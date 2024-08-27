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53歲洪欣自嘲講「我真係恭喜你」疑隔空回應李嘉欣引網民熱議

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網絡上流傳的一段經典錄音，其中一名女子對另一名男子表達強烈不滿，並多次使用「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」及「快X啲捧紅佢」等語句。這段錄音自從流出後，已經累積了超過330萬次的播放量，其中「我真係恭喜你呀」金句更成為新年佳節熱門語錄！

洪欣廣告中玩自嘲「恭喜你」

53歲洪欣最近為一家護髮治療中心拍攝廣告，廣告中不少對白都是對這段經典錄音的「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」和「先至真正值得恭喜」。廣告還特意插入了洪欣在1993年電視劇《原振俠》中的畫面，展示了53歲的洪欣與當年的美貌幾乎無異。

護髮治療中心Facebook嘅小編仲抵死表示「俾人恭喜咗咁多年，洪欣首度恭喜返大家，究竟有乜嘢咁值得恭喜？大家要入條片睇睇！」網友不禁表示：「係咪回應李嘉欣」「抽水嘅極致」「應該搵埋李嘉欣一齊拍」。

洪欣 洪欣廣告對白都是對這段經典錄音的「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」（圖片來源：網上圖片）
洪欣廣告對白都是對這段經典錄音的「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」（圖片來源：網上圖片）

李嘉欣賀年活動二創改圖勁爆笑

據了解，這條經典錄音是在2007年流出的，但有網民表示早在90年代就已經透過不同的渠道聽過這段錄音。這段錄音的內容多年來一直是熱門話題和笑料來源，例如有人將李嘉欣在賀年活動中的二創改圖key上「我真係恭喜你呀」這句話。

而李嘉欣的前緋聞男友劉鑾雄（大劉）在去年針對他與前女友呂麗君的傳聞舉行記者會時，也被問及這段錄音是否影響了他，他表示雖然有影響，但憑他的「功力」不會受到太大影響。

洪欣 例如有人將李嘉欣在賀年活動中的二創改圖key上「我真係恭喜你呀」這句話。（圖片來源：網上圖片）
例如有人將李嘉欣在賀年活動中的二創改圖key上「我真係恭喜你呀」這句話。（圖片來源：網上圖片）
洪欣 （圖片來源：michele_monique_reis）
（圖片來源：michele_monique_reis）

《原振俠》洪欣飾演藍綾 出場早過李嘉欣

洪欣與李嘉欣曾合演1993年劇集《原振俠》，洪欣飾演的藍綾，是一名星相家，曾修讀天文學及藝術，在舞蹈團任職監督，於第12集被前男友金石（吳岱融飾演）抓走，並注射冷血殺人犯腦細胞，其後於第13集被海棠（王菲飾演）擊斃：

第二集更加激罕同框！

洪欣 （圖片來源：《原振俠》截圖）
（圖片來源：《原振俠》截圖）
洪欣 （圖片來源：《原振俠》截圖）
（圖片來源：《原振俠》截圖）
洪欣 洪欣1990年由陳欣健推薦入行，亦曾為無綫電視藝員之一，拍攝《魔刀俠情》及《原振俠》等電視劇。（圖片來源：東方新地）
洪欣1990年由陳欣健推薦入行，亦曾為無綫電視藝員之一，拍攝《魔刀俠情》及《原振俠》等電視劇。（圖片來源：東方新地）
洪欣 洪欣飾演的藍綾是朱茵飾演雲彩的好友兼包租婆。（圖片來源：tvb.com）
洪欣飾演的藍綾是朱茵飾演雲彩的好友兼包租婆。（圖片來源：tvb.com）
洪欣 90年代的洪欣，20出頭，曾是少男偶像。（圖片來源：東方新地）
90年代的洪欣，20出頭，曾是少男偶像。（圖片來源：東方新地）
洪欣 90年代的洪欣，曾在TVB劇集《原振俠》中飾演黎明的女友藍綾，劇中被王菲殺死，標緻樣貌不比同劇的李嘉欣遜色。（圖片來源：東方新地）
90年代的洪欣，曾在TVB劇集《原振俠》中飾演黎明的女友藍綾，劇中被王菲殺死，標緻樣貌不比同劇的李嘉欣遜色。（圖片來源：東方新地）

當年劇集中黃絹（李嘉欣）與藍綾（洪欣）都是原振俠所愛，劇迷都掀起「黃藍」之爭辯⋯⋯

重溫21歲洪欣與27歲黎明合演情侶：

洪欣 蔡少芬與洪欣識於微時，二人在初合作時，接受傳媒訪問已表明「唔會爭男朋友」，感覺情十分要好！（圖片來源：東方新地）
蔡少芬與洪欣識於微時，二人在初合作時，接受傳媒訪問已表明「唔會爭男朋友」，感覺情十分要好！（圖片來源：東方新地）

圖片來源：網上圖片、michele_monique_reis、《原振俠》截圖、東方新地、tvb.com、TVB.com

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