎬濂，一家四口不時公開放閃，但原來一切都是假象，隨住小三畢瀅（張丹峰經理人）的出現，被拍到深夜自由出入張丹峰入住的酒店房間，密會數小時才步出房，更有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，洪欣社為捍衛婚姻與小三鬥足多年。

洪欣 今年1月女兒9歲生日，合照時已見洪欣笑容欠奉。
今年1月女兒9歲生日，合照時已見洪欣笑容欠奉。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 洪欣在5月1日的凌晨連發3個離婚宣言。
洪欣在5月1日的凌晨連發3個離婚宣言。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 洪欣直指某人一直在刪除她的發文。
洪欣直指某人一直在刪除她的發文。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 張丹峰多次被傳出軌，曾被拍到與經理人畢瀅在同一間房待7小時，女方甚至穿著睡袍從房內走出，多年來婚變消息不絕。
張丹峰多次被傳出軌，曾被拍到與經理人畢瀅在同一間房待7小時，女方甚至穿著睡袍從房內走出，多年來婚變消息不絕。（圖片來源：微博圖片）

洪欣離婚宣言被離奇刪除

雖然洪欣與張丹峰在人前極力扮恩愛，日前為搵錢還合體做直播帶貨，事實上關係早已有裂痕，去年張丹峰再被傳跟畢瀅根本未斬纜，畢瀅被發現仍在幫張丹峰處理工作，更一同在外地同房，日前更盛傳二人已經領證結婚及女方已懷孕。今日凌晨洪欣突然在微博宣布「我@張丹峰不再是夫妻」，而且更連發三次離婚宣言，更指：「某人一直刪我微博」，讓外界懷疑是張丹峰或小三在動手腳。

洪欣 洪欣早前仍與張丹峰合體做直播帶貨，不過睇畫面已經貌合神離。
洪欣早前仍與張丹峰合體做直播帶貨，不過睇畫面已經貌合神離。（圖片來源：微博影片截圖）
洪欣 張丹峰承認與洪欣離婚，仲加上3個抱頭痛哭的emoji。
張丹峰承認與洪欣離婚，仲加上3個抱頭痛哭的emoji。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 張丹峰與網民對罵，仲話要出律師信。
張丹峰與網民對罵，仲話要出律師信。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 網民懷疑不是張丹峰本人回應。
網民懷疑不是張丹峰本人回應。（圖片來源：微博@張丹峰）
洪欣 繼續反駁網民。
繼續反駁網民。（圖片來源：微博@張丹峰）

張丹峰反應唔尋常 與網民掀罵戰

在洪欣發表離婚宣言後的一小時，張丹峰亦在微博承認離婚，寫下「對，不過了！」面對千夫所指，網民鬧爆他因為小三而拋棄洪欣，甚至懷疑他刪除洪欣的微博，張丹峰出言反擊「你哪隻眼睛看到我刪了。」又不斷與網民對罵，有網民認為他的用詞與語氣都不像張丹峰本人，懷疑是小三畢瀅所為。

洪欣 網民恭喜洪欣離婚。
網民恭喜洪欣離婚。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 有指小三懷有張丹峰骨肉。1
有指小三懷有張丹峰骨肉。1（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 網民都撐洪欣的離婚決定。
網民都撐洪欣的離婚決定。（圖片來源：微博@洪欣）
洪欣 網民都撐洪欣的離婚決定。
網民都撐洪欣的離婚決定。（圖片來源：微博@洪欣）

閨密蔡少芬曾勸洪欣小心壞男人

對於洪欣終於與張丹峰結束14年的婚姻，9成9網民都戥她高興，表示這是一件喜事。原來當年洪欣與張丹峰曾一起上內地節目受訪，洪欣大講二人交往時受到很多親朋好友反對，而閨密蔡少芬看完張丹峰的照片即耍手擰頭說：「不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道壞壞的。」不過洪欣就維護張丹峰只是他拍照時表情「邪邪的」，認識他後就知道他不是壞男孩，結果中言逆耳，蔡少芬被指揀男人比洪欣更有眼光。

洪欣 洪欣曾在內地節目上表示蔡少芬當年曾反對她與張丹峰拍拖。
洪欣曾在內地節目上表示蔡少芬當年曾反對她與張丹峰拍拖。（圖片來源：微博圖片）
洪欣 蔡少芬睇完張丹峰張相已認定他是壞男人。
蔡少芬睇完張丹峰張相已認定他是壞男人。（圖片來源：微博圖片）
洪欣 不過洪欣完全聽唔入耳，仲公開維護張丹峰。
不過洪欣完全聽唔入耳，仲公開維護張丹峰。（圖片來源：微博圖片）

洪欣圈中富婆秘揸1億物業

女人最緊要自強，對經歷過老公出軌的洪欣來說，應該感受最深，18年開始爆出婚變，老公張丹峰傳與經理人畢瀅撻著，更多次被拍到深夜酒店房間密會，事件鬧大傳言滿天飛，有指畢瀅轉移洪欣身家，成為張丹峰公司唯一持股人，婚變傳得言之鑿鑿，洪欣卻一直沉默。

洪欣 今年四月，洪欣同老公張丹峰被指因 「小三」畢瀅介入出現婚姻危機，一直不作任何回應的洪欣，原來早有部署，火速閂水喉趕絕老公，成功踢走狐狸精。早前，兒子張鎬濂就在微博晒一家四口合照，高調撐阿媽。
19年4月，洪欣同老公張丹峰被指因 「小三」畢瀅介入出現婚姻危機，一直不作任何回應的洪欣，原來早有部署，火速閂水喉趕絕老公，成功踢走狐狸精，兒子張鎬濂就在微博晒一家四口合照，高調撐阿媽。（圖片來源：微博@莫鎬濂）
洪欣 洪欣老公張丹峰被爆同經理人畢瀅出軌已經兩年，兩人不避嫌出雙入對，完全當老婆冇到，激到洪欣要出招反擊。
洪欣老公張丹峰被爆同經理人畢瀅出軌已經多年，兩人不避嫌出雙入對，完全當老婆冇到，激到洪欣要出招反擊。（圖片來源：新傳媒資料庫）

資產唔過老公手

洪欣雖然曾因代父還債，被疊馬仔追數要同兒子張鎬濂避走上海生活，不過轉攻內地多 年，洪欣原來早賺到盤滿缽滿，現時手上持有4個市值合共過億物業，當中包括現居的禮頓山豪宅連車位，還有跑馬地聚文樓兩個單位，以及北角東發大廈單位，大把喺手當然無懼小三勾老公。

洪欣 09年嫁年輕十載老公張丹峰，人氣和收入都一直凌駕 老公之上的洪欣，其實相當富貴，今年初便一掟150 萬購入新款保時捷，日前，她獨自駕落地不久的新座駕外出，張丹峰未有同行。
09年嫁年輕十載老公張丹峰，人氣和收入都一直凌駕 老公之上的洪欣，其實相當富貴，19年初便一掟150 萬購入新款保時捷，被本刊影到獨自駕落地不久的新座駕外出，張丹峰未有同行。（圖片來源：新傳媒資料庫）
洪欣 畢瀅野心不小，憑著張丹峰經理人身份逐步融入洪欣家庭，連洪欣囡囡晞彤亦黐到實，以為勾到張丹峰入局可以盡得一切。
畢瀅野心不小，憑著張丹峰經理人身份逐步融入洪欣家庭，連洪欣囡囡晞彤亦黐到實，以為勾到張丹峰入局可以盡得一切。（圖片來源：新傳媒資料庫）

獨揸過億物業 老公冇名

雖然畢瀅被爆全數持有張丹峰內地製作公司 100% 股權，但原來身家豐厚的洪欣未驚過，因為資產從不過老公手，手上共持有四個物業都全以（真名洪欣欣） 個人名義持有，老公完全冇份，16 年以 4,700 萬買入的禮頓山豪宅連車位，現時市值已升至 7,500 萬。

洪欣 除咗禮頓山豪宅，洪欣早年買入自住的跑馬地聚文樓兩 個單位亦升值一倍，至今仍由她個人持有，兩個單位現時市值已超過3千萬。
除咗禮頓山豪宅，洪欣早年買入自住的跑馬地聚文樓兩 個單位亦升值一倍，至今仍由她個人持有，兩個單位現時市值已超過3千萬。（圖片來源：新傳媒資料庫）

向小三畢瀅示威

手握財政大權的洪欣，更即時閂水喉向不忠老公還擊。據知情者透露：「喺呢行咁多年，洪欣唔係蠢女人，佢從來唔會將 資產過老公手，手上嘅幾個物業，全部自己名持有，發現老公作反，仲即刻閂水喉，迫張丹峰同畢瀅攤 牌，收入同老婆差天共地嘅張丹峰，仲要 養住喺哈爾濱嘅父母，佢唔想乜都冇晒打回原形，最後同畢瀅攤牌分手！」 成功捍衞婚姻，洪欣就表現風騷，經常孖張丹峰出遊，19年5月同老公返完老家哈爾濱出席友人婚宴，又一家三口飛美國，高調恩愛放閃向一度敗走的小三畢瀅示威。

洪欣 踢走小三後，洪欣同張丹峰又變回恩愛夫妻，五月洪欣孖住 老公返老公家鄉哈爾濱出席親友婚宴，全程形影不離，有米 洪欣成功收服花弗老公。
踢走小三後，洪欣同張丹峰又變回恩愛夫妻，19年5月洪欣孖住老公返老公家鄉哈爾濱出席親友婚宴，全程形影不離，有米洪欣成功收服花弗老公。（圖片來源：新傳媒資料庫）
洪欣 張丹峰仲同老婆及女兒晞彤玩自拍，出軌回頭即變體貼男人。
張丹峰仲同老婆及女兒晞彤玩自拍，出軌回頭即變體貼男人。（圖片來源：新傳媒資料庫）

為保飯碗同小三劃清界線

張丹峰偷食經理人畢瀅， 早於18年已傳出婚變，當時洪欣還出面力撐老公，事件平息咗一輪，張丹峰又故態復萌，小三畢瀅繼續埋身，19年洪欣一招以退為進，封口暗地與小三抗爭，除咗財政封鎖老公，更用輿論壓力迫老公甩小三。19年5月張丹峰就發聲明否認出軌，更指畢瀅已經引咎辭去經理人一 職，保住同洪欣十年婚姻亦保住富貴生活。

洪欣 畢瀅被影到出入張丹峰的酒店房間。
畢瀅被影到出入張丹峰的酒店房間。（圖片來源：新傳媒資料庫）
洪欣 仲係著住睡袍出入。
仲係著住睡袍出入。（圖片來源：新傳媒資料庫）
洪欣 張丹峰曾發聲明與小三斷關係。
張丹峰曾發聲明與小三斷關係。（圖片來源：微博@張丹峰）
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（圖片來源：微博@張丹峰）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@洪欣、微博@張丹峰、新傳媒資料庫

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