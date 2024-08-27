53歲洪欣自嘲講「我真係恭喜你」疑隔空回應李嘉欣引網民熱議

網絡上流傳的一段經典錄音，其中一名女子對另一名男子表達強烈不滿，並多次使用「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」及「快X啲捧紅佢」等語句。這段錄音自從流出後，已經累積了超過330萬次的播放量，其中「我真係恭喜你呀」金句更成為新年佳節熱門語錄！

