53歲洪欣自嘲講「我真係恭喜你」疑隔空回應李嘉欣引網民熱議
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網絡上流傳的一段經典錄音，其中一名女子對另一名男子表達強烈不滿，並多次使用「我真係恭喜你呀」、「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」及「快X啲捧紅佢」等語句。這段錄音自從流出後，已經累積了超過330萬次的播放量，其中「我真係恭喜你呀」金句更成為新年佳節熱門語錄！
洪欣廣告中玩自嘲「恭喜你」
53歲洪欣最近為一家護髮治療中心拍攝廣告，廣告中不少對白都是對這段經典錄音的「致敬」，例如「用錯頭髮護理用品？我真係唔知恭唔恭喜你」和「先至真正值得恭喜」。廣告還特意插入了洪欣在1993年電視劇《原振俠》中的畫面，展示了53歲的洪欣與當年的美貌幾乎無異。
護髮治療中心Facebook嘅小編仲抵死表示「俾人恭喜咗咁多年，洪欣首度恭喜返大家，究竟有乜嘢咁值得恭喜？大家要入條片睇睇！」網友不禁表示：「係咪回應李嘉欣」「抽水嘅極致」「應該搵埋李嘉欣一齊拍」。
李嘉欣賀年活動二創改圖勁爆笑
據了解，這條經典錄音是在2007年流出的，但有網民表示早在90年代就已經透過不同的渠道聽過這段錄音。這段錄音的內容多年來一直是熱門話題和笑料來源，例如有人將李嘉欣在賀年活動中的二創改圖key上「我真係恭喜你呀」這句話。
而李嘉欣的前緋聞男友劉鑾雄（大劉）在去年針對他與前女友呂麗君的傳聞舉行記者會時，也被問及這段錄音是否影響了他，他表示雖然有影響，但憑他的「功力」不會受到太大影響。
《原振俠》洪欣飾演藍綾 出場早過李嘉欣
洪欣與李嘉欣曾合演1993年劇集《原振俠》，洪欣飾演的藍綾，是一名星相家，曾修讀天文學及藝術，在舞蹈團任職監督，於第12集被前男友金石（吳岱融飾演）抓走，並注射冷血殺人犯腦細胞，其後於第13集被海棠（王菲飾演）擊斃：
第二集更加激罕同框！
當年劇集中黃絹（李嘉欣）與藍綾（洪欣）都是原振俠所愛，劇迷都掀起「黃藍」之爭辯⋯⋯
重溫21歲洪欣與27歲黎明合演情侶：
圖片來源：網上圖片、michele_monique_reis、《原振俠》截圖、東方新地、tvb.com、TVB.com